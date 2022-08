L’horoscope du samedi 13 août

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous vous mettrez un peu en retrait ce week-end, c'est ce à quoi vous invite la Lune en Poissons. Soit parce que vous ne vous sentirez pas au meilleur de votre forme, soit parce qu'il vous faudra supporter une petite douleur quelque part (mal au coeur, une indigestion, migraine pour certains). Essayez de ne pas trop y porter attention.

Taureau

Le Soleil est pile en dissonance avec Saturne, aussi ne vous attendez pas à avoir du plaisir ou à vous sentir aimé aujourd'hui. On dirait même que les situations vous paraîtront fades ou pire, déplaisantes. Mais cela ne touche que le 3e décan. Les deux autres seront dans une ambiance très amicale, ou feront de nouvelles rencontres.

Gémeaux

Avec la Lune en Poissons, c'est votre mémoire qui vous jouera des tours. Soit vous penserez à tout ce que vous avez pu vivre de difficile dans l'année (3e décan surtout) et vous ne serez pas aussi joyeux que d'habitude, soit vous oublierez quelque chose : d'appeler quelqu'un, ou parfois c'est un objet que vous oublierez quelque part.

Cancer

A priori, c'est un bon week-end pour voyager, vous dépayser, bref vous changer les idées et vous en avez peut-être besoin. Ou alors, ce sera tout simplement pour le plaisir. Mais il se peut aussi que vous rencontriez des personnes que vous ne connaissiez pas et que vous les trouviez très sympathiques. Des liens pourraient se nouer.

Lion

La Lune brille encore, mais depuis les Poissons ce week-end. Elle indique une accentuation de votre sensibilité à tout ce qui peut faire souffrir les autres... ou vous faire souffrir vous-même ! Vous n'êtes pas des petites choses, la douleur physique vous pouvez vous en arranger, mais la douleur morale... Il n'y a pas de médicament !

Vierge

Un week-end qui pourrait bien être festif pour beaucoup d'entre vous ! En tout cas si ce n'est pas vous qui organisez quelque chose, il y aura des invitations au programme, des réunions amicales et si vous êtes en couple, il se peut que le climat soit romantique, que votre cher et tendre vous invite à un dîner aux chandelles (c'est une image).

Balance

Vous aurez tendance à vous inquiéter pour des broutilles, et cela ne vous concernera même pas personnellement ! C'est pour un ou une amie que vous vous ferez du souci, que vous essayerez de trouver un solution à son problème. Cela dit, ça peut aussi concerner l'un de vos enfants, avec qui la relation n'est pas idéale.

Scorpion

Même si les éléments extérieurs ne sont pas à la hauteur, vous sentirez une amélioration à partir d'aujourd'hui. Ce qui vous stressait hier, vous stressera moins et surtout vous récupérerez peu à peu une meilleure image de vous. En tout cas ce week-end, vous vous sentirez plus en phase avec votre entourage proche, ou avec votre chéri/e.

Sagittaire

La pleine Lune est passée, la Lune est d'ailleurs entrée en Poissons, mais cela ne fait pas vos affaires car elle accentue votre sensibilité et surtout une apparente nonchalance. Vous semblerez insaisissable pour votre entourage, et en même temps tout vous touchera, il n'y aura pas de filtre mais vous ne montrerez rien.



Capricorne

Prévoyez un agréable week-end, avec des allers et venues qui ne vous dérangeront pas. Vous rendrez visite à quelqu'un, ou c'est ce quelqu'un qui frappera à votre porte. En tout cas, vous serez bien entouré. D'autres feront un petit déplacement, mais cela peut être une petite balade dans un coin que vous voulez découvrir.

Verseau

Vous pourriez être préoccupé par une histoire d'argent (pas tous) et peut-être par une dépense à faire, ou une somme à récupérer. Mais par-dessus tout, il vous est conseillé de vous occuper de vous et de satisfaire à tous vos besoins. C'est de cette manière que vous passerez un bon week-end et que vous oublierez ces problèmes d'argent.

Poissons

Vous recevez la Lune pour le week-end, elle s'oppose à Mercure aujourd'hui et vous demande d'être à l'écoute de vos proches. Ça ne sera pas trop difficile car vous êtes de ceux qui sont attentifs aux autres. Il se peut d'ailleurs qu'on ait quelque chose de précis à vous dire et ne vous en faites pas, ça ne sera pas une mauvaise nouvelle !

