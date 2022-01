L'horoscope du vendredi 21 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

A vous aussi la Lune conseille la prudence, d'autant plus qu'avec le Verseau aux commandes vous êtes plus impatient encore que d'habitude. C'est surtout dans vos gestes du quotidien que vous devez être vigilant, de manière à ne pas vous faire mal, ou à ne pas casser un objet auquel vous tenez. Mais un Bélier averti en vaut deux et je suis sûre que vous ferez attention.

Taureau

La séduction sera votre meilleure arme aujourd'hui, contre les grincheux, les envieux et tous les méchants que vous pourriez croiser. Un sourire leur clouera le bec et désamorcera leur volonté de vous agresser ou même de vous manipuler. Parce qu'avec un sourire, on désarme n'importe qui. Et comme, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous saurez repérer ceux qui veulent vous influencer.

Gémeaux

Un peu nerveux ce matin, non ? Soit vous avez passé une nuit un peu agitée, soit un détail vous chiffonne et vous empêche de vous sentir bien dans vos baskets. Pour certains, ce n'est pas un détail puisque Jupiter vous place face à un choix ou à des responsabilités un peu lourdes, mais n'oubliez pas que le Verseau vient d'entrer dans la danse et que vous allez forcément vous débarrasser des " détails ".

Cancer

L'un de vos amis, ou une relation de boulot, pourrait vous faire plaisir aujourd'hui en vous annonçant quelque chose qui ne peut que vous réjouir, 1er et surtout 2e décan. Cependant, comme nous l'avons déjà envisagé, vous êtes entré dans une période favorable aux rencontres et aux moments surprenants, surtout né début juillet. Ne soyez pas impatient, cette conjoncture favorable dure jusqu'au 10 février.

Lion

A-t-on besoin de vous conseiller de faire attention à vos dépenses ? Vous sentirez que vous avez envie de quelque chose et vous saurez probablement faire la différence entre envie - désir - et besoin. Si c'est un réel besoin, ne vous privez pas. Mais si c'est un désir, il peut passer rapidement ! Aussi, réfléchissez bien avant de vous lancer ; et faites la même chose si vous avez un document à signer.

Vierge

Chez vous, la Lune vous incite à être encore plus perfectionniste que d'habitude, et dans tout ce que vous ferez au cours de cette journée, ainsi que demain. Quelque chose vous poussera à tout vérifier, à tout contrôler, et il est possible que certains ne s'en aperçoivent même pas tant ce sera habituel, automatique. Mais cela veut dire aussi que vous doutez de vous-même et de votre efficacité.

Balance

1er et 2ème décan, ce n'est pas le bon moment pour agir ou pour vous exprimer. Aujourd'hui, et peut-être même demain, restez sur la réserve et prenez des distances avec les problèmes des autres, même si ce sont des proches qui viennent vous trouver. Vous ne pouvez pas être LA solution des autres, il faut les laisser développer leur sens pratique et si vous faites les choses à leur place, cela ne les aide pas.

Scorpion

L'entraide et la solidarité étant prioritaires pour vous aujourd'hui, la seule chose à savoir est : qu'est-ce que vous pouvez faire pour venir en aide à un ou une amie, ou qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour vous. Après, si c'est vous qui avez besoin d'un coup de main, c'est la façon de le demander qui comptera. Prenez des gants, même si ce n'est pas dans vos habitudes, ce sera la meilleure façon d'obtenir ce que vous voulez.



Sagittaire

Si vous êtes chef, vous saurez cheffer aujourd'hui, mais vous serez un peu trop exigeant et vous risquez plus de faire peur ou de faire fuir, que d'obtenir exactement ce que vous désirez. Et si vous n'êtes pas chef, mais que vous avez affaire à votre chef, n'essayez pas de lui démontrer que vous avez raison et qu'il a tort. Dire oui à tout et n'en faire qu'à votre tête peut être une solution !

Capricorne

Vous serez assez sûr de vous aujourd'hui pour n'en faire qu'à votre tête et vous aurez raison parce que de toute façon il n'y aura personne pour vous faire des reproches ou vous dire que vous avez tort. D'ailleurs, si quelqu'un vous critique, vous saurez prendre des distances et surtout, renvoyer à l'autre ses mauvaises ondes. C'est toujours ce qu'il faut faire, il ne faut pas "absorber" sans rejeter.

Verseau

Prudence vous dit la Lune en Vierge, notamment dans le domaine des placements et même des dépenses. Si vous arrivez à dompter votre impatience "d'avoir", vous serez bien plus satisfait quand ce sera un investissement mûrement réfléchi. Maintenant, si vous avez déjà bien pesé le pour et le contre, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de souci. 1er décan, né vers le 26 janvier, mieux vaut retarder les choses.

Poissons

Face à vous, la Lune se lie d'amitié avec Vénus et vous aussi, vous pourriez être en train de vous lier d'amitié avec quelqu'un, quelqu'un qui peut vous surprendre en vous faisant une déclaration dans les prochains jours - ou même aujourd'hui. Si vous êtes né autour du 2 mars, vous avez toutes les chances de vivre des moments un peu spéciaux, inattendus et ce, pendant plusieurs jours (jusqu'au 10 février).

