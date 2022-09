L'horoscope du Taureau pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Taureau au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Elle vous ressemble, la Balance ! Elle règne jusqu'au 23 et donne la priorité à son maître, qui est aussi le vôtre, Vénus. Celle-ci transitant elle aussi la Balance, on peut dire que vous serez doté d'un formidable pouvoir d'attraction et que si vous avez envie de séduire quelqu'un, professionnellement ou amoureusement, vous n'irez pas par quatre chemins et vos armes de séduction feront leur petit effet. Maintenant, la Balance est aussi le secteur du travail pour le Taureau : ce que vous ferez vous plaira mais il ne faudra pas que cela vous prenne trop la tête !

Vie quotidienne

Mars est toujours en Gémeaux (depuis le 20 août) et stationne ce mois-ci dans le 3e décan du signe, en dissonance avec Neptune. On ne peut pas dire que vous serez aidé pour atteindre les objectifs que vous visez, il faudra vous débrouiller seul et d'ailleurs, de vous-même, vous sentirez que vous ne pouvez vous fier à personne (dans le monde du travail et du quotidien). Et en effet, mieux vaut ne pas croire en certaines promesses, en des paroles faites pour endormir votre vigilance, surtout les premiers jours du mois.

Vie amoureuse

Du 1er au 23, Vénus occupera elle aussi la Balance et sera conjointe au Soleil, ce qui lui donnera encore plus de force pour vous faciliter la vie et bien vous entendre avec ceux qui vous entourent (au boulot, à la maison) ou qui vous soignent. Il se pourrait même que quelqu'un que vous voyez tous les jours prenne une autre dimension à vos yeux et que vous vous découvriez des sentiments pour lui-elle. Mais ce sera très passager, une attirance vite oubliée. Si vous êtes en couple, n'oubliez pas que ce sont les petites attentions qui comptent le plus dans la vie quotidienne ; elles entretiennent la flamme, et plus que vous le pensez.

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25, dans le 1er décan du Scorpion, et sera conjointe à Vénus. Opposée à votre décan, cette configuration est très positive pour votre relation de couple, et vos relations avec les autres en général. Vous serez de sortie pour une petite fête, peut-être même que vous ferez une rencontre... Toutefois, vous serez sur vos gardes, vous craindrez de tomber sur la mauvaise personne.

