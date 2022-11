L'horoscope du vendredi 11 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il reste aussi, comme dissonance, celle de Mars et Neptune qui est loin d'être terminée et qui est activée aujourd'hui par le passage de la Lune en Gémeaux. Certains natifs du 3e décan, et tout le monde a minima, peuvent avoir affaire à cet aspect qui produit du faux, du mensonge, des paroles agressives qui finissent par se perdre dans la nature. Ne les écoutez pas.

Taureau

Le problème matériel qui vous contrarie depuis le mois de septembre est de nouveau au premier plan. N'agissez surtout pas, ce n'est pas le moment, mais réfléchissez bien à ce que vous allez pouvoir faire. Et ne réfléchissez pas tout seul, en période Scorpion (pour votre signe en tout cas) l'union fait la force. N'hésitez pas à en parler avec votre chéri/e, ou à demander conseil autour de vous.

Gémeaux

Dans votre signe, 3e décan, la Lune se fâche avec Mars et Neptune. Une configuration que vous connaissez bien et qui vous voit submergé par les responsabilités pour les uns, ou totalement irrésolu pour les autres. Il se peut aussi que votre supérieur se montre un peu tyrannique. Et cela peut toucher tout le monde a minima. Heureusement " demain est un autre jour ".

Cancer

Mercure et Vénus entrent en conjonction et s'harmonisent avec vous, 2e et 3e décan. C'est peut-être rapide, mais néanmoins très agréable : un rendez-vous, un coup de téléphone, une connexion prometteuse, et ce sera encore mieux à partir de demain quand le Soleil entamera un bon aspect avec Neptune. Votre horizon vous semblera totalement dégagé.

Lion

Si l'un de vos projets tombe à l'eau, ne dramatisez pas car il y en a un autre derrière qui, lui, marchera. Ce vendredi (férié) n'est pas indiqué pour concrétiser quoi que ce soit, notamment 3e décan. Par ailleurs, d'ici le 17, une réunion familiale pourrait être au programme, quelque chose qui vous réjouit à l'avance. A moins qu'un parent ne vous rende visite, ou inversement.

Vierge

Ce n'est pas du froid aujourd'hui (même s'il persiste), mais plutôt du flou qui s'annonce, de l'incertitude, du doute... C'est le cas depuis quelques semaines, vous remettez en cause ce qu'on vous dit, ou même ce que vous voyez car vous avez l'impression qu'on vous ment, que les choses ne sont pas exactement telles qu'on vous les présente. Peut-être avez-vous raison... ou tort.

Balance

Vous pouvez espérer de bons résultats de la rencontre entre Mercure et Vénus qui a lieu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 dans votre secteur des biens matériels. Pour les uns, ce sera un investissement utile qui sera au programme, alors que pour les autres il y aura une rentrée d'argent parfois imprévue. Et si vous devez négocier quelque chose, ce sera gagnant-gagnant.

Scorpion

La dissonance Mars-Neptune, dont nous parlons depuis fin septembre quand même, est de nouveau actualisée et crée une ambiance de flou, d'incertitude. En même temps, il y a des attaques, des menaces, pour... rien car Neptune fait tout tomber à l'eau. Au plan personnel, c'est beaucoup moins important, vous risquez juste d'être contrarié par les questions financières.

Sagittaire

Cela fait pratiquement deux mois que Mars et Neptune sapent votre confiance ou vous placent dans une situation que vous ne contrôlez pas et sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Comme d'habitude, cela concerne le 3e décan qui peut se sentir déboussolé, et à juste titre. Ce n'est donc pas une journée pour prendre des initiatives. Mais vous aurez bientôt le champ libre.

Capricorne

On sait à quel point vous êtes d'une nature réaliste, mais point trop n'en faut tout de même ! Il y a des moments, surtout dans le domaine affectif, où vous ne devriez pas vous empêcher de rêver, d'imaginer, tout simplement parce que même si ce n'est pas réel, cela vous fait du bien. Rien n'est plus agréable que de fantasmer, surtout si la réalité n'est pas facile à vivre.

Verseau

Vous êtes un signe plutôt positif d'habitude, mais en ce moment vous êtes bien obligé de reconnaître que la réalité ne vous convient pas et que, pour l'instant, l'espoir n'est pas ce qui domine. A force d'être confronté à un réel désagréable à vivre, il est normal que vous tentiez de vous créer une bulle rassurante avec ceux que vous aimez. C'est une suggestion...

Poissons

La rencontre de la Lune et de Mars aujourd'hui risque de réveiller une colère qui ne s'est pas éteinte depuis fin septembre, début octobre, 3e décan surtout. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer car vous pensez que ce n'est pas à vous de le faire. Plus vous y pensez, plus les griefs s'accumulent... Il faudrait trouver le moyen d'exprimer cette colère tout de même...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info