L'horoscope du vendredi 22 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il y a un trop-plein d'énergies négatives et vous le ressentirez peut-être plus que d'autres, 3e décan. Une colère peut se révéler contagieuse, suite à un événement difficilement acceptable et qui vous fait mesurer votre degré d'impuissance face à certaines situations. Mais l'aspect étant déjà actif depuis quelques jours, il peut être question d'une crise financière dont vous ne mesurez pas encore les conséquences.

Taureau

La conjoncture du jour, la dissonance Mars/Pluton est réputée violente, agressive, destructrice, mais cela ne vous touche que de très loin. Cependant, vous n'êtes pas de marbre et vous pourriez éprouver des émotions fortes, en particulier de la compassion et même parfois une colère froide, du ressentiment contre les responsables ou contre l'inaction de ceux qui devraient prendre le problème en charge.

Gémeaux

Il y a de très fortes énergies dans l'air, mais il est possible qu'elles soient négatives et produisent de l'agressivité, de votre part ou de la part des autres. Certains pourraient se sentir victimes d'un système qui, selon eux, ne peut qu'engendrer de la violence. L'aspect responsable est exact aujourd'hui, mais il a très bien pu être actif il y a quelques jours, quand la Lune était en Bélier par exemple (début de semaine).

Cancer

La dissonance Mars/Pluton dont nous parlons aujourd'hui est active depuis plusieurs jours et il a pu se passer quelque chose que vous avez du mal à accepter, 3e décan. Soit sur le plan personnel, soit d'une manière plus générale. Sur le plan personnel, vous avez pu avoir affaire à quelqu'un de très déterminé à vous faire plier, ce que vous refusez de tout votre être, mais ce n'est pas si simple...

Lion

Un événement se déroule, ou s'est déjà déroulé il y a quelques jours, et vous en avez été impressionné. Vous avez besoin d'en parler, vous avez des idées sur la question, mais il semble qu'autour de vous on refuse d'en discuter, ou que l'on n'accepte pas vos arguments. Peut-être que vous êtes de ceux qui pensent qu'un combat est nécessaire, alors qu'autour de vous, on pense le contraire, qu'il ne faut pas bouger.

Vierge

Vous qui avez besoin de comprendre les choses, de les expliquer, c'est même essentiel à vos yeux, vous êtes face à une situation qui dépasse peut-être votre entendement. C'est bien sûr très relatif, chacun voit les situations à sa manière, mais avec la dissonance Mars/Pluton (active depuis plusieurs jours), il a pu se passer quelque chose que vous ne parvenez pas à accepter et encore moins à digérer.

Balance

La dissonance Mars/Pluton est exacte aujourd'hui et demain, il peut y avoir un fort ressentiment chez les natifs du 3e décan, mais les interprétations sont nombreuses. Mars étant chez vous, vous pouvez en effet être très en colère, en rage même, ou alors c'est quelque chose que vous ressentirez venant d'un autre ou des autres en général, surtout s'il y a eu un acte de violence quelque part dans le pays.

Scorpion

La conjoncture ne s'adressant par directement à vous, on peut penser que vous serez sensible à une agressivité qui vient de l'extérieur, d'une personne que vous connaissez ou d'inconnus qui auront commis un crime. Cela ne date probablement pas d'aujourd'hui, même si l'aspect qui représente cette situation est exact. Il peut aussi indiquer, chez le 3e décan, une forme de découragement, d'impuissance.

Sagittaire

Il se passe quelque chose, dans votre cercle amical, parmi vos relations, que vous trouvez dangereux et inacceptable ; une personne que vous connaissez peut être menacée, mais il peut aussi s'agir d'un groupe de personnes qui ferait l'objet d'attaques ou serait, lui, menaçant... Ce n'est peut-être que de la politique. Cependant, l'aspect entre Mars et Pluton fait penser à un acte de terrorisme, ici ou ailleurs.

Capricorne

La dissonance Mars/Pluton peut toucher tout le monde, et surtout le 3e décan. Certains se sentiront impuissants à ramener le calme chez eux, où la colère règne. Cela dit, la colère peut très bien être provoquée par une événement extérieur, quelque chose de belliqueux, d'extrême et vous serez comme sidéré par ce qui se passera ou s'est déjà passé. L'aspect est exact, donc en passe de se défaire.

Verseau

Vous qui êtes toujours très intéressé par les comportements humains, vous risquez d'être consterné, 3e décan, par un événement ou un état de crise qui vous dépasse. Vous aurez beau chercher des solutions, vous n'en verrez pas, en tout cas, pas dans l'immédiat. Il est très possible que cela ne se passe pas chez vous, ou même pas dans notre pays, mais les émotions que cela provoque traverseront tout le monde.

Poissons

Que ce soit derrière vous ou encore en cours, la dissonance Mars/Pluton est un vecteur de violence, de crise, mais elle ne vous touche probablement pas de près, même s'il s'agit d'une crise financière, d'un krach boursier par exemple. Mais étant donné votre haut degré de sensibilité, il est possible que vous grossissiez un événement, certes agressif, et que votre imagination le transforme en menace dangereuse.