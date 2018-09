publié le 15/09/2018 à 08:37

Consulter son médecin via son ordinateur, et être remboursé comme une visite normale : c'est possible à partir d'aujourd'hui. Après de longues années d'expérimentation, la télémédecine doit concerner de plus en plus de personnes.



Bien évidemment, il sera nécessaire de voir régulièrement un professionnel de visu. Oubliez donc la télémédecine pour les urgences. Il n'empêche que le gain de temps va être considérable. De nombreuses maisons de retraite s'équipent.

À Strasbourg, une start-up est spécialisée dans ce domaine et est très sollicitée. Il faut dire que le dispositif ne nécessite pas de matériel extraordinaire. "C'est une tablette, un stéthoscope et du côté du médecin, c'est n'importe quel ordinateur qui possède une webcam", explique Laurent Schmoll, directeur médical de TokTokDoc. "On allume le stéthoscope, le médecin branche son casque et l'infirmière ausculte le patient dans la maison de retraite", précise-t-il.

À écouter également dans ce journal

Justice - Deux ex-skinheads ont été condamnés à 7 et 11 ans de prison pour la mort du militant antifasciste Clément Méric dans une rixe en 2013. La défense va faire appel.



Justice - Un ancien animateur de la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, a été condamné à 15 ans de prison pour agression sexuelle et viol sur mineurs. À l'époque des faits, il travaillait dans plusieurs écoles primaires de la ville.



Économie - Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour choisir le taux qui sera communiqué à votre entreprise pour le prélèvement à la source. Dernière ligne droite avant la mise en place de ce dispositif le 1er janvier prochain.



Tennis - En demi-finale de la Coupe Davis, place au double aujourd'hui. Mahut et Benneteau peuvent qualifier la France cet après-midi. Déjà deux points dans l'escarcelle des Bleus. Hier, Lucas Pouille a battu Bautista Agut en 5 manches. Et Benoit Paire, lui, a dominé Carreno Busta 7-5, 6-1, 6-0.