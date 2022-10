L'horoscope du samedi 29 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'entrée de Mercure en Scorpion ne peut qu'accentuer le climat actuel, marqué par le Scorpion et donc, pour vous, par une sorte de crise de confiance. Que ce soit vis-à-vis d'un/e partenaire qui vous semble faire des mystères, ou de ceux qui transmettent des informations et qui, selon vous, ne disent pas toujours la vérité. Ils vous semblent comme téléguidés.

Taureau

Le dialogue va être essentiel avec Mercure face à vous. Avec le Soleil et Vénus il fallait être dans le partage, dans les accords, là il faut discuter, trouver un terrain d'entente. Selon votre thème natal, cela s'exprimera dans un domaine ou dans un autre, mais en tout cas, il vous est demandé d'être conciliant et d'accepter probablement un compromis (1er décan jusqu'au 5 novembre).

Gémeaux

Mercure est encore en vedette : après avoir regardé Pluton de travers, elle entre en Scorpion, justement le domicile de Pluton. Votre esprit critique il ne sera pas très constructif. Cela dit, si Pluton a la réputation d'être destructrice, elle est aussi dans la réparation et la résilience. Si vous allez trop loin, excusez-vous tout de suite et ce sera réparé !

Cancer

Vous aviez déjà le charme, avec Vénus, la présence avec le Soleil, et maintenant vous aurez la tchatche avec Mercure. Les étoiles vous disent que c'est le moment de séduire. Ou le moment d'être bien dans votre peau, dans votre physique. Cela peut aussi être le bon moment pour créer, faire quelque chose de beau et dont vous serez fier/fière.

Lion

Avec Mercure en Scorpion, il se peut que vous retrouviez quelqu'un de votre passé, un ami, un parent avec lequel vous évoquerez des souvenirs ; la nostalgie sera au rendez-vous, et c'est bien normal si vous avez passé un certain âge. Pour les autres, il se peut qu'un proche vienne passer quelques jours chez vous, ou que vous-même vous déplaciez chez lui/elle.

Vierge

Votre planète étant en bonne position terrestre et céleste, vous disposerez d'un excellent mental, d'une bonne mémoire et vous jonglerez facilement avec les chiffres. Vous saurez également déchiffrer ce que les autres ont en tête, grâce à un sens de l'observation très pointu. Bref, Mercure sera un atout de taille dans votre quotidien, 1er décan jusqu'au 5 novembre.

Balance

Plus malin et futé que vous, il n'y aura pas ! Mercure en Scorpion a cette vertu de vous aider à trouver des solutions à tous les problèmes, ou des problèmes à toutes les solutions. En effet, avec le Scorpion on va toujours d'un extrême à l'autre, mais ce n'est pas négatif. Trouver les problèmes aux solutions est aussi une forme d'intelligence indispensable !

Scorpion

Rapide, Mercure a quitté la Balance et se trouve dans votre 1er décan pour une semaine. Profitez-en pour prendre vos rendez-vous, et exercer votre sens de l'observation, toujours très aiguisé. Si vous cherchez du boulot, n'hésitez pas à présenter votre candidature tous azimuts, grâce à Mercure vous obtiendrez au moins un entretien, après c'est à vous de faire...

Sagittaire

Des difficultés à vous mettre au boulot et à vous concentrer ? Ne vous étonnez pas, cela ne durera qu'un jour ou deux. Profitez-en pour débrancher un peu et vous ressourcer. Avec Mars face à vous, et en dissonance avec Neptune, il se peut que soyez fatigué de vous occuper des autres et de quelqu'un en particulier, qui ne se rend pas compte de ce que vous faites pour lui ou pour elle.

Capricorne

Mercure rejoint la cohorte de planètes en Scorpion et active votre mental. Il est au top ! Et si vous avez quelqu'un à aider et vous serez habile et de bon conseil. Vous direz pile ce qu'il faut et au bon moment. Et si c'est vous qui avez besoin des conseils de quelqu'un d'expérimenté, n'hésitez pas à demander autour de vous, on vous renseignera.

Verseau

Mercure s'ajoute au Soleil et à Vénus en Scorpion, votre secteur professionnel est donc très éclairé par ces bonnes planètes, qui indiquent que vous atteignez vos objectifs. Mais pas par magie ! Vous avez travaillé, vous vous êtes probablement investi à fond dans quelque chose qui vous a demandé du temps, et vous en recueillez les fruits, ou cela ne va pas tarder !

Poissons

Décidément, le zodiaque a pour vous les yeux de Chimène ! Vous avez tous les atouts en mains, 1er et 2e décan pour montrer ce que vous valez et inspirer le respect. C'est moins bien pour le 3e décan, toujours troublé par la dissonance entre Mars et Neptune qui s'éternise. Toutefois, Mars rétrograde la semaine prochaine, vous serez moins dans le brouillard.

