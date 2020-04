La Curiosité retourne à l'école : Comment fonctionne notre cerveau ?

publié le 08/04/2020 à 13:00

Le cerveau adulte pèse seulement 1,3kg et pourtant Il est capable d’intégrer les informations provenant des cinq sens, de contrôler la motricité du corps et d’assurer les fonctions cognitives. Avec notre invité le journaliste et docteur en neuroscience Sébastien Bohler, on part à la découverte de cet organe si mystérieux qu'est notre cerveau.

De quoi est constitué notre cerveau ? Qu'est-ce qu'un neurone ? Comment s'organise notre cerveau ? Que contrôle chaque hémisphère du cerveau ? Comment les hémisphères communiquent entre eux ? Qu'est-ce que la « science des bosses du crâne » ? Comment notre cerveau a-t-il évolué ? Est-il vrai que nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau ? Quel est l'impact du confinement sur notre cerveau ? Comment apaiser notre cerveau face à l'incertitude ?

Notre invité nous expliquera également comment un petit organe de notre cerveau, le striatum, pousse l'être humain à rechercher la croissance dans tous les domaines et met ainsi en péril la Terre et notre survie.

à lire : Le bug humain chez Robert Laffont



Le bug humain

.



Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Combien dénombre-t-on de neurones dans un cerveau humain ?

- 100 milliards

- 100 millions

2 – Quelle partie de votre cerveau contrôle le langage ?

- les méninges

- l’hémisphère gauche

3- Quelle est la principale source d’énergie des neurones ?

- le glucose

- le lactose

4 – Comment appelle-t-on plus communément le cortex cérébral ?

- myéline

- matière grise

5 – Qu’est-ce que l’« apoptose » ?

- le suicide du neurone

- la reproduction du neurone

Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !