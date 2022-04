L'horoscope du samedi 16 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est votre pleine Lune, elle oppose votre signe où trône le Soleil et la Balance où se trouve la Lune. Vous avez un choix à faire, ou une prise conscience à analyser. Surtout si vous êtes du 3e décan, puisque la PL est en dissonance avec Pluton et que celle-ci vous demande d'analyser en profondeur les émotions qui se manifestent.

Taureau

Vous serez sûrement plus intéressé par l'arrivée de Mercure dans votre 2e décan que par la pleine Lune du 3ème décan, qui ne forme aucun aspect positif pour le Taureau. En revanche, Mercure rencontre Uranus, vous pourriez être surpris par une information que vous lirez ou entendrez. Une visite inattendue peut aussi être au menu.

Gémeaux

La pleine Lune regarde votre 3e décan et sa dissonance avec Pluton ne facilite pas une bonne entente avec un proche, or vous aimeriez que le calme revienne. Vous n'aimez pas les conflits qui durent, plus ils sont longs à régler et plus ça vous ennuie, et plus ça vous ennuie, plus vous avez envie de fuir, de ne pas les affronter.

Cancer

Ceux du 3e décan qui reçoivent la pleine Lune, se trouvent de nouveau face à un mur, avec l'impossibilité de régler un problème relationnel qui les affaiblit. En effet, vous perdez vos forces à trop vouloir changer l'autre, ou à subir son caractère. Cet autre peut être votre conjoint, un enfant, et même quelqu'un du boulot.

Lion

Vous c'est plutôt la rencontre Mercure-Uranus qui marque ce week-end. 2e décan, un imprévu est dans l'air, une information par exemple qui peut vous surprendre. A moins que vous ne receviez un coup de fil, ou une visite qui n'était pas prévue. De votre côté, il se peut que vous ayez envie de provoquer, de faire réfléchir les autres.

Vierge

L'opposition de Mars contrarie le 1er décan, alors que le 2e reçoit un aspect amusant, excitant et devrait passer un bon week-end qui tranchera avec les précédents. Quant à la pleine Lune qui regarde le 3e décan, elle vous parle d'argent, que vous ayez à en donner ou à en recevoir. Apparemment, il s'agira plus d'une rentrée.

Balance

Dans votre 3e décan, la Lune s'oppose au Soleil et les deux sont en dissonance avec Pluton. Il se peut que vous soyez bloqué par des angoisses en rapport avec l'abandon. Avec la peur de l'abandon, un peur ancienne, qui vous vient de l'enfance et dont vous êtes peut-être en train de prendre conscience depuis quelque temps.

Scorpion

Entre aujourd'hui et mardi prochain une surprise vous attend 2e décan, apparemment elle devrait vous réjouir, peut-être aurez-vous un coup de coeur ? Le problème c'est que la pleine Lune vous propose deux situations, l'une appartenant au rêve, l'autre à la réalité. A vous de transformer le rêve en réalité si possible.

Sagittaire

Une pleine Lune qui ne manque pas de sel pour votre 3e décan, car même la dissonance avec Pluton ne vous empêchera pas d'avoir un chouette projet en tête. Il peut être contrarié pour le moment (à cause de Pluton, les finances peuvent être un problème) mais vous finirez bien par le concrétiser. 1er décan, évitez les conflits.

Capricorne

Vous êtes sensible à la pleine Lune elle vous fait prendre conscience d'une impasse 3e décan, alors que 2e décan, avec Mercure et Uranus vous êtes plein de fantaisie. Il est vrai que vous n'êtes pas adepte de la fantaisie mais si vous l'acceptez, vous pouvez être sûr de passer un bon week-end et de bien vous changer les idées.

Verseau

3e décan, si la pleine Lune vous incite à exprimer vos idées sans craindre la critique, l'association Mercure-Uranus représente un sentiment de rejet pour le 2e décan. Un proche, un frère ou une soeur, quelqu'un que vous voyez souvent peut vous dire des méchancetés, ou alors c'est vous qui serez dur avec quelqu'un de votre entourage.

Poissons

2e décan, essayez de changer quelque chose dans vos habitudes. C'est la répétition du même qui est ennuyeuse, aussi faites les choses différemment ce week-end. En tout cas si vous avez envie de garder votre conscience éveillée ! 3e décan, la pleine Lune va vous prendre la tête sur une dépense à faire ou de l'argent à réclamer.