L'horoscope du vendredi 4 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il n'y a pas d'autre solution si vous voulez passer une bonne journée : soyez zen en toute circonstance. Ne vous énervez pas, cela ne servira à rien et vous n'en serez que plus en décalage avec les autres qui, eux, seront dans leur monde. Certains seront en phase avec vous et cela vous requinquera. Mais soyez vous aussi dans l'empathie, cela enverra de bonnes ondes autour de vous.

Taureau

Vos relations amicales seront au premier plan, ou en tout cas l'une d'entre elles qui vous intéresse particulièrement, surtout si vous êtes du 2e et du 3e décan. Cette relation est peut-être plus qu'amicale, mais vous ne savez pas comment le faire comprendre à l'autre. Suivez ce que vous dicte votre intuition, et si vous vous êtes trompé, il sera toujours temps de faire marche arrière.

Gémeaux

Il y a une mésentente entre la Lune et Mars dont votre 3e décan fera les frais. Cela dit, cet aspect très énervant et qui peut créer un sentiment d'urgence chez certains, est présent depuis au moins quinze jours. Et il sera actif presque tout le mois. Si vous y êtes sensible, vous serez obligé d'être sur plusieurs fronts à la fois et certains ont un choix à faire.

Cancer

Aujourd'hui encore, vous n'aurez pas à vous plaindre. C'est au tour du 3e décan de recevoir de bons influx, la Lune étant conjointe à Neptune puis à Jupiter. Il se pourrait bien que vous ayez un coup de chance, ou qu'on vous offre une opportunité difficile à refuser. Elle a pu se présenter une première fois en avril-mai dernier, notamment né les 21, 22 juillet.

Lion

Vous n'avez probablement pas changé de sujet de réflexion depuis hier, il est même possible que vous fassiez une petite fixation sur une question financière, ou sur l'économie en général. Je vous rassure, vous allez très vite passer à autre chose au fil des heures, puisque la Lune entrera ce soir en Bélier et vous promet un week-end où vous pourrez prendre de la distance.

Vierge

Une rencontre entre la Lune, Neptune et Jupiter se fait face à votre 3ème décan. Ce serait très positif pour vos relations, privées ou professionnelles, s'il n'y avait pas cette dissonance de Mars qui, même si la planète rétrograde, constitue une pression liée à une histoire familiale ou à un problème avec un supérieur. Ne vous écrasez pas, mais ne soyez pas non plus trop offensif.

Balance

Jupiter étant de retour dans votre secteur du travail (surtout si vous êtes du 3e décan), il y a des chances pour que vous puissiez de nouveau vous développer, à travers un projet ou un travail supplémentaire. Cela peut être un boulot ponctuel, qui va vous occuper un mois ou deux, mais si vous avez déjà d'autres choses à faire à côtés, vous aurez vite le sentiment d'être débordé.

Scorpion

La Lune allant à la rencontre de Jupiter, vous serez épanoui, zen, heureux de vivre, surtout si vous êtes du 3e décan. Même si Mars vous met d'humeur guerrière par moments, ça ne dure pas et votre nature très intériorisée reprend le dessus. 2e décan, les coups de coeur, de foudre, les imprévus sentimentaux sont au programme comme hier et comme demain.

Sagittaire

Une journée un peu mouvementée, la dissonance entre la Lune et Mars ravivant un conflit qui reste présent à l'état latent depuis plusieurs jours si vous êtes du 3e décan. C'est votre partenaire, un associé, un chef peut-être, qui vous impose sa mauvaise humeur et vous ne pouvez pas réagir sous peine de déclencher un gros orage, ce dont vous n'avez peut-être pas envie !

Capricorne

Vous serez sensible, dans le bon sens, aux influx du jour : rencontre de la Lune et de Neptune, puis de Jupiter. Si vous êtes du 3e décan, vous serez bien influencé par votre intuition, et peut-être aussi par des conseils qui vous seront offerts généreusement par un proche et que vous vous empresserez de suivre parce que, justement, votre intuition vous y poussera.

Verseau

Une question d'argent risque de vous prendre la tête, notamment 3e décan, vous vous en voulez peut-être parce que vous avez dépensé sans compter à une époque et que maintenant vous auriez bien besoin de cet argent. En revanche, si vous êtes né en toute fin de signe (17, 18 février), avec la conjonction Lune/Jupiter vous pourriez avoir un petit coup de chance côté argent.

Poissons

Aujourd'hui, la Lune occupe votre 3e décan tout en étant conjointe à Neptune et à Jupiter. De deux choses l'une : ou vous allez avoir un formidable facteur chance et vous sentirez rempli de gratitude, de reconnaissance, soit au contraire vous trouverez que tout va mal, que le monde court à sa perte et que personne n'en est assez conscient...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info