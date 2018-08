publié le 21/08/2018 à 13:22

L'hôpital Charles-Foix d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) manque cruellement de personnel soignant. La CGT a déposé lundi 20 août "un avis de danger grave et imminent" lors d'un comité d'hygiène. Les malades prennent des douches à quinze jours d'intervalle, les prises de tension ne peuvent être systématiquement assurées. Un rendez-vous entre le personnel et la direction s'est tenu mardi 21 août, mais la situation ne semble pas s'améliorer.



La réunion, en présence du directeur des ressources humaines et du directeur de l'hôpital, a duré moins d'une heure. Selon les représentants du personnel, les échanges étaient tendus. Leur slogan résume la situation : "Personnel épuisé, patients en danger".

"On se demande si on est réellement entendus par la direction, regrette Christian, un aide soignant de nuit dans cet hôpital. Nous, on considère les patients comme des humains. Mais on se demande de temps si ce ne sont pas juste de la viande dans un lit." Une autre réunion est prévue dans l'après-midi.

