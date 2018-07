Les bienfaits de la cuisine arménienne pour la santé

publié le 28/01/2018 à 07:58

Après être tombé sur un livre qu'il a trouvé formidable, Cuisine d'Arménie de Richard Zarzavatdjian, le docteur Saldmann s'est intéressé aux recettes familiales arméniennes. Des plats qui seraient extrêmement bons pour la santé.



"Le gros problème qu'on a en alimentation, c'est qu'on a tendance à manger tout le temps la même chose", explique Frédéric Saldmann. En réalité, pour manger sain avec beaucoup de fibres, il faut commencer par manger des légumes, et plus vous diversifiez, plus vous baissez vos risques d'ingérer trop de pesticides. En effet, chaque culture nécessite parfois des pesticides spécifiques. En mangeant varié, on ne prend pas tout le temps le même.

En plus, sur le plan des vitamines, l'aliment idéal n'existe pas. "C'est en multipliant les expériences alimentaires qu'on a vraiment une nutrition du tonnerre", assure Frédéric Saldmann. Dans ce livre sur la cuisine arménienne, expliqué avec des recettes simples, on comprend que les légumes peuvent devenir un plat. Aubergines, concombres, artichauts, fèves, haricots, épinards, crêpes de courgette... les possibilités sont multiples. "Je crois qu'on doit redécouvrir ces cuisines familiales parce qu'elles ont toutes les clés d'une très bonne santé", assure le Docteur Saldmann.