L'horoscope du samedi 5 février 2022

Bélier

Il est possible qu'on ne vous ait pas impliqué dans une décision et que vous en soyez vexé. Vous avez la désagréable impression qu'on ne vous tient au courant de rien. Au positif, il est possible qu'on vous fasse une surprise... Mais la plupart du temps, Mars étant dans un secteur sur lequel vous n'avez pas de contrôle, c'est quelque chose qui sera décidé par votre conjoint, par un parent ou quelqu'un ayant autorité.

Taureau

Né début mai, vous avez vraiment de beaux atouts en ce moment, et surtout vous êtes positif ; c'est certainement cette attitude qui va vous ouvrir des portes. Et comme Uranus se mêle à la conjoncture, il est possible que ce soit quelque chose de totalement imprévu. Vous pouvez aussi prendre une décision qui impliquerait que vous changiez d'avis, ou de direction : avec Uranus, les cartes sont rebattues.

Gémeaux

1er décan, si vous vous sentiez un peu négatif ces derniers jours, vous changerez de perspective et verrez la situation sous un autre angle, ça fera toute la différence. C'est un de vos " talents " que de passer facilement d'une chose à l'autre, mais souvent sans avoir été au bout et avoir réglé la question précédente. 2ème décan, vous avez peut-être du retard à rattraper, dans votre courrier par exemple.

Cancer

Né fin juin, début juillet, d'un côté Jupiter révèle que vous avez d'importantes perspectives, mais en même temps vous semblez être mal entouré en ce moment. Cela ne va pas durer au-delà de la semaine prochaine, et vous avez précisément ces jours-ci, la possibilité de vous débarrasser de quelqu'un, ou quelque chose, qui vous gêne. Cette fenêtre de tir va vite se refermer, alors profitez-en.

Lion

Vous serez pressé de vous débarrasser d'un travail à faire chez vous ou au bureau, mais il est vrai que vous êtes un peu submergé en ce moment, 1er décan et début du 2e, c'est-à-dire né les premiers jours d'août. Mais, Uranus étant en dissonance avec vous, vous pourriez aussi être impatient de vous débarrasser d'autre chose, d'une contrainte qui pèse sur vous, d'une crainte pour votre avenir qui est réactivée.

Vierge

2ème décan, un aspect de longue durée d'Uranus, qui sera actif encore un an, vous invite à considérer votre vie et surtout votre travail d'une autre manière. Avec plus de liberté et de créativité... En dépit du fait que vous n'aimez pas les changements, il va y en avoir, mais ils iront dans le sens de votre désir et vous vous y adapterez avec plaisir. 1er décan, Mars décuple votre énergie, aucun obstacle ne vous résiste.

Balance

2e décan, vous recevez de bons influx solaires, soutenus par ceux de Saturne, il se passe quelque chose d'essentiel en ce moment, et qui est lié à un projet. Vous avez longuement travaillé sur ce projet, avez mis tout votre poids pour le concrétiser et vous y êtes ! Saturne ne sera plus en aspect avec vous après le 11 mars, aussi vous serez certainement soulagé d'avoir moins de travail et de responsabilités à gérer.

Scorpion

2e décan, vous recevez de bons influx solaires, soutenus par ceux de Saturne, il se passe quelque chose d'essentiel en ce moment, et qui est lié à un projet. Vous avez longuement travaillé sur ce projet, avez mis tout votre poids pour le concrétiser et vous y êtes ! Saturne ne sera plus en aspect avec vous après le 11 mars, aussi vous serez certainement soulagé d'avoir moins de travail et de responsabilités à gérer.

Sagittaire

Une belle association entre la Lune, Saturne et vous, fait que vous gagnez en assurance et en confiance. 2e décan, vous pouvez être fier de vous et de votre réussite. Saturne vous dit que vous avez acquis des bases solides dans votre métier, ou que vous avez fait preuve d'un sérieux et d'une rigueur qui ont impressionné et qui vous valent peut-être d'intéressants débouchés. Vous le constaterez d'ici quelques semaines.

Capricorne

Pas de conflit aujourd'hui, mais peut-être quand même une ambiance que vous pourriez juger un peu hostile de la part de quelqu'un de votre famille. Le mieux serait de vous éloigner un peu, de prendre du temps pour vous tout seul de manière à vous nettoyer la tête ! Par ailleurs, né début janvier, vous êtes encore susceptible de faire une rencontre marquante et très inattendue.

Verseau

Mars et Uranus étant en bon aspect, vous aurez la pêche, et un formidable esprit de décision, étant entendu que vous n'agirez pas de manière irréfléchies. En effet, Mars occupe votre 12ème secteur, celui de la réflexion, de l'intériorisation et que c'est elle qui donne l'élan, qui pousse à se décider. La nature de votre décision (Uranus) étant spéciale, ce n'est pas une décision que vous prenez tous les jours.

Poissons

Une conjoncture excitante pour le 2e décan, Il se peut qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas. Elle viendra d'un ami ou d'une relation professionnelle, et cela concerne surtout ceux nés fin février, début mars. En outre, si vous avez une décision à prendre concernant un projet, quelque chose d'inédit, vous n'hésiterez pas pendant des heures. Vous saurez ce que vous voulez.

