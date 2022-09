L'horoscope du vendredi 9 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Mars est active à présent pour ceux du 2e décan en particulier, mais vous y êtes tous plus ou moins sensibles. Elle vous invite à être sur plusieurs fronts à la fois, à vous disperser, mais elle a aussi un pouvoir sur vos relations avec vos proches. Sous son influence, il se peut que vous soyez en conflit avec un frère, une soeur, un voisin...

TAUREAU

L'aspect du jour est très positif pour vos amours, et même pour votre argent dans certains cas. En tout cas si vous êtes du 1er décan, Vénus vous regarde amoureusement et la Lune de manière amicale. Peut-être que vous songerez à transformer une amitié en relation amoureuse ? Et côté argent, il se peut qu'une rentrée vous réjouisse.

GEMEAUX

Vous ne serez pas très à l'aise avec quelqu'un de votre entourage familial. Cela ne durera pas, mais vous imaginerez que cette personne vous en veut, ou que ses paroles sont des critiques qui vous sont adressées à vous particulièrement. Cela dit, cela peut aussi se passer dans votre univers professionnel (1er décan surtout). Gare à une tendance à l'exagération.

CANCER

Vous faites partie de ceux qui vivront bien la conjoncture de ce vendredi. Vous vous sentirez en phase avec ceux qui vous entourent, et serez d'accord avec leurs opinions. Sans pour autant être crédule et naïf, vous trouverez qu'ils sont dans le vrai. Mais il se peut aussi que vos propres opinions soient respectées par vos proches.

LION

Il est encore question d'argent et d'un éventuel investissement pour certains natifs. Et peut-être davantage aujourd'hui où vous aurez un choix à faire. Contrairement à la semaine dernière, vous n'aurez pas d'obstacle sur votre chemin et pourrez faire ce choix sans qu'on vous reproche de dépenser votre argent inutilement.

VIERGE

A cause d'une opposition Lune/Vénus, vous vous sentirez insatisfait, mais sans savoir vraiment pourquoi ! La Lune étant chez la nébuleuse Neptune, vous aurez du mal à identifier la source de cette insatisfaction qui, heureusement, passera très vite. Et la situation pourrait d'ailleurs se retourner après quelques heures et vous voir satisfait.

BALANCE

Ne laissez pas vos inquiétudes vous gâcher la vie. Si elles sont pour la plupart rationnelles, elles portent cependant sur des situations qui n'ont pas une importance capitale. Est-ce que vous ne pourriez pas établir une sorte de hiérarchie dans vos inquiétudes, de manière à alléger votre charge mentale ?

SCORPION

C'est une bonne journée pour vous, surtout si vous êtes d'octobre. Vous serez rassuré, plus sûr de vous et de votre séduction. Elle vous sera utile dans plusieurs domaines, en particulier pour convaincre vos interlocuteurs que vos idées sont les bonnes. Dans certains cas, vous vous ferez un/e allié/e qui vous appuiera si nécessaire.

SAGITTAIRE

Il faudra écouter vos petites voix intérieures, elles vous inviteront à être plus tendre avec vous-même ! On dirait que vous n'avez pas une bonne image de vous aujourd'hui, votre estime de soi pouvant éventuellement être déformée parce que vous vous regardez avec les yeux critiques qu'un parent a eu sur vous dans le passé.

CAPRICORNE

La conjoncture est plutôt tendre aujourd'hui, surtout si vous êtes de décembre. Mars n'étant plus en rapport avec vous, vous aurez l'esprit moins critique et serez moins exigent vis-à-vis de vous-même. D'ailleurs, vous croiserez des personnes qui vous regarderont avec gentillesse. 2e décan, à votre tour de vous regarder trop sévèrement.

VERSEAU

Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, cette technique est vieille comme le monde, mais elle marche à tous les coups. Si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire que vous voulez absolument séduire, c'est en affichant une certaine indifférence que vous capterez son attention. En revanche, vous aurez envie de fuir si on vous colle trop !

POISSONS

La Lune étant chez vous, et opposée à Vénus, on peut penser que vous serez hyper-sensible aujourd'hui, plus que d'habitude. Mais cela peut être lié à une situation positive, un rendez-vous amoureux par exemple, et vous avez le trac ! Si vous êtes en couple, votre partenaire ne sera peut-être pas aussi rassurant que vous le souhaitez.

