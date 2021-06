L'horoscope du samedi 19 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est une journée idéale pour reprendre des forces, 1er décan, et c'est plus en vous remuant, en étant à l'initiative qu'en restant dans votre lit que vous y arriverez. C'est spécifique à votre signe, l'action sous quelque forme que ce soit vous ressource. 3e décan, vos émotions amoureuses sont fortes en ce moment à cause de Vénus en Cancer, et il n'est pas sûr que vous soyez satisfait de tous les états d'âme que cela provoque en vous. 2e décan, né autour du 6/4, vous attendez un coup de fil, un mail, une réponse ? Vous l'aurez après le 23.

Taureau

Né en avril, un rapport de force, voire une dispute sont au programme. Vous vous direz que c'est la faute de l'autre, mais vous l'aurez peut-être provoqué ? Vous êtes souvent un " passif-agressif ", c'est-à-dire que vous poussez l'autre dans ses retranchements. 2e décan, vos réflexions à propos d'un achat, ou l'attente d'une réponse à propos d'un emprunt s'éterniste. Patientez jusqu'au 23 pour que ça se décoince. 3e décan, né vers le 12 mai, Vénus va vous faire passer une sacrée journée, pleine de bons sentiments.

Gémeaux

Né en mai, il y a quelques remous aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un grand ménage, dans votre tête ou dans la maison, vous vous sentirez plus cool après. Parce qu'avec la Lune en Scorpion, en dissonance avec Mars, vous ne serez pas très détendu. 2e décan, ce sont toujours ceux du 7 juin qui subissent des critiques ou qui ont eux-mêmes l'esprit un peu trop critique pour que leurs relations se passent bien. C'est un peu tendu ! 3e décan, Vénus et Neptune sont en phase, vos appétits n'auront pas de limites, qu'il s'agisse de bonnes choses ou de sexe.

Cancer

Un dimanche distrayant, axé sur vos loisirs, vos plaisirs, mais à un moment ou à un autre, vous serez obligé de gérer la mauvaise humeur de l'un de vos proches. 1e décan, essayez de détendre l'atmosphère en vous montrant gentil et câlin. 3e décan, Vénus étant chez vous, en harmonie avec Neptune, vous éprouverez des sentiments inconditionnels, ou alors vous serez particulièrement détendu et à l'écoute des plaintes des autres. 2e décan, essayez de fuir ceux qui vous disent que tout va mal, que c'était mieux avant. Et si un nouveau monde naissait de l'ancien ?

Lion

Vous, quand vous vous mettez en colère ça se voit et ça s'entend. Quelqu'un ou une situation, provoquera cette colère et vous ne chercherez pas à vous contrôler. On peut même dire que vous jouerez cette colère avec beaucoup de talent. Vous êtes bon comédien 1er décan. 2ème décan, Mercure stationne toujours et vous continuez à vous poser des questions sur l'avenir et surtout sur l'un de vos projets en attente. 3e décan, on vous aime c'est évident, il n'y a peut-être que vous qui ne le voyez pas.

Vierge

En dépit de la dissonance Lune-Mars qui vous demande de vous occuper de l'un de vos proches, de le rassurer, de lui remonter le moral, vous n'aurez pas à vous plaindre, 1e décan. Vos perspectives sont intéressantes, nous le verrons demain.2e décan, c'est la barbe cette station de Mercure car vous tournez en rond dans votre tête ou dans vos discussions ; les solutions ne vous apparaissent pas pour le moment. 3e décan, Vénus vous sourit et elle est en phase avec Neptune. Il se peut que vous idéalisiez quelqu'un de manière excessive, gardez les pieds sur terre.

Balance

Né en septembre, la conjoncture vous ouvre l'appétit ; vous aurez envie de plein bonnes choses aujourd'hui ; apparemment ce sera pour compenser une frustration. Toutefois, ce n'est pas le pire choix que de combattre le mauvais par le bon ! 2e décan, vous chercherez tellement à faire parler l'un de vos proches que vous finirez par rater votre coup ; l'autre se refermera et ne vous confiera rien de ce qui le/la tracasse. 3ème décan, non, vous ne pouvez pas aimer tout le monde ni vous faire aimer de tout le monde. Renoncez-y, vous vous sentirez plus léger.

Scorpion

La Lune s'affronte à Mars et vous aussi vous vous affronterez à quelqu'un qui joue de son autorité et qui veut décider pour vous. Vous ne vous laisserez pas faire et cela surprendra ceux qui vous entourent. Avec vous, 1er décan, il faut se méfier de l'eau qui dort… 3e décan, vous rêverez à l'amour idéal, l'amour inconditionnel, total, mais tellement romantique que, justement, il n'existe que dans les romans. Il faut que vous l'admettiez ! 2e décan, encore une fois, vous ne communiquez pas assez avec votre chéri/e et cela passe mal.

Sagittaire

Souvent, vous êtes comme un livre ouvert, vous ne cachez rien à ceux que vous aimez. Mais aujourd'hui, ils constateront que vous dissimulez vos pensées. En effet, 1er décan, vous aurez la tête ailleurs ; quelque chose vous préoccupera et vous ne le partagerez pas. 2e décan, la station de Mercure continue jusqu'au 23, ne vous attendez pas à ce qu'on soit très communicatif avec vous ! Mais ne dites rien, laissez à l'autre sa liberté d'expression. 3e décan, né vers le 13/12, l'un de vos proches a sans cesse besoin de vous et de votre attention. Cela vous fatigue.

Capricorne

Vous n'avez pas une foule d'amis car vous êtes très sélectif, mais vous êtes d'une fidélité exemplaire à ceux que vous adoubez, tout comme eux d'ailleurs. 1er décan, vous pourrez tester la solidité des liens qui vous unissent à l'un d'entre eux. 3e décan, grâce à Vénus vous vivez peut-être une période harmonieuse, vous faites des concessions dans vos relations et cela vous réussit. Certains pourraient faire une rencontre grâce à des amis. 2e décan, vous avez toujours ce petit souci qui est comme un caillou dans votre chaussure. Il partira tout seul très bientôt.

Verseau

Né fin janvier, votre colère intérieure sera attisée par l'un de vos proches qui sera en totale contradiction avec vous ; et vous n'aurez aucune envie de laisser passer. Alors que vous savez que vous n'avez pas intérêt à réagir, vous ne pourrez pas vous en empêcher. 2ème décan, né autour du 5 février, Mercure stationne dans votre secteur sentimental : attendriez-vous un coup de fil d'un ami (un ami spécial) ? Vous devriez l'avoir après le 23. 3e décan, vos amours sont virtuelles en ce moment, elles sont peut-être le fruit de votre imagination, mais ça ne peut pas vous faire de mal.

Poissons

Difficile de vous reposer 1er décan, avec tout ce que vous avez à faire et qui n'a rien de très excitant. D'ailleurs, vous en aurez vite assez et laisserez tomber. Mais en même temps, vous vous en voudrez ; choisissez d'aller au bout, vous serez débarrassé. 2e décan, vous vous posez des questions sur les sentiments qu'on vous porte ? Vous avez peut-être raison de douter, il est possible que vous vous fassiez des idées. 3e décan, avec l'harmonie entre Vénus et Neptune vous pourriez vous croire très amoureux, à moins que l'autre ne vous fasse croire qu'il/elle est très amoureux.