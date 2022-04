L'horoscope du vendredi 15 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une planète de Feu, Mars, dans le signe d'Eau des Poissons, ce n'est pas formidable, en tout cas pour vous, il peut y avoir des baisses d'énergie, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des coups de barre, des moments " sans ", tout comme, dans un autre domaine, l'énergie peut flamber encore plus.

Taureau

Avec Mars en Poissons, sans aspect pour l'instant, mais dans un contexte un peu spécial, il se peut que vous vous sentiez agressé par les autres, alors qu'ils ne le seront pas forcément. Mais c'est ainsi que vous le vivrez, il vous est conseillé de garder une certaine réserve dans vos jugements, de ne pas réagir instantanément.

Gémeaux

Au zénith de votre thème, la présence de Mars indique de possibles conflits avec l'autorité. Vous pourriez être en frontal avec votre boss, avec un parent ou même votre conjoint. Et c'est une situation qui, pendant trois ou quatre jours vous rendra irritable et nerveux, au point que vous aurez du mal à vous détendre chez vous.

Cancer

Pour votre signe, Mars en Poissons est bien placée, elle accentue votre sensualité et votre sensibilité. Vous êtes capable, par amour, de vous sacrifier à l'autre, ou à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Mais attention, vos émotions seront excessives et peuvent vous cacher la réalité et surtout la nature de vos besoins.

Lion

Face à une crise, financière ou autre, vous serez très indécis, vous ne parviendrez pas à savoir précisément comment vous devez vous comporter. Ne laissez pas vos émotions vous guider, au contraire, posez-vous des limites et surtout analysez les situations avant de vous engager dans quoi que ce soit où vous auriez à vous battre.

Vierge

Mars s'oppose à vous à présent, 1er décan jusqu'au 28 avril, et il risque d'y avoir un rapport de force mais qui ne s'exprimera pas forcément. Cela décuplera votre nervosité intérieure, ce qui doit déjà être le cas, mais vous ne " sortirez " pas votre colère par peur de déplaire à ceux qui vous entourent et ne sont pas l'objet de votre colère.

Balance

La planète de l'énergie occupe votre secteur du travail et il est clair que vous allez avoir des problèmes avec l'un de vos collaborateurs, 1er décan entre aujourd'hui et le 28 avril. Attention, vos émotions risquent de donner un tour " dramatique " à la situation alors qu'elle sera plutôt banale. Vous pouvez aussi avoir mal quelque part.

Scorpion

Mars est en bonne position pour vous donner la pêche et accentuer votre sensualité. Votre imagination est plus vive que d'habitude et si vous parvenez à la canaliser, vous serez le plus créatif et le plus inspiré. Par ailleurs, observez une certaine prudence si vous prenez des médicaments, il y a un risque d'allergie.

Sagittaire

Je vous le disais hier, Mars risque d'accentuer votre impatience et de vous inciter à agir trop impulsivement. Vous pourriez être maladroit et vous faire mal, tout comme vous risquez d'agir de manière déplaisante pour ceux qui vous entourent. Au plan pratique, vous pouvez avoir un souci dans la maison, sur un terrain.

Capricorne

1er décan, vous recevez les premiers influx de Mars en Poissons, et quand vous aurez quelque chose à exprimer, vous n'irez pas par quatre chemins. D'habitude, vous dites les choses calmement, mais l'émotion risque de s'en mêler et de vous faire parler trop vite et parfois de manière un peu agressive, blessante pour l'autre.

Verseau

Mars vous quitte et occupe à présent votre voisin Poissons, qui représente vos tendances possessives et votre besoin d'acquérir. Vous avez quelque chose à acheter ? En tout cas, il faut éviter de dépenser de manière impulsive. Par ailleurs, votre sensualité sera plus exigeante entre aujourd'hui et le 28 (1er décan).

Poissons

Mars est chez vous et traversera vos 3 décans jusqu'au 24 mai. Pour l'instant et jusqu'au 28, c'est le 1er décan qui la reçoit et qui doit être monté sur ressorts. Ne soyez pas trop réactif, ne laissez pas vos émotions prendrez les commandes. En revanche, donnez toute la place à votre sensualité, elle sera très attractive.