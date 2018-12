Les actualités de 12h30 : nouvelle mise en garde des autorités sur la pâte "slime"

publié le 14/12/2018 à 13:25

Nouvelle alerte des autorités de santé concernant le "slime", une pâte à malaxer appréciée par les jeunes. Elle peut provoquer des irritations et allergies cutanées sévères. Les autorités rappellent que sa manipulation répétée et prolongée "n'est pas dénuée de risques pour la santé".



Dans un communiqué commun, la Direction générale de la santé, la Direction de la concurrence (DGCCRF) et l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) "appellent à rester vigilants" au vu des contrôles effectués : sur 44 produits prélevés en 2018, 14 contenaient une teneur en bore supérieure à la limite autorisée et ont été retirés du marché. L'acide borique est une substance classée reprotoxique (toxique pour la fertilité et le développement de l'embryon).

Dans un rapport, l'Agence de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses) souligne que le nombre de cas signalés aux Centres antipoison a déjà doublé sur les cinq premiers mois de 2018 par rapport à l'année précédente : atteintes de la peau et des ongles, brûlures, rougeurs, eczéma, démangeaisons ont été constatés à la suite de manipulations de la pâte.



À écouter également dans ce journal

Attentat à Strasbourg : le marché de Noël de Strasbourg a ré-ouvert ce vendredi 14 décembre, plus que jamais sous très haute surveillance, après la mort hier soir du terroriste Chérif Chékatt.



Société : "L'idée est de se préparer à la pire des situations", a déclaré le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, à la veille de l'acte 5 de la mobilisation des gilets jaunes. La semaine dernière, tous les sites touristiques et la plupart des magasins avaient baissé leur volet. Mais samedi, les musées, la Tour Eiffel, l'Opéra et les commerces espèrent pouvoir ouvrir normalement.



Hommage : à 16h07 exactement, au passage à niveau de Millas, la population observera une minute de silence après une marche blanche un an après la collision entre un car scolaire et un train. 6 des 23 collégiens à bord avaient trouvé la mort.