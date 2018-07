publié le 28/02/2018 à 15:08

Une amende pour les agresseurs ? Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'ñgalité femmes-hommes, a déclaré mercredi 28 février que le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles serait présenté en Conseil des ministres "fin mars", et non plus le 7 comme annoncé précédemment. "Il y a une première discussion en Conseil de ministres le 7 mars, ensuite nous avons un comité interministériel le 8 mars (...) et ensuite fin mars, il y aura une présentation du texte stricto sensu en Conseil des ministres", a-t-elle détaillé sur LCI.





"Je table sur une adoption du texte avant l'été", a ajouté Marlène Schiappa. Il y a un mois, elle avait annoncé que le projet de loi serait "présenté en conseil des ministres le 7 mars, la veille du 8 mars, Journée internationale des droits de femmes". Le texte vise notamment à pénaliser le harcèlement de rue et établir un âge minimal de consentement à un acte sexuel. Il pourrait instaurer, entre autres, une amende pour outrage sexiste, allant de "90 à 750 euros", selon Marlène Schiappa.

Un rapport sur le harcèlement dans l'espace public doit être remis mercredi à trois ministres, Marlène Schiappa, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et Nicole Belloubet, garde des Sceaux.

À écouter également dans ce journal :

- En ce troisième jour de froid sibérien, de la neige recouvre le sud-ouest du pays. 47 départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas.



- Disparition inquiétante de deux sœurs de 10 et 14 ans à Feyzin dans la banlieue de Lyon. Les deux adolescentes n'ont plus donné signe de vie depuis mardi 27 février à 18h30.



- De 90 à 750 euros d'amende pour outrage sexiste et sexuel : le texte de loi sur le harcèlement de rue se précise dans un rapport remis au gouvernement ce mercredi 28 février.



- Suppositions et hypothèses se multiplient autour du cas Neymar. Blessé à la cheville d'une entorse et d'une fissure osseuse, le Brésilien ne pourrait pas jouer le match retour contre le Réal Madrid, selon son père.



- Vaccins, antiépileptiques, anticancéreux... Les pénuries dans les pharmacies sont de plus en plus fréquentes. Les ruptures de stock ont augmenté de 30% en un an.



- Stupéfaction à Maubeuge dans le nord après l'arrestation d'un ancien responsable associatif, trahi par son ADN, qui serait impliqué dans au moins une trentaine de viols en trente ans.