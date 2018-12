publié le 23/12/2018 à 07:55

Les agents du Samu de Seine-Saint-Denis ont déposé un préavis de grève pour Noël. Il débutera à minuit demain soir. Ils veulent alerter sur une situation de plus en plus insupportable pour eux et pour les malades : le manque de personnel. Hier par exemple à Bobigny, 90% des appels au 15 ont dû patienter au-delà de la minute, ce qui est évidemment incompatible avec une situation d'urgence.



"C'est catastrophique. À certains moments, ça peut être 10 à 15% des appels qui ne trouvent pas de réponse et pour certains d'entre eux quand on décroche, c'est au bout de 5, 6, 7 et 8 minutes", regrette Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et délégué CGT au Samu 93. "Pour une situation d'urgence, comme un arrêt cardiaque, si l'on n'est pas en capacité de décrocher dans la minute on ne pourra pas envoyer les secours et c'est une perte de chance qui peut se traduire par des morts indues", souligne-t-il.

"Nous demandons 10 postes supplémentaires alors qu'actuellement nous avons 42,5 postes. La situation est grave et donc malheureusement nous sommes obligés de faire grève", se désole Christophe Prudhomme.

