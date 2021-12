L'horoscope du samedi 25 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme hier vous aurez l'esprit très critique, de plus vous ne pourrez pas vous retenir de dire ce que vous pensez. N'oubliez pas l'humour, cela adoucira un peu vos propos. Ce qu'il faut éviter, si possible, c'est de faire rire aux dépends des autres, vous savez très bien à quel point cela peut être blessant. Mais peut-être que vous en voulez à quelqu'un en particulier, 2e décan ? Mais demandez-vous si vous n'êtes pas un peu trop sévère.

Taureau

Le ciel est encore très bienveillant à votre égard aujourd'hui, surtout 2e décan, vous qui vivez peut-être des moments difficiles, tendus ; vous pourrez évacuer vos tensions. Peut-être en parlant avec l'un de vos proches : plus vous vous confierez, plus vous " sortirez " ce qu'il y a de négatif ou de stressant en vous. Notamment, encore une fois, si vous êtes né les premiers jours de mai. Bientôt vous ressentirez un vrai soulagement, soyez patient.

Gémeaux

Vous serez peut-être moins énervé qu'hier, mais à la place ce sont vos émotions qui vous agaceront parce que vous ne vous y laisserez pas aller ; vous n'aimez pas du tout ça, cette sensation d'être ébranlé et de ne pas contrôler... Toutefois, cela dépend beaucoup du signe occupé par la Lune le jour de votre naissance, alors parfois vous vivez plutôt bien ces moments chargés en émotions que peuvent être les fêtes, les anniversaires, etc.

Cancer

Vous êtes le signe le plus émotif et sensible du zodiaque : la Lune, qui représente la sensibilité, maîtrise le Cancer. Mais aujourd'hui, vous laisserez passer vos émotions au compte-goutte. Et ce sera pour une bonne raison : pour ne pas déranger ceux qui vous entourent parce que vous savez qu'ils n'aiment pas que vous ayez la larme à l'oeil à la moindre occasion. 3e décan, la conjonction Vénus/Pluton vous fait encore souffrir.

Lion

En ce jour de Noël nous parlons d'émotions et pour le Lion, l'émotion est souvent exprimée de manière un peu théâtrale, ou alors elle est volontairement ignorée car douloureuse. Si vous êtes de ceux qui expriment fortement ce qu'ils ressentent, essayez de ne pas trop en faire, sauf avec les enfants : ils adorent ça. Et si vous êtes de ceux qui cherchent à ignorer leurs vraies émotions, laissez-les remonter à la surface ; juste pour aujourd'hui.

Vierge

Dans le classement du plus émotif au moins émotif, vous êtes tout en bas parce que vous êtes un signe qui analyse, décortique ce qu'il ressent, justement pour ne pas en être victime. Enfin, pour ne pas trop ressentir parce que ça vous gêne, vous êtes embarrassé par vos émotions et vous préférez les contrôler en les coupant en quatre. Bien entendu, si à la naissance la Lune occupait le Cancer, les Poissons ou le Scorpion, vous donnerez libre cours à vos émotions.

Balance

Vous n'êtes jamais en panne pour exprimer vos émotions à ceux que vous aimez et il arrive même que vous vous laissiez submerger. Mais cela ne vous gêne pas, c'est dans votre nature. Précisément, votre nature très affectueuse pourra s'exprimer aujourd'hui, votre entourage bénéficiant de vos gentillesses. Mais c'est la question que je pose toujours aux Balance : et vous, qui est-ce qui se montre affectueux et reconnaissant de ce que vous donnez ?

Scorpion

Avec le Cancer, vous êtes au top de la liste des signes les plus émotifs, mais vous arrivez parfois à vous contrôler et à ne rien laisser paraître. Vous n'aimez pas qu'on lise en vous. Sauf bien sûr lorsque vous êtes en compagnie de personnes qui vous connaissent bien, votre famille par exemple. Et comme ce sera certainement le cas aujourd'hui, vous pourrez laisser libre-cours à ce que vous ressentez, même s'il y a une gêne liée à une présence ou une absence.

Sagittaire

Ce qui sera émouvant pour vous aujourd'hui, c'est de constater que vos proches sont très attachés à vous, que vous êtes apprécié par votre entourage et même qu'il vous admire. Mais ne croyez pas que ce soit l'expression d'un important narcissisme mais plutôt d'un besoin de réassurance. Peut-être que sous des dehors affirmés, sûr de vous, vous avez parfois quelques doutes. Ça ne vous arrive pas souvent, seulement dans certaines circonstances.

Capricorne

C'est la journée des enfants et de ceux qui sont restés enfant dans leur coeur. Bref, c'est la journée de tous, car il y a un enfant qui sommeille en chacun de nous. Profitez bien ! Et si vous êtes seul, regardez un joli téléfilm de Noël à la télé, vous passerez finalement un bon moment. D'autant plus que la Lune est toujours en Vierge, votre signe de joie et qui gère votre manière d'apprécier la vie et ses plaisirs. Il y aura forcément du plaisir au menu !

Verseau

Vous serez à la fois présent et absent, souvent plongé dans vos pensées, peut-être dans le but de contrôler vos émotions pour ne pas montrer que, justement, vous êtes émotif. Il y a des moments où vous êtes extrêmement pudique, ce qui n'est pas toujours le cas pour votre signe, mais il se trouve que lorsque la Lune est en Vierge, comme aujourd'hui, vous êtes soudain beaucoup plus réservé et dans le contrôle de ce que vous ressentez.

Poissons

Contrairement au Verseau, vous ne cacherez pas vos émotions, d'ailleurs vous n'y arrivez pas souvent, car elles sont envahissantes, sauf ascendant Vierge ou Capricorne. Les émotions du jour seront bien entendu liées aux autres, aux moments que vous passerez ensemble, à ce qu'on vous dira de gentil et de bienveillant. Et il est vrai que vous serez gâté par vos proches, exception faite des natifs de fin février, voire début mars, qui peuvent se sentir agressés.