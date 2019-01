Les arrêts cardiaques dans les avions sont moins dangereux qu'au sol

publié le 08/01/2019 à 11:01

Cette information peut paraître invraisemblable et pourtant, il serait moins dangereux d'être victime d'un arrêt cardiaque dans les airs qu'au sol. Les raisons sont simples. Les avions sont désormais le plus souvent équipés de défibrillateurs semi-automatiques. C'est le cas par exemple depuis 2002 sur la totalité des vols Air France.



Ensuite parce que l'équipage est formé et que dans la plupart des avions on trouve un médecin parmi les passagers : dans 9 cas sur 10 pour les vols long courrier, dans 7 cas sur 10 pour les moyens courrier et 1 fois sur 3 pour les vols intérieur.

Enfin, dans un avion, l’arrêt cardiaque se produit le plus souvent devant témoin. Or, plus l'intervention se fait rapidement, plus les chances de survie augmentent. Les incidents de ce type restent toutefois extrêmement rares, une urgence médicale étant déclarée tous les 604 vols.