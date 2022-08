L'horoscope du vendredi 05 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les 1er et 2ème décans sont à l'abri des émotions fortes que pourrait ressentir le 3e décan. Vénus est en dissonance avec vous et avec Pluton jusqu'à jeudi prochain. Il se peut que vous ayez un retour de flamme pour un/e ex. et que vous 'oubliiez que celui/celle-ci vous a fait du mal dans le passé. Il faudrait tirer un trait sur ce passé.

Taureau

Je vous reparle de la dissonance entre Mars et Saturne parce qu'elle est renforcée par le passage de la Lune en Scorpion aujourd'hui. Vous risquez de vous sentir impuissant face à quelqu'un de plus fort que vous. Mais, à l'inverse, vous pouvez avoir à utiliser force et agressivité pour vous défendre, moralement ou physiquement (3e décan).

Gémeaux

Vous ne le savez peut-être pas, mais Mars investira prochainement votre signe (le 20 août) et s'y installera jusqu'en mars 2023 ! De nombreux allers et retours et chaque décan sera concerné. Les uns par une nouvelle activité dans laquelle ils s'investiront à fond, les autres dans une forme de combat pour devenir le plus fort.

Cancer

Dans votre 3e décan à présent, et jusqu'au 11 août, Vénus forme ces jours-ci un bon aspect avec Neptune, un peu trop rapide, mais qui vous donne envie de fusionner avec l'être aimé. Qu'il (ou elle) soit réel ou imaginaire, vous avez des élans très forts et même parfois exaltants. Toutefois, avec Neptune, difficile de faire la différence entre rêve et réalité.

Lion

Vous aurez besoin de respect, de reconnaissance, d'exister dans le regard des autres. Pour cela vous risquez de trop en faire et d'être un peu intrusif avec vos proches et donneur de leçons... Mais cela aura pour but, parfois inconscient, de vous rassurer, de lutter contre ces angoisses existentielles auxquelles nous sommes tous confrontés.

Vierge

Vénus est entrée dans le 3e décan du Cancer, et stimule donc votre 3e décan. De manière positive, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez intérêt à privilégier l'amitié, l'entraide, et en vous montrant généreux dans l'expression de vos sentiments, vous verrez les autres se rapprocher de vous et se nourrir de vos ondes positives.

Balance

C'est en priorité le 3e décan qui reçoit à présent des influx de Vénus. Elle est pour l'instant en bon aspect avec Neptune et vous donne foi et confiance en l'autre. Que vous soyez seul ou accompagné, vous garderez confiance en ce que l'amour peut vous apporter en termes de partage, d'émotions, et de stabilité intime.

Scorpion

L'astre lunaire traverse votre signe et forme des dissonances. De nouveau, le problème relationnel que vous supportez depuis des mois vient vous tourmenter, mais a priori cela ne durera que quelques heures (2ème décan). C'est-à-dire que vous avez été très stressé récemment à cause de ce problème, et cela vous reviendra à l'esprit.

Sagittaire

La Lune passera le week-end chez vous, mais ce vendredi elle traverse votre secteur 12 et vous serez très préoccupé, le plus souvent par des détails auxquels vous donnerez trop d'importance. Il est vrai que certains partiront en vacances ce vendredi, ou demain, et qu'il ne faut rien oublier. Ça risque de vous prendre la tête !



Capricorne

Vénus s'oppose à votre 3e décan, mais elle est en bon aspect avec Neptune pour l'instant. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, quelqu'un qui vous fait rêver mais avec qui il ne se passe rien, ou qui n'est pas libre. Il est possible qu'il ou elle représente justement une liberté à laquelle vous aspirez. 2023 y sera favorable.

Verseau

Mars se rapproche d'une dissonance exacte avec Saturne (3e décan jusqu'à vendredi prochain). Ne vous étonnez pas si vous avez mal quelque part et même mal partout ! Cela dit, cet aspect peut également représenter une frustration, ou encore une sorte de bras de fer avec quelqu'un qui vous semblera inflexible.

Poissons

La Lune s'envole vers un bel aspect, très romantique, avec Vénus. Celle-ci occupe le signe le plus fleur bleue mais aussi un des plus passionnés du zodiaque, le Cancer. 3e décan, vous disposez en plus d'un bon aspect de Mars qui décuple votre désir. Il se pourrait bien que les prochaines 24 heures soient très exaltantes pour certains.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info