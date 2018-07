Le docteur Saldmann démonte les idées reçues sur les problèmes de peau

publié le 07/07/2018 à 10:45

Samedi dernier, le docteur Saldmann avait déjà évoqué dans sa chronique les problèmes de peau, un sujet inépuisable à propos duquel de nombreuses idées reçues sont véhiculées. Selon le chroniqueur de RTL, le libre Mon amie la peau (Lattès) de Nicolas Dupin, remet les idées vraies et fausses en questions. Florilège.



Les verrues s'attrapent à la piscine. Ce n'est pas vrai du tout : la contamination est essentiellement intra-familiale et scolaire. L'histoire des piscines, ce n'est pas vrai.

Les mycoses s'attrapent a la piscine. Ce n'est pas vrai non plus, c'est favorisé par l'humidité. Mais piscine rime néanmoins bien souvent humidité. Si vous ne séchez pas suffisamment, ça favorise les mycoses.



Les gens qui ont la gale ne se lavent pas. La gale n'a rien à voir avec la propreté. Tout le monde sans distinction peut avoir la gale.





La syphilis n'existe plus. C'est faux. Elle est sexuellement transmissible et en recrudescence depuis les années 2000. Il y a des gens qui l'ont qui ne le savent pas. On soigne mais cela fait des dégâts.



Les furoncles sont liés à un abus de charcuterie. Cela n'a rien à voir du tout.



Les champignons entre les pieds sont liés à un manque d'hygiène. Ce n'est pas vrai, au contraire. C'est des microbes hydrophiles qui adorent l'eau, c'est lié à l'humidité donc il faut bien se sécher aussi et vous serez tranquille.

Pour prévenir les affections dermatologiques, le docteur Saldmann recommande de voir chaque année un dermatologue. Un grain de beauté, un mélanome, ce n'est rien à enlever, mais ça peut devenir un cancer avec des métastases si ce n'est pas pris à temps. L'essentiel est de se protéger du soleil, souligne le médecin.