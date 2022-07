L'horoscope du vendredi 29 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Encore en Lion, la Lune se joint à Mercure et elles se fâchent avec Mars et Uranus. Disons que vous serez content si vous pouvez claquer le bec d'une certaine personne qui vous énerve sérieusement, et cela fait plusieurs jours que cela dure ! Dites ce que vous avez à dire, mais n'adoptez surtout pas un ton trop méprisant.

Taureau

La conjoncture donne la priorité aujourd'hui à la dissonance Mercure-Uranus-Mars à laquelle la Lune s'ajoute. Vous pourriez, de manière irrationnelle la plupart du temps, avoir l'impression qu'on vous rejette ou qu'on n'est jamais d'accord avec vous, qu'on vous contredit sans cesse. Mais c'est peut-être une réalité, 2e décan ?

Gémeaux

Comme souvent, il vous faudra faire attention aujourd'hui à ne pas parler trop vite, les mots pourraient dépasser votre pensée... A moins qu'il n'y ait un imprévu, qu'un rendez-vous ou un déplacement soit reporté. Cela dit, cela ne touche pas tout le signe, mais il vous est tout de même conseillé de réfléchir avant de vous exprimer.

Cancer

Avec Mercure, Mars et Uranus fâchées on peut vous obliger à reporter quelque chose qui vous faisait plaisir... Mais en même temps vous bénéficiez toujours de l'harmonie entre vous et la conjonction Mars/Uranus et il n'y a pas de doute : vous trouverez une solution très maligne et rusée pour retourner la situation.



Lion

Mercure est toujours dans votre signe, à la frontière du 2e et du 3e décan (né autour du 11 août) et sa dissonance avec Mars-Uranus est activée aujourd'hui. Une information pourrait vous surprendre, à moins que ça ne soit vous qui teniez des propos qui risquent de choquer. Un imprévu peut également se manifester ; un rendez-vous annulé par exemple.

Vierge

La dissonance de Mercure avec Mars et Uranus peut vous toucher car Mercure est votre maître. Il y aura donc une tendance à la contradiction, que cela vienne de vous ou de vos interlocuteurs. Vous aurez du mal à vous mettre d'accord sur un sujet précis, alors que vous serez d'accord sur d'autres. Reprenez la discussion demain.

Balance

Vous êtes encore dans la bonne ambiance de la nouvelle Lune d'hier et il se peut même que vous soyez surpris par une proposition, ou par une conversation où vous parviendrez à ce que votre interlocuteur change d'avis. Ou c'est vous qui, à la suite d'un échange, changerez votre manière de voir une situation et ce sera intelligent de votre part.

Scorpion

Vous êtes concerné de près par l'aspect entre Mercure, Mars et Uranus qui est activé aujourd'hui. Vous pourriez entendre des propos qui ne vous plairont pas du tout, parce qu'ils auront un côté rejetant. Ou c'est vous qui ne voudrez pas accepter quelque chose venant d'un partenaire, affectif ou professionnel (2e décan, début du 3ème).

Sagittaire

Vous continuez à avoir un moral d'acier, notamment 1er décan, mais c'est le 2e décan qui reçoit un aspect notable aujourd'hui : la dissonance Mercure-Mars-Uranus. Elle peut vous valoir un délai, quelque chose qui ne se passe pas du tout comme prévu. Mais étant donné que vous êtes très positif, ça s'arrangera rapidement.

Capricorne

Aujourd'hui encore il devrait être question d'argent, la nouvelle Lune étant toujours active. Mais, en ce qui concerne le 2e décan, il est possible que vous doutiez de ce qu'on vous dit à ce propos. A vous de vérifier si ce qu'on vous avance est une vérité ou des paroles en l'air. Il sera en effet impossible de vous manipuler aujourd'hui.

Verseau

Le plus intéressant aujourd'hui sera la dissonance entre Mercure, Mars et Uranus (votre maître), qui disparaîtra dès demain. Elle est pile exacte si vous êtes né autour du 7 février, mais vous en aurez tous des échos. Ce que vous avez prévu pourrait être remis, déplacé ou même annulé. Il vous faudra certainement un plan B.

Poissons

A moins que votre ascendant ne soit sensible à la dissonance entre Mercure, Mars et Uranus (activée aujourd'hui), vous n'en aurez pas tellement d'écho. Sauf, peut-être, que vous aurez tendance à être un peu trop critique avec vous-même, voire avec vos proches. Mais cela ne durera pas bien longtemps... L'aspect se termine demain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info