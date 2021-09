L'horoscope du vendredi 3 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est très possible, 1er décan, que vous entamiez des négociations en vue de signer un accord ou un contrat. Vous avez jusqu'à lundi prochain pour trouver un terrain d'entente, étant entendu que vous le trouverez si vous parvenez à vous montrer conciliant et diplomate avec vos interlocuteurs. A priori ça pourrait être pour le long terme (né vers les 28, 29 mars). 2e décan, économisez vos forces de manière à ne pas les disperser.

Taureau

Je vous parlais hier de stagnation pour le 1er décan, mais vous pourriez avoir une idée aujourd'hui ou recevoir un conseil d'un proche qui vous permettrait d'aborder le problème sous un autre angle, voire de trouver le moyen de mieux vivre cette période un peu difficile, surtout pour ceux nés vers les 26, 27 avril. 2e décan, les freins que vous avez pu ressentir entre mars et mai sont loin de vous.

Gémeaux

1er décan, Mercure et Saturne sont bien alignées avec vous et on vous prend au sérieux sous cette conjoncture. On pourrait même vous confier davantage de responsabilités. D'un côté vous serez flatté, content, et de l'autre vous comprendrez que cela peut vous priver d'une partie de votre liberté, et vous y tenez à cette liberté ! 2e décan, votre priorité en ce moment c'est votre maison et sa déco.

Cancer

3e décan, Vénus est en relation avec vous à partir d'aujourd'hui, il se peut qu'une réunion ou une petite fête familiale soient au programme du week-end, Mais il est aussi possible que le passé, ou quelqu'un du passé, provoque en vous des émotions nostalgiques. Avec l'idée, toujours, que c'était mieux avant, que vous y avez perdu. 2e décan, la conjoncture est positive pour ceux dont le but est de développer leur job.

Lion

Jupiter, certes rétrograde, s'oppose à vous 3e décan, exactement comme en mars/avril dernier. Il se peut qu'un problème légal ou administratif revienne au premier plan, peut-être dans vos pensées pour l'instant, mais de manière bien concrète à partir du 19 octobre. La question devant être réglée en décembre. 2e décan, un achat à faire pourrait vous turlupiner car vous aurez du mal à choisir.

Vierge

3e décan, la trouble Neptune est toujours active aujourd'hui et vous place encore dans le doute et l'incertitude. A moins que vous n'ayez affaire à quelqu'un de malade, physiquement ou psychiquement. Toujours est-il que ça devrait aller mieux demain et disparaître dans les prochains jours ; surtout né vers le 15 septembre. 2e décan, l'harmonie d'Uranus est active jusqu'à la semaine prochaine, essayez de sortir du cadre.

Balance

1e décan, Mercure est chez vous et en harmonie avec Saturne jusqu'à mardi. Vos paroles, vos écrits, votre travail en général sera pris au sérieux et il n'est pas impossible que vous atteigniez un but ou que vous terminiez un travail qui vous a pris du temps. Mais vous pourriez aussi vous faire du souci pour l'un de vos enfants ; rien de grave. 2e décan, vous vous tracassez trop pour l'argent.

Scorpion

Les influx de Mercure et Saturne vous offrent une porte de sortie par rapport au problème qui vous prend la tête en ce moment. C'est en parlant avec un proche, en partageant votre fardeau que vous vous sentirez mieux. Le problème ne sera pas réglé tout de suite, mais il se peut en tout cas qu'on vous donne une piste à suivre (1er décan). 2e décan, vous avez des projets en tête, il faut peut-être faire un tri.

Sagittaire

1er décan, vous n'aurez qu'une parole pendant quelques jours et vous mettrez un point d'honneur à respecter ce que vous avez promis ; sinon, vous risquez de vous sentir très coupable et c'est un sentiment que vous détestez au point de le rejeter violemment quand il arrive qu'il se présente. Mais là, on pourra vraiment compter sur vous... 2e décan, ce n'est qu'en travaillant d'arrache-pied que vous atteindrez vos objectifs.

Capricorne

3e décan, l'opposition Lune/Pluton de ce matin risque de vous rappeler de mauvais souvenirs et de vous angoisser, mais plus vous serez actif, plus vous travaillerez, plus les fantômes s'éloigneront et vous laisseront en paix. Il ne faut surtout pas vous auto-flageller pour quelque chose qui date et qui ne vaut pas la pleine que vous vous en vouliez à ce point. 2e décan, vous êtes dans la même ambiance libératrice qu'hier.

Verseau

3e décan, Vénus vous envoie de bons influx qui vont vous aider à aborder différemment les questions d'argent qui vous tracassent. En particulier le remboursement d'une dette. En outre, sur le plan affectif, Vénus peut se montrer très rassurante et vous permettre d'épanouir vos sentiments vis-à-vis de votre partenaire ou de quelqu'un sur qui vous avez des vues. 2e décan, un proche vous encourage.

Poissons

2e décan, la période actuelle devrait être très dynamique dans la mesure où les projets qui sont les vôtres sont en train de bien progresser. Quoi que vous ayez mis en route, un apprentissage, une formation, un job supplémentaire, cela vous apporte beaucoup et en même temps cela a un effet libérateur dans votre tête et dans votre manière de vous exprimer. 1er décan, la période est propice aux économies.