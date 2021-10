L'horoscope du samedi 23 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le Scorpion devrait vous inspirer dans les prochaines semaines, vous serez en effet plus stratège, plus perspicace et si vous suivez vos intuitions, vous serez gagnant. C'est-à-dire que tout ce que vous entreprendrez a des chances d'aboutir parce que vous serez plus accrocheur que d'habitude (1er décan jusqu'au 2/11). Mais vous serez également soutenu par Mars, qui arrivera elle aussi en Scorpion le 1er novembre.

Taureau

Cette période du Scorpion risque d'être compliquée, pas forcément pour vous, surtout pour votre partenaire ou peut-être à cause d'un associé professionnel. Ce sont donc les " autres " qui seront les fauteurs de trouble, mais vous n'en serez pas étonné car vous avez déjà eu affaire aux mêmes problèmes en début d'année pour le 1er décan, et au printemps pour le 2e décan. Le 3e a dû accepter une contrainte.

Gémeaux

Quand le Soleil traverse la zone du Scorpion il donne la priorité à votre vie quotidienne, à votre travail et son organisation. Mais il faut aussi surveiller votre forme. C'est-à-dire faire des examens de routine si besoin est, ou porter attention à votre alimentation, aux coups de froid, aux microbes. Et si vous pouvez faire de l'exercice, ce serait top : sinon, votre nervosité risque d'être à son comble.

Cancer

La période qui arrive vous mettra, d'une manière ou d'une autre, en valeur. C'est vous qui ferez peut-être plus attention à votre physique, avec le désir de plaire. En effet, le Scorpion vous donne envie de séduire tous azimuts et ce sera votre sport favori jusqu'au 22 novembre, chaque décan à son tour. Ça ne marchera pas toujours comme vous le voulez, surtout pour le 1er décan, notamment la semaine prochaine.

Lion

Vous ne serez pas toujours très content du Soleil en Scorpion parce que vous allez retrouver de vieux démons, mais il est important que vous puissiez les affronter. Pour le 1er décan, par exemple, c'est la dernière opposition de Saturne et il y a quelque chose du passé à régler, que ce soit une association professionnelle ou un problème relationnel. Vous en avez été perturbé presque toute l'année.

Vierge

Vos échanges seront une priorité pendant la période Scorpion, vos apprentissages et stages, ainsi que la relation avec les clients aussi, mais il y aura probablement des bugs. Surtout quand le Soleil, puis Mars, seront en bisbille avec Saturne, la semaine prochaine pour le Soleil et celle du 8 pour Mars. Vous aurez probablement l'impression de ramer dans le sable et que vos actions ne servent à rien.

Balance

Le Soleil du Scorpion occupe votre secteur d'argent, mais cela ne veut pas dire que celui-ci va rentrer. Il semble plutôt que vous aurez des dépenses obligatoires à faire. Et comme toujours, elles ne tomberont pas au bon moment (1er décan jusqu'au 2 novembre, et surtout la semaine prochaine). Le 2e décan pourrait cependant avoir une surprise dans ce domaine, alors que sera plus compliqué pour le 3ème.

Scorpion

Bon anniversaire à tous les Scorpion ! Vous êtes du 1er décan et vous allez de nouveau recevoir les influx chanceux de Jupiter à partir de décembre. C'est-à-dire sous peu ! Vous êtes peut-être tombé amoureux entre mai et juillet, ou vous avez reçu une proposition de boulot qui vous a flatté ? Vous serez dans la même ambiance fin décembre, janvier et une partie de février. Une naissance ?

Sagittaire

Depuis quelques semaines, avec les planètes en Balance, vous étiez favorisé et si ça a vraiment été le cas, ne vous étonnez pas si certains éprouvent de la jalousie. La période Scorpion qui va durer jusqu'au 22 novembre est une période qui voit vos ennemis sortir de l'ombre et essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous dénigrer. Mais vous avez de bonnes défenses, ils en seront pour leurs frais.

Capricorne

Avec le Soleil en Scorpion, vos priorités seront moins lourdes, vous pourriez même avoir l'impression de vous être débarrassé d'un travail qui été chronophage. Mais il n'y a pas que ça ! Il y a surtout de l'entraide et de la solidarité au programme, et de manière très active. C'est-à-dire que si on a besoin d'un coup de pouce, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour le donner, et vice-versa. 1er décan jusqu'au 2/11.

Verseau

Vous allez avoir quelques obstacles sur votre chemin pendant la période Scorpion, mais ils vous stimuleront et plus vous les dépasserez, plus vous serez fier de vous. Ce sera même réparateur pour votre ego parce qu'il est possible que votre travail soit reconnu et que les efforts que vous avez fournis portent leurs fruits. 1er décan, dites-vous que tous vos ennuis se termineront le mois prochain avec le départ de Saturne.

Poissons

En général, vous appréciez le mois Scorpion parce que vous avez le sentiment qu'on vous considère d'avantage et que vos compétences dans votre domaine sont reconnues. 1er décan, jusqu'au 2 novembre, il est possible aussi que vous puissiez prendre du recul, de la distance, grâce à un voyage privé ou professionnel. Mais vous pouvez, bien sûr, voyager d'une autre manière et vous changer les idées, vous en avez besoin.