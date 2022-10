L'horoscope du Verseau pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Verseau au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 janvier au 19 février.

Climat général

La Balance tient fermement le gouvernail et conduit votre zodiaque dans la bonne direction. C'est la période de l'année où vous donnez le meilleur de vous-même et où vous en êtes récompensé. Dans votre intérêt, vous ne cédez pas à la facilité, vous travaillez à plein temps et approfondissez tout ce que vous faites. Jupiter rétrograde reviendra en Poissons le 29 (jusqu'en décembre) et si vous êtes du 3e décan, les questions d'argent seront de nouveau à considérer avec attention ; il faudra éviter de trop dépenser, ou de mal dépenser.

Vie quotidienne

Si je vous parle d'excès, c'est qu'il y a une bonne raison ! En effet, Mars en Gémeaux stationnera dans son 3ème décan et restera tout le mois en dissonance avec Neptune, la planète qui manque totalement de limites et qui vous met parfois dans des situations embrouillées ou en état de dépendance économique. Les autres décans n'auront pas à se plaindre, le Soleil Balance étant conjoint tout le mois à Vénus, votre quotidien ne peut pas être plus agréable, surtout à partir du 10. Des rencontres amicales ou professionnelles vous réjouiront.

Vie amoureuse

La planète des amours sera conjointe au Soleil tout le mois, ce qui vous garantit la paix dans votre vie sentimentale (sauf peut-être né autour des 6, 7 février). Si vous êtes célibataire, n'essayez pas de vouloir conquérir à tout prix : au contraire, laissez plutôt les autres venir vers vous et vous faire des propositions... Et soyez observateur de manière à chasser ceux qui sont mal intentionnés. En couple, liberté-égalité-fraternité sont au programme, vous serez d'accord sur un mode de vie plus ouvert et serez donc plus souvent d'accord pour sortir et rencontrer de nouvelles personnes.

En aparté

La nouvelle Lune du 25 octobre se fera au tout début du Scorpion (1er décan) et sera conjointe à Vénus, ce qui est une excellente conjoncture pour une NL qui occupera votre secteur de carrière. Il est très possible que vous obteniez un accord à propos d'un projet ou d'une idée que vous avez eue. Mais vous pourrez aussi consolider votre position et parfois obtenir de meilleures conditions financières. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

