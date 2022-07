L'horoscope du samedi 30 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Aujourd'hui, Mercure atteint le 3e décan du Lion et se fâche avec Saturne ! Cela dit, les deux astres sont en bon aspect avec vous et vous donnent un côté sérieux, respectable. C'est vous qui vous conduirez de cette manière et qui, en conséquence, attirerez des personnes sérieuses en qui vous pourrez avoir confiance. La raison l'emportera à tout moment.

Taureau

Vous n'êtes pas mieux loti qu'hier, 3e décan, et tout le signe peut en avoir des échos. Mercure s'oppose à Saturne et vous aurez peur de quelque chose, ou d'une information que vous pourriez entendre. Autre interprétation possible : c'est un week-end de grands déplacements, et avec Saturne évidemment ça bouchonne.

Gémeaux

Pour une fois, une dissonance pourrait bien jouer en votre faveur. Mercure en bonne position, s'oppose à Saturne, elle aussi en bonne position. Vous serez donc sérieux, raisonnable, mais évidemment peu enclin à la fantaisie, à l'humour. Ou alors ce sera un humour noir, un sens de la dérision très accentué par le contexte dans lequel vous serez.

Cancer

Aujourd'hui, ce sont Mercure et Saturne qui sont fâchées et qui peuvent créer un sentiment de frustration. On ne vous donne pas ce que vous attendez, ou alors vous vous énervez parce que quelque chose que vous attendiez n'est pas arrivé. Il est possible aussi que vous preniez la route et que vous soyez coincé dans les bouchons.



Lion

Décidément, le ciel ne vous laisse pas tranquille ! Aujourd'hui c'est à une dissonance entre Mercure et Saturne que vous avez affaire, 3e décan ! C'est-à-dire que quelque chose ou quelqu'un va vous ennuyer profondément. A moins qu'une perspective ne crée de la peur en vous, que vous vous sentiez démuni face à cette possibilité.

Vierge

Vite passée, la dissonance de Mercure avec Mars et Uranus laisse la place à une dissonance entre Mercure et Saturne. Vous pourriez être intimidé par quelqu'un, ou vous trouver en compagnie d'un proche que vous n'aimez pas, que vous trouvez barbant. Mais vous pouvez aussi être retardé si vous partez en vacances.

Balance

Il y a une dissonance entre Mercure et Saturne aujourd'hui, et Mercure représentant (entre autres) les transports, ça n'ira pas très fort de ce côté-là. Forcément, il y aura des bouchons et vous en serez peut-être victime. A moins que vous ne tombiez en panne, ou que vous ne soyez retardé par autre chose...

Scorpion

Aujourd'hui, Mercure a progressé mais elle s'oppose à Saturne à présent (jusqu'à mardi). Un problème avec un proche ? En général cet aspect produit de la peur, des soucis, ou alors il indique un retard. Il se peut donc que vous vous fassiez du souci pour quelqu'un, mais ce sera vite passé, ou que vous subissiez des ralentissements.

Sagittaire

Mercure est bien placée en Lion, 3e décan à présent, mais elle s'oppose à Saturne. Cela dit même Saturne est en bon aspect elle aussi. Du coup, sachez ne pas être trop impatient, ou impulsif, avec Saturne vous arriverez à contrôler vos élans et vous ferez attention à ce que vous direz ; vous serez dans la retenue, la réserve.

Capricorne

Votre planète maîtresse est concernée par une opposition de Mercure aujourd'hui. Déjà que vous n'êtes pas très enclin à vous livrer, à bavarder sans retenue, vous serez encore plus silencieux. Mais peut-être aurez-vous besoin de ne pas être distrait et de pouvoir vous concentrer à fond sur ce que vous êtes en train de faire ?

Verseau

Encore une dissonance ! Après celle d'hier, qui n'était quand même pas facile, voici une opposition entre Mercure et Saturne (qui est chez vous, je le rappelle). 3e décan, vous pourriez avoir une nouvelle désagréable à entendre, ou vous éloigner de quelqu'un. A moins que ça ne soit ce quelqu'un qui s'éloigne de vous.

Poissons

La dissonance d'aujourd'hui est quand même moins désagréable que celle de ces derniers jours ! Jusqu'à mardi, Mercure s'oppose à Saturne et vous serez freiné dans votre volonté de vous rendre utile, d'aider, ou de vous occuper de vos affaires courantes. Et si vous partez en vacances, attention aux nombreux bouchons.

