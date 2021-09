L'horoscope du vendredi 10 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est la crise ! Pas forcément financière, quoique... En tout cas, dans le domaine amoureux, soit c'est vous qui serez soupçonneux, jaloux, et qui mènerez une sorte d'enquête parce que vous ne serez pas en confiance avec l'autre. Soit c'est votre ami/e ou conjoint qui se montrera possessif à votre égard et qui ne vous fera pas très confiance parce que vous aurez tendance, en toute innocence, à regarder ailleurs...

Taureau

Vénus se trouve à présent face à vous, dans votre secteur 7 des unions et associations. A priori c'est une bonne conjoncture, sauf qu'en Scorpion elle est très jalouse et possessive. Pour cette fois, ce n'est pas vous qui serez suspicieux et méfiant, c'est probablement l'autre qui se comportera comme si vous alliez le ou la tromper avec ses meilleurs amis ! Si c'est votre cas, remettez rapidement les choses à l'endroit.

Gémeaux

Les statistiques sont là, on rencontre souvent son conjoint, ou on a une aventure (35 pour cent) sur son lieu de travail ! Or Vénus entre aujourd'hui dans votre secteur du travail et c'est peut-être l'occasion d'ouvrir les yeux sur l'un/e de vos collègues qui meurt d'amour pour vous. Si vous êtes en couple, essayez de pimenter davantage votre quotidien, parce que vous savez bien que les habitudes sont un tue l'amour.

Cancer

Pour vous, Vénus en Scorpion est bien placée, elle occupe votre secteur 5 des sentiments et vous donne envie de séduire tous azimuts. Que vous soyez seul ou en couple ! Chéri/e n'appréciera pas, mais vous aurez besoin de tester votre pouvoir de séduction pour doper votre estime de soi, cela n'ira pas plus loin. Les enfants sont aussi représentés par le secteur 5, si vous cherchez à avoir un bébé, c'est le moment.

Lion

Le problème avec Vénus en Scorpion, c'est que vous êtes trop émotif, trop sensible et tout ce qui évoque le passé, qu'il soit récent ou plus ancien, fait monter en vous de la nostalgie, de la tristesse parfois. Heureusement, elle est rapide (1er décan jusqu'au 19). Il est possible aussi que vous organisiez ou que vous vous rendiez à une réunion de famille, mais vous ne vous y sentirez pas toujours à l'aise à cause d'un parent.

Vierge

Vous ne serez pas mécontent de la présence de Vénus en Scorpion, 1er décan jusqu'au 19, 2e du 19 au 28, 3e du 28 au 6 octobre. Une bonne période pour nouer des liens, ou en renouer, et surtout pour mieux communiquer avec les autres. Vous êtes timide de nature, mais si vous prenez un modèle, quelqu'un qui a une grande aisance avec les autres et que vous essayez de le ou la copier, cela vous aiderait certainement.

Balance

Vénus occupe à présent votre 2e secteur, celui qui gère votre argent, vos acquisitions, et soit vous allez voir l'argent rentrer un peu plus vite, soit vous allez décider d'un achat. Mais comme vous hésitez beaucoup (sauf peut-être si vous avez Mars à l'ascendant ou conjointe à votre Soleil, et encore), il est possible que vous ne trouviez pas exactement ce que vous avez en tête et que vous reportiez cet achat.

Scorpion

Déjà que vous possédez un certain charisme, vous serez encore plus magnétique avec Vénus en Scorpion. Vous serez une sorte d'aimant qui attire et le mystère dont vous vous entourez souvent y sera pour quelque chose. Vénus est rapide (1er décan jusqu'au 19), et si vous voulez faire une rencontre, acceptez les invitations, les sorties. En couple, vous saurer créer des occasions de pimenter votre vie sexuelle.

Sagittaire

La planète de l'amour et de l'argent est à présent dans votre secteur 12, celui qui vous invite à aimer davantage les autres dans leur ensemble, à moins penser à vous aussi. C'est une indication de détachement par rapport au côté matériel de l'existence, mais également par rapport à l'autre. Vous vous êtes peut-être lassé de votre chéri/e et vous songez à passer à autre chose ? Et si vous donniez un peu de temps au temps ?

Capricorne

Il n'est pas impossible que votre côté passionné ressorte avec Vénus en Scorpion. Vous savez, on dit de vous que vous êtes le feu sous la glace... Il se peut donc, comme le Scorpion est un révélateur, que vous montriez soudain à votre chéri/e un aspect de vous qu'il ou elle n'a pas souvent l'occasion de voir... et d'apprécier. Car, sachez-le, le fait de montrer que vous pouvez sortir de la routine sera un gros atout séduction.

Verseau

Vénus en Scorpion est tellement passionnée, possessive et jalouse qu'elle risque de vous faire peur ! Mais elle peut aussi, heureusement, vous mettre en présence d'un personnage très attirant par son côté sulfureux et dont vous savez qu'il ou elle n'est pas votre genre. Mais vous ne pourrez peut-être pas résister au désir que cette personne vous inspirera. Toutefois, réfléchissez à deux fois avant de vous lancer !

Poissons

Vous plairez avec Vénus en Scorpion, c'est sûr, et il est même possible que vous plaisiez beaucoup et que des avances un peu trop précises vous perturbent. Toutefois, si la personne vous plaît, vous ne serez pas perturbé bien longtemps, mais vous aurez tendance à rester méfiant, ce qui est une bonne idée. Car on ne sait jamais ce qui se cache sous de belles apparences. Et cela vaut aussi pour une amitié.