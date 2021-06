L'horoscope du samedi 26 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Vénus du Lion est généralement très appréciée chez le Bélier, même s'il s'agit tout simplement de séduire quelqu'un ou de re-séduire votre partenaire. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire pour que votre charme agisse, 1er décan jusqu'au 5 juillet. 2e décan, du 5 au 13, vous serez vous aussi très séducteur mais ceux à qui vous aurez affaire ne seront pas dans les mêmes dispositions que vous ! 3e décan, du 13 au 22, Vénus et Mars étant conjointes, vos sentiments seront beaucoup plus intenses, entiers, et vous les exprimerez avec éclat.

Taureau

3e décan, la réunion de Vénus et Mars entre le 13 et le 22 juillet, risque de provoquer une grosse dispute en famille. Essayez de ne pas être trop inflexible avec vos proches, c'est probablement ce qui sera à l'origine de la querelle, qui ne durera pas ! 2e décan, du 5 au 13 juillet, on ne peut pas dire que l'amour vous épanouira ; au contraire, il ne peut que créer du mécontentement et même de la frustration, que vous soyez en couple ou non. 1er décan, jusqu'au 5 juillet, le retour de quelqu'un du passé pourrait vous troubler... agréablement pour la plupart.

Gémeaux

Vous serez très apprécié par votre entourage et par quelqu'un en particulier, avec qui vous ne pourrez pas cacher votre complicité. 1er décan jusqu'au 5 juillet. Toutefois, la relation peut rester dans un registre très amical, voire fraternel. Pas sûr qu'il y ait du désir. 2e décan, du 5 au 13, ce sera un peu différent à cause des dissonances de Vénus : votre partenaire ne sera pas en phase avec vous, il/elle aura des soucis qui pèseront sur votre couple. 3e décan, du 13 au 22, l'ambiance sera aussi très complice, très amusante mais vous, vous pourrez peut-être " conclure ".

Cancer

Vénus entre dans votre 2e secteur, celui du confort matériel, de l'argent, et des besoins affectifs auxquels elle va donner plus d'importance que jamais, 1er décan ; vous demanderez probablement à l'autre plus qu'il/elle ne peut vous donner. 2e décan, Vénus vous regardera du 5 au 13/7, sera dans ce même secteur 2, avec les mêmes besoins et demandes, mais elle formera une dissonance avec Mars et Saturne qui indique qu'on ne vous en donnera jamais assez. Enfin 3e décan, vous aurez les influx vénusiens du 13 au 22/7 : l'argent peut rentrer, de même que vos désirs seront satisfaits.

Lion

Bienvenue à Vénus dans votre signe, 1er décan jusqu'au 5 juillet. Pas de dissonance, donc vous serez l'amoureux/se idéal/e car vous ne serez pas avare de vos sentiments : vous serez généreux avec tout le monde, et apprécierez les bons côtés de la vie. 2e décan, du 5 au 13/7, Vénus ne sera pas très gentille, vous ressentirez des frustrations, des tensions dans votre couple ou avec un ami. Et vous ne vous aimerez pas beaucoup non plus. 3e décan, du 13 au 22/7, Vénus conjointe à Mars peut provoquer un super coup de cœur, ou une grosse dispute !

Vierge

3e décan du 13 au 22 juillet, Vénus sera conjointe à Mars et il est possible que vous tombiez sous le charme de quelqu'un qui, hélas n'est pas libre. Ou que vous pensiez avec amour et désir à une personne qui vous plaît mais qui ne le sait pas ! 2e décan, du 5 au 13 juillet, surtout ne cherchez pas l'amour idéal, ni l'amoureux/se idéal/e, vous risqueriez d'être déçu. Mais il est sûr que vous aurez besoin de perfection et qu'il faudra y renoncer. 1er décan, d'aujourd'hui jusqu'au 5/7, Vénus vous regardera depuis votre secteur d'ombre : vous serez trop réservé mais vous sentirez que vous devriez exprimer davantage ce que vous ressentez.

Balance

Vénus en Lion est bien placée pour vous, elle fait vibrer votre fibre amicale et vous voit concrétiser un projet à deux si vous êtes en couple. Avec du plaisir au menu ! Probablement parce que vous prévoyez des vacances dans un endroit inédit. 1er décan, cela durera jusqu'au 5 juillet, puis ce sera au tour du 2e du 5 au 13/7 ; vous serez moins bien servi, il y aura des moments où vous serez mécontent après votre partenaire, où il y aura des tensions. Puis du 13 au 22/7, c'est le 3e décan qui sera sous le charme de Vénus et de Mars ; un coup de cœur vous attend.

Scorpion

Ça va chauffer pour le 3e décan, avec Vénus en Lion du 13 au 22 juillet. Elle sera conjointe à Mars et peut autant provoquer un coup de cœur qu'un coup de gueule. Même si vous adorez l'autre, vous ne supporterez pas le moindre faux-pas de sa part. 2e décan, du 5 au 22 juillet, c'est vous qui serez en relation avec une Vénus dissonante ; on vous reprochera votre façon d'être, votre façon d'aimer et de ne pas montrer ce que vous ressentez. 1er décan, jusqu'au 5 juillet les influx de Vénus sont plutôt bons pour vos succès personnels et même professionnels.

Sagittaire

Dans l'ensemble, les trois décans seront satisfaits de Vénus en Lion, surtout parce que vous serez en confiance avec l'autre et que vos sentiments s'épanouiront. Entre aujourd'hui et le 22 juillet, elle aura traversé les 3 décans du Lion, mettant votre charme en valeur, ainsi que tous les plaisirs et loisirs qui sont liés, pour vous, aux voyages, à la possibilité de vous évader, parfois hors de nos frontières. Mention spéciale pour le 3e décan : entre le 13 et le 22, Vénus sera conjointe à Mars et il y aura de la passion dans l'air si vous êtes en couple, ou une rencontre qui vous emballera.

Capricorne

En signe de Feu, le Lion, Vénus vous conseille de montrer vos sentiments en dépit de vos réticences ; c'est ce qu'il faut faire si vous voulez stimuler votre partenaire. Parce que Vénus en Lion est aussi très sexuelle et que ça va se jouer sous la couette. 1er décan, ce sera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juillet. 2e décan du 5 au 13, avec quelques bémols dus aux dissonances de Vénus avec votre maître, Saturne ; elles vous refroidiront ou refroidiront l'autre. Au contraire le 3e décan (après le 13) sera chaud comme la braise puisque Vénus sera conjointe à Mars.

Verseau

Face à vous, dans votre secteur relationnel, Vénus va créer une très agréable ambiance, avec une harmonie dans le couple, ou de chaleureuses rencontres. Celles-ci seront faciles pour le 1er décan, bien disposé et même ouvert à tout ! En revanche, pour le 2e décan (du 5 au 13), ce sera moins facile : le climat risque d'être tendu, électrique, parce que vous trouverez tous les défauts à celui/celle qui vous accompagne. 3e décan, après le 13, Vénus et Mars seront conjointes et vous avez des chances de vivre un coup de foudre, ou des moments très passionnés.

Poissons

Né en février, Vénus vous regarde jusqu'au 5 juillet et donne à vos amours un côté un peu trop ritualisé ; si vous voulez des frissons, sortez de votre zone de confort. Ne répétez pas les mêmes gestes ou les mêmes mots tous les jours. 2e décan, du 5 au 13 juillet, ce sera encore plus important que vous changiez de manière d'aimer, ou de considérer l'amour ; moins vous serez dans l'idéal et mieux cela se passera. 3e décan, vous ne pourrez pas vous empêcher d'idéaliser l'autre et de lui trouver toutes les qualités, même si votre intuition vous dit le contraire (du 13 au 22).