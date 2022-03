Le régime MIND pour gagner 7,5 années de capacités cérébrales

Aujourd’hui, nous allons parler de la meilleure façon de nourrir son cerveau. Ce que nous mangeons affecte vraiment nos capacités cérébrales. Cela n’impacte pas seulement notre tour de taille et notre santé physique. L’alimentation, ça joue aussi sur notre cerveau et notre santé mentale ! Ce qu’on mange influence notre humeur et nos pensées. Cela a aussi des répercussions sur le vieillissement cérébral.

Grâce à l’imagerie médicale, on a pu constater que le cerveau de personnes d’âge moyen ayant mangé sain et équilibré la majeure partie de leur vie présentait moins de signes de vieillissement que le cerveau de personnes qui ont eu une alimentation type fastfood, riche en aliments transformés, en produits trop gras et sucrés.

Le cerveau vieillit comme n’importe quel autre organes. Comme eux, il subit les effets de l’âge. Les capacités de mémoire et d’attention sont plus sensibles au vieillissement. Notre cerveau peut devenir moins rapide et moins flexible. Mais si on l’entretient bien, on peut préserver longtemps de bonnes fonctions cognitives. Et cela passe notamment par une bonne alimentation.

Pour garder un cerveau en pleine forme, il est conseillé d'opter pour une alimentation de style méditerranéen. Des chercheurs américains de l’université Rush à Chicago, ont conçu un régime dit « MIND » ou « esprit » en anglais. Il s’agit d’un super régime méditerranéen faisant la part belle aux légumes à feuilles vertes, blettes, épinards, choux, salades.

Il a été testé auprès de volontaires. Et cela a permis de constater qu’il peut faire gagner 7,5 ans d’âge cérébral à des personnes âgées ! Il réduirait également le risque de développer la maladie d’Alzheimer.

Une alimentation naturelle riche en végétaux

Le régime MIND recommande de manger chaque jour trois portions de céréales complètes, un légume à feuilles vertes et un autre. Il conseille de consommer très régulièrement des légumineuses et des noix, de privilégier la volaille et le poisson à la viande, de cuisiner avec de l’huile d’olive, et de préférer les petits fruits rouges, comme les myrtilles et les fraises, aux autres fruits, car ils regorgent d’antioxydants.

En revanche, il préconise de limiter fortement certains aliments, de consommer moins d’une fois par semaine fromages, pâtisseries, aliments frits et sucreries.

Pour garder un esprit vif, d’autres études ont montré les bénéfices d’une alimentation naturelle, riche en végétaux contenant plein de vitamines et de minéraux, avec le moins possible d’aliments transformés et raffinés.

Ce type d’alimentation semble également améliorer l’humeur : moins de risque de dépression et d’anxiété. Des chercheurs australiens ont analysé l’alimentation de plus de 12 000 adultes ayant noté tout ce qu’ils mangeaient dans des carnets alimentaires. Ils ont mis en évidence qu’une consommation plus élevée de fruits et de légumes se traduit au bout de deux ans par un mieux-être. Et le gain psychologique n’est pas mince puisqu’il est comparable à celui obtenu par l’obtention d’un emploi pour des personnes au chômage !

L’eau doit, bien sûr, rester la boisson principale. Dans le régime MIND, le vin est autorisé mais à petite dose. Les boissons sucrées sont à éviter. Quant au café, il pourrait augmenter le risque de démence au-delà de six tasses par jour, mais sa consommation est bénéfique si elle est modérée. Comme souvent dans l’alimentation, tout est une question d’équilibre.