L'horoscope du vendredi 18 juin 2021

Bélier

La Lune est toujours en face, en Balance, mais c'est le 2e décan qui en profite aujourd'hui et qui pourrait être invité quelque part, ou inviter des proches. Quoi qu'il en soit, vous serez bien entouré et apprécierez l'humour de certaines personnes. 1er décan, vous aimez prendre des risques et c'est accentué en ce moment par le bon aspect de Mars, mais faites ce qu'il faut pour ne pas inquiéter ceux qui vous aiment. 3e décan, un membre de la famille ou peut-être un/e ex. que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait refaire surface.

Taureau

Vénus va vous regarder jusqu'au 27 si vous êtes du 3e décan et alors là, si vous avez envie de vous amuser, de flirter, si vous voulez jouer avec quelqu'un, c'est le moment. Il peut autant s'agir de jeux intellectuels que de jeux sexuels. 1er décan, c'est la même configuration qu'hier et si vous ne voulez pas de conflit, mieux vaut pratiquer le silence car la moins remarque de votre part sera mal prise. 2e décan, le fait que Saturne joue un rôle de frein peut se révéler utile pour réaliser vos ambitions, surtout si l'astre est bien placé dans votre thème natal.

Gémeaux

3e décan, Vénus entame un sympathique aspect avec vous, laissez-vous aller à vos désirs, à vos plaisirs, à vos sentiments aussi : votre partenaire appréciera. Il y aura également une tendance un peu plus appuyée à la gourmandise (jusqu'au 27). 2e décan, Mercure stationne chez vous et redeviendra directe le 23. D'ici là, si vous êtes né autour du 7 juin, il y a quelque chose qui va vous tracasser parce que vous serez obligé d'attendre. 1e décan, né autour des 26, 27 mai, un petit déplacement au programme du week-end ? Évitez de franchir les limites côté vitesse.

Cancer

Vénus ne s'éternisera pas chez vous, 3e décan, elle restera jusqu'au 27 mais cela devrait être une agréable et tendre période ; vous donnerez de l'amour et en recevrez en retour, surtout si votre Vénus natale n'est pas trop malmenée. 2e décan, Mercure stationne dans votre 12ème secteur et un sujet tourne en rond dans votre tête. Vous vous poserez des questions à peu près jusqu'au 23, et ça se calmera. 1er décan, né autour du 26 juin, il se peut que vous ayez une dépense obligatoire à faire ou que vous soyez obligé de réclamer ce qu'on vous doit.

Lion

Si vous avez un petit déplacement à faire, un proche à qui vous devez rendre visite par exemple, vous serez content dans la mesure où cela vous changera les idées, même si vous n'allez pas très loin de chez vous, 2e décan. 1e décan, Mars est toujours chez vous (jusqu'au 27) : impatience, irritation, colère, le tout provoqué par une sensation d'injustice, par le fait qu'il n'y a pas d'équité selon vous. 3e décan, Vénus vous envoie de légers influx depuis votre secteur 12 : vous resterez très discret sur vos sentiments, ou sur une relation.

Vierge

2e décan, les questions d'argent et une dépense en particulier sont à l'ordre du jour. Déjà que vous n'aimez pas dépenser mais en plus ça ne sera même pas pour vous ! Cela dit, peut-être que vous serez content de faire un petit cadeau à un proche, c'est aussi possible. 3e décan, Vénus vous regarde jusqu'au 27 et renforce vos affinités avec votre chéri/e. Vous serez en phase. Célibataire, changez d'ambiance, sortez avec vos amis, ne restez pas cloitré chez vous. 1er décan, Repos obligatoire ce week-end ! Vous sentirez d'ailleurs que vous n'avez pas votre énergie habituelle.

Balance

C'est au tour du 2e décan de recevoir la visite de l'astre lunaire et de disposer d'une forte intuition. Vous devinerez facilement ce que vos proches ont en tête et devancerez leurs besoins, leurs envies. Du coup, les relations seront plus faciles. 1er décan, une petite dispute avec l'un de vos amis, ou avec l'un de vos enfants ? Parfois, il faut vous montrer un peu plus ferme que vous ne l'êtes, même si c'est difficile pour vous. 3e décan, Vénus a atteint le zénith de votre zodiaque, attendez-vous à une offre intéressante (ou non) dans un premier temps.

Scorpion

Vous aurez le sentiment qu'on vous apprécie, voire qu'on vous aime davantage, ou alors vous serez plus réceptif aux bonnes ondes qu'on vous envoie, 3e décan. Un projet de voyage, à deux ou en famille, peut aussi vous réjouir, vous y penserez avec plaisir. 2ème décan, la station de Mercure vous regarde si vous êtes né autour des 8, 9 novembre : vous attendez de l'argent, ou alors qu'on vous livre quelque chose et vous commencez à vous impatienter. 1er décan, Mars prend de nouveau les commandes : vos obligations vous ennuieront aujourd'hui.

Sagittaire

2e décan, vous êtes en vedette aujourd'hui, la Lune et Mercure font alliance et accélèrent vos processus mentaux. Votre esprit de répartie sera au top, vos proches en feront les frais. Mais né autour du 8/12, l'un d'entre eux pose problème et ce n'est pas fini. 1er décan, Mars décuple votre désir de vous évader, de prendre de la distance et de ne pas obéir aux consignes qu'on vous impose. Vous faites le rebelle ? 3e décan, ne vous éloignez pas des autres sous prétexte qu'ils sont envieux et jaloux. Après tout, vous êtes peut-être plus chanceux qu'eux ?

Capricorne

Vous vous demandez pourquoi vous aimez vous sentir responsable des uns et des autres ? Peut-être que cela vient de ce qu'on vous a mis sur les épaules quand vous étiez enfant ? Et aujourd'hui encore, vous perpétuez ce schéma, en tout cas 3e décan. Mais il n'y a pas que votre 3e décan pour se sentir responsable des autres, le 1er et le 2ème ont le même problème, mais tout dépend comment vous le vivez. Certains d'entre vous sont probablement très fiers de se sentir importants de cette manière-là, alors que pour d'autres c'est lourd !

Verseau

Un samedi très chaleureux et convivial, surtout 2e décan. Pourquoi ne pas réunir quelques amis, vous avez peut-être quelque chose à fêter et le ciel est d'accord ? En tout cas, de bons moments vous sont promis et vous oublierez le reste, c'est-à-dire les dissonances de Saturne et Uranus qui vous plombent. 1er décan, votre relation à l'autre est encore mal partie, vous avez affaire à un ou des partenaires difficiles à gérer, ne leur demandez rien en ce moment. 3e décan, quelqu'un vous facilite votre quotidien, soyez sympa, exprimez-lui de la reconnaissance.

Poissons

Une petite récompense avec le bon aspect que Vénus vous envoie à partir d'aujourd'hui. L'amour vous donnera l'impression d'être le plus beau, la plus belle. Bien entendu, la force de ce bon aspect dépend de votre Vénus natale, 3e décan. 2e décan, il y a un sujet qui fâche aujourd'hui, c'est celui de l'argent ; si on vient vous en demander, imposez-vous un délai de réflexion, ne dites pas oui (ou non) tout de suite, c'est important. 1er décan, est-ce que vous ne vous sentiriez pas un peu inférieur ou au contraire supérieur aux autres en ce moment ?