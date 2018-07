Le Synthol est de retour dans les pharmacies

publié le 27/06/2016 à 20:32

Le Synthol fait son grand retour dans les pharmacies ! Depuis deux ans, le remède contre les bobos du quotidien n'était plus disponible, en raison d'un problème d'approvisionnement d'un des principes actifs qui entre dans sa composition. À peine a-t-il été remis en vente sur le marché que déjà, certains s'arrachent les bouteilles. D'autant qu'elles ne sont pas si simples à se procurer : certaines pharmacies ne l'ont pas encore reçu, d'autres sont déjà en rupture de stock.



Mais sur Facebook, les accros se sont organisés et se passent les bons plans. Michel Leroy, pharmacien, a commandé 100 bouteilles. "Il y a des gens qui n'en avaient pas besoin mais qui en ont pris pour en avoir. C'est quelque chose comme une assurance tous risques - 'Ah, ça va me faire du bien où ça me fait mal !'", commente-t-il.

La lotion jaune a beau avoir plus de 90 ans, elle n'a rien perdu de sa notoriété ni de son efficacité, selon les adeptes. "Je n'ai jamais essayé de chercher autre chose : dès que j'ai une douleur, j'en mets sur la partie qui me fait mal", témoigne un fervent usager. Sur Twitter également, le retour de la marque "qui fait du bien là où ça fait mal" réjouit les internautes :

Retour du Synthol ! Ouuuiii ! #SyntholIsTheBest — *~¿DJ'$ 7B'$ ¢it¥¿~* (@KatranaPop) 27 juin 2016

Le retour du synthol ¿¿ — simon (@SimonColoigner) 27 juin 2016

Ce qui n'empêche pas certains d'exprimer aussi un peu de scepticisme face à tout cet engouement :

À vous entendre parler le Synthol est une potion magique, vous avez le même pouvoir de persuasion que les émissions de télé-achat. — Jtannonce la couleur (@PeuMatinal) 27 juin 2016