L'horoscope du samedi 22 janvier 2022

Bélier

Si vous doutez aujourd'hui, que ce soit d'un projet, de vos sentiments, ou de ceux de l'autre, ce n'est pas par hasard. C'est que vous avez senti quelque chose ; le doute est là pour attirer votre attention sur ce qui ne va pas et vous servir d'avertissement. Maintenant, votre instinct est-il sûr ou est-il influencé par votre désir inconscient ? Avant de persévérer dans le doute, posez-vous la question.

Taureau

Essayez d'être un peu plus sûr de vous que d'habitude, de ne pas vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous, de votre physique ou de votre façon de vivre. Libérez-vous de l'idée que les autres vous jugent, vous envient, ou vous veulent du mal. Exercez votre propre jugement, écoutez vos intuitions, et une fois que vous êtes en confiance laissez-vous aller à être vous-même.

Gémeaux

Je vous l'ai déjà dit, Mars a passé du temps face à vous, 3e décan depuis le 10/1, et elle forme son dernier aspect aujourd'hui : il peut provoquer une petite colère, mais uniquement si vous êtes de la fin du signe (né après le 18 juin. A moins qu'il ne s'agisse de votre partenaire, qui risque d'être de très mauvaise humeur sous cette configuration. Vos rapports seront assez tendus, mais ça se termine demain.

Cancer

Un bon week-end, axé sur votre vie intime avec la Lune en Balance. En tout cas, c'est en famille que vous vous sentirez le mieux. Certains évoqueront de bons souvenirs, alors que d'autres rêveront à la famille qu'ils ont eu et qu'ils n'ont peut-être plus (3e décan surtout). Né autour du 20 juillet, il est possible que vous soyez en charge d'un parent malade et que vous le fassiez passer avant toute autre chose.

Lion

Certains natifs de juillet se posent de nombreuses questions. On leur a fait une proposition, ou eux-mêmes ont demandé quelque chose, mais cela reste lettre morte pour l'instant. Ne vous en étonnez pas, Mercure est rétrograde et ce n'est pas génial pour la communication. D'ailleurs Mercure va disparaître pour réapparaître le 14 février : c'est à partir de cette date que vous pouvez espérer un retour.

Vierge

C'est un peu remuant aujourd'hui pour ceux du 3e décan, qui sont très mécontents ou qui ont une décision à prendre. Mais dès demain vous serez débarrassés du problème. Cela dit, je me répète, mais ceux du 1er décan sont susceptibles d'avoir eux aussi un problème d'ordre juridique ou administratif. Toutefois, il se peut aussi que vous ayez fait une rencontre amoureuse et que cela vous prenne la tête !

Balance

C'est ce soir que la Lune entrera dans votre signe, et sera en phase avec Mercure. Vous passerez une bonne soirée, probablement à refaire le monde avec des amis. Mais si vous êtes en couple, ce sera aussi une bonne soirée (1er décan) parce que vous aurez une intéressante conversation, qui peut porter sur vos projets. Et en période Verseau, (en ce moment), vous avez toujours plein de projets en tête.

Scorpion

Vous avez, ou allez nouer un nouveau lien, qui sera plus amical qu'amoureux, 2e décan. Il peut même s'agir de quelqu'un qui va vous servir de guide, ou de coach. Vous en avez besoin parce qu'Uranus s'oppose à vous et que vous ne savez pas où la vie vous emmène ! C'est apparemment dans le secteur relationnel que cela se passe, mais cela dépend de votre thème natal. Ça peut aussi être professionnel.

Sagittaire

Né en novembre, vous recevez les influx positifs d'une conjonction Soleil/Mercure. Vous avez de bonnes idées en ce moment et surtout vous avez la bonne manière de les transmettre. Et même si Mercure est rétrograde pour l'instant, les discussions que vous avez à propos de ce projet ne sont pas inutiles. Elles le font avancer, tout en étant cantonnées à votre entourage : vous ne pouvez pas en parler à l'extérieur.

Capricorne

Vous aurez envie de prendre l'air, de changer d'horizon et si vous pouvez le faire, vous serez le plus heureux. Sinon, vous trouverez une autre façon de vous changer les idées. Vous aimez vous cultiver et si vous avez un musée dans votre environnement, ou si vous pouvez aller voir une expo ou faire une brocante, ce sera aussi une manière de sortir de votre habituelle zone de confort.

Verseau

Vous en avez assez de devoir tout calculer ? Mais c'est peut-être parce que vous n'aimez pas l'argent qu'il se venge en ne comblant pas totalement vos besoins ? Vous avez des attitudes diverses vis-à-vis de lui, mais la plupart du temps elles sont négligentes. Disons que l'argent n'est pas une motivation pour le vrai Verseau, il est juste un des instruments de sa liberté, et vous ne vous sentez pas libre ces temps-ci.

Poissons

Vénus est stationnaire jusqu'au 10 février et vous parle d'amitié. Mais cette relation est probablement spéciale : êtes-vous sûr que ce n'est pas de l'amour ? Vous ne savez pas et vous ne voulez peut-être pas savoir ! De toute façon, l'aspect étant durable, vous avez tout le temps de réfléchir et de faire le point. Si vous voulez que les choses bougent, il faudra envoyer des signaux à l'autre (après le 29 janvier).

