L'horoscope du samedi 28 août 2021

Bélier

La Lune étant en Taureau et conjointe à Uranus, vous pourriez vous offrir une petite folie aujourd'hui. Ou alors acheter quelque chose dont vous pensez avoir besoin... mais qui s'avèrera être plus un gadget qu'un objet utile. A moins que vous n'achetiez un vêtement de marque, une folie par rapport à votre budget (2e décan surtout). 1er décan, vous serez beaucoup plus raisonnable que les autres, on ne vous reconnaîtra pas !

Taureau

Dans votre 2e décan, la Lune rencontre Uranus et votre mental sera assiégé par des pensées concernant votre avenir, que celui-ci soit radieux ou angoissant. Tout dépend de ce que fait Uranus dans votre thème de naissance, mais vous pouvez être en pleine évolution positive, comme vous pouvez résister à tout éventuel changement. 1er décan, en dépit des restrictions saturniennes, vous pouvez avoir du plaisir en ce moment.



Gémeaux

Comme les Poissons, vous pouvez être gêné par Mercure et Mars, que vous soyez du 2e ou du 3e décan. Ne prenez pas trop à coeur les petits ratés du quotidien. En ce moment, avec ces planètes dans votre 4ème secteur, vous prenez tout trop à coeur, et ce sont des détails auxquels vous accordez trop d'importance. Quelqu'un de la famille peut se montrer agressif avec vous (né autour des 9 et 10 juin).



Cancer

Tout semble aller pour le mieux pour vous, 1er décan, tout simplement parce que vous êtes plus compréhensif que d'habitude et que vous êtes à l'écoute de vos proches. Surtout vos enfants, ou adolescents, qui ont besoin de mieux comprendre comment va se passer la rentrée des classes. Donnez-leur des explications, soyez pédagogue. 2e décan, ça va encore mieux pour vous puisque vous avez un projet d'avenir.



Lion

La rencontre d'aujourd'hui entre Lune et Uranus met votre principal problème au premier plan pendant quelques heures : que faire de constructif à l'avenir ? Quelque chose où vous n'aurez pas à lutter pour des personnes qui ne se rendent pas compte de l'énergie que vous dépensez et qui semblent, de plus, vous rejeter. Cela peut aussi venir d'une entreprise où vous avez longtemps travaillé (2e décan). 1er décan, mettez de l'ordre dans votre comptabilité.



Vierge

C'est le mot " cultiver " qui sera important aujourd'hui, soit vous cultiverez votre jardin, vos terres, soit vous vous cultiverez grâce à un livre, à un documentaire. Nourrir l'esprit est important, 2e décan, autant que de nourrir son corps, quant au jardin, on sait que vous aimez ce qui vient de la terre et que vous adorez les animaux. 1er décan, si vous sentez un ralentissement professionnel, c'est que Saturne occupe votre secteur du travail.



Balance

2e décan, vous êtes sous la bonne garde de Vénus et rien de mauvais ne peut vous arriver. Au contraire, vous aurez du coeur et on vous en exprimera de la gratitude. En outre, si vous êtes en couple, vous pourriez passer un week-end très amoureux et si vous êtes célibataire, acceptez les invitations, il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre. 3e décan, il n'est pas exclu que vous ayez des reproches à faire à un frère ou une soeur.



Scorpion

Ce n'est pas une journée facile sur le plan des relations pour le 2e décan. Vous êtes face à un partenaire récalcitrant, qui vous semble avoir beaucoup changé. Cela fait quelques mois que vous vous demandez où il/elle veut en venir, et peut-être que vous durcissez le ton alors qu'il faudrait au contraire être plus à l'écoute. 1er décan, ce sont les projets à long terme qui sont au programme, pas d'obstacle si vous êtes né avant le 29 octobre.



Sagittaire

Vénus est bien placée pour le 2e décan, vous recevrez les conseils avisés d'un ami, des conseils qui ont de la valeur et que vous avez tout intérêt à écouter. Surtout si vous êtes en train de faire évoluer votre activité, d'y apporter de la nouveauté : votre ami/e risque en effet de vous donner une idée qui pourra améliorer les choses. 3e décan, ce n'est pas le moment de douter de vos capacités, surtout si vous avez un défi à relever.



Capricorne

Vous avez d'agréables objectifs en ce samedi, 2e décan, par exemple de faire régner la paix en famille, dans le but d'avoir vous-même la paix dont vous avez besoin. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de réfléchir et surtout d'avoir le temps et la possibilité de le faire sans être dérangé par vos proches. 1er décan, si vous êtes sur la route du retour, remémorez-vous les bons moments que vous avez pu passer ces derniers temps.



Verseau

Vous voulez passer une bonne journée, 2e décan ? Ne vous mettez pas la tête à l'envers en pensant à ce qui arrivera si les choses ne tournent pas comme vous le désirez. Il y a des moments où les vents sont contraires, dans ce cas laissez-les vous emporter car ils vous emmèneront là où vous devez être, quoi que vous en pensiez. 1er décan, il est rare que vous soyez calculateur, mais il faut l'être en ce moment !

Poissons

Mars, 2e décan, et Mercure 3e décan, s'opposent à vous, ce qui crée une ambiance qui peut vous paraître conflictuelle et qui vous confronte à l'agressivité d'autrui. Or, le Poissons est bien connu pour n'avoir qu'une envie : fuir les situations de conflit, les éviter à tout prix. Ce qui ne vous empêche pas, quand vous y êtes poussé, de vous montrer vous-même agressif. Mais ça ne devrait pas être le cas en ce moment.