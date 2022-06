L'horoscope du vendredi 17 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous vous levez de bonne humeur, rempli d'une énergie positive et vous resterez dans ce bon état mental et physique toute la journée. Cela vous permettra d'agir et de vous exprimer comme vous l'entendez, sans vous mettre de frein, surtout 1er décan. Il se peut aussi qu'on vous appelle pour un job, ce qui vous réjouira.

Taureau

On risque de vous mettre la pression, votre boss ou un parent, parce qu'on trouvera que vous n'êtes pas assez rapide à répondre aux demandes qui vous sont faites. Mais vous êtes quelqu'un qui a son propre rythme et ce n'est pas toujours le même que celui des autres. Aussi, essayez de trouver LE juste milieu entre les deux.

Gémeaux

Que des bons influx aujourd'hui pour le 1er décan en particulier, l'harmonie entre Lune, Mercure et Jupiter pourrait créer une occasion de rencontre prometteuse, ou la concrétisation d'une idée, d'un projet. Seul le 3e décan, dont c'est l'anniversaire, est ennuyé par Neptune et par les problèmes familiaux qu'elle peut engendrer.

Cancer

Né en juin, c'est vous qui êtes en vedette aujourd'hui, et si vous faites partie de ceux qui sont obligés de se défendre ou d'attaquer, vous aurez l'énergie nécessaire. Il s'agit probablement de réparer une injustice administrative ou de recadrer quelqu'un de la famille (un enfant) qui fait des bêtises qui peuvent entacher sa réputation.

Lion

Encore une fois, une proposition pourrait être au programme, que peut-être vous espériez depuis longtemps et qui semble vous avoir été faite. Maintenant, il s'agit éventuellement de vous intégrer dans une nouvelle équipe, ou de finaliser un partenariat. 3e décan, vous êtes fatigué, lassé ? Tenez le coup jusqu'à dimanche.

Vierge

Vous serez impatient, nerveux, parfois inquiet, probablement parce qu'on vous a confié un travail et que vous vous demandez si vous serez à la hauteur, ou si vous aurez assez de temps pour tenir les délais (1er décan). 2e décan, on vous a demandé d'être plus productif, ou vous avez éventuellement un emprunt à faire. C'est le moment.

Balance

Tout semble aller comme sur des roulettes pour le 1er décan, Mercure a entamé un parcours semé de moments positifs et qui indiquent que des discussions-négociations vont pouvoir aboutir. En principe cela devrait se faire avant le 23, date à laquelle Mercure sera d'une aide précieuse pour le 2e décan, nous en reparlerons.

Scorpion

3e décan, les deux jours qui viennent seront tendus, parfois tristes, et souvent solitaires. Mais l'ambiance sera plus dynamique pour les autres décans, et aujourd'hui c'est surtout le 1er qui sera concerné par une éventuelle négociation financière. Une situation du mois de mai qui revient sur le devant de la scène.

Sagittaire

La communication sera essentielle aujourd'hui pour le 1er décan. La Lune active le bon aspect que vous envoient Mercure et Jupiter, aussi entendrez-vous des informations qui feront " tilt ". A moins qu'une une proposition, déjà faite début mai, ne se concrétise par un contrat, un partenariat ou une association.

Capricorne

Vous aurez tendance à vous focaliser sur une question d'argent, vous enverrez des mails ou passerez du temps au téléphone pour régler la question. Mais il est vrai qu'avec l'aspect que Jupiter vous envoie, comme je vous l'ai dit, il est possible qu'il y ait des injustices, des prélèvements qui ne devraient pas être faits, par exemple.

Verseau

La Lune traverse votre signe aujourd'hui et demain, c'est un indice de nervosité et d'impatience, mais on peut penser que c'est pour de bonnes raisons, 1er décan. Vous attendez quelque chose, vous savez que cela va se concrétiser et vous avez hâte d'y être. Cela peut autant se passer dans le domaine professionnel qu'amoureux.

Poissons

1er décan, Mercure en Gémeaux vous oblige à vous occuper d'un proche avec attention, à le ou la surveiller comme le lait sur le feu. Cela a déjà été le cas au mois de mai, où Mercure avait rétrogradé, et voilà qu'elle revient cette semaine aux même positions. Vous serez débarrassé du " problème " à partir du jeudi 23.

