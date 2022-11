L'horoscope du samedi 12 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous semblez nostalgique ! La Lune en Cancer vous incite à rêver, à revivre des moments du passé que vous jugez plus agréables que ceux que vous vivez en ce moment. Et si vous avez profité de ce long week-end pour prendre la clé des champs, vous êtes probablement parti rendre visite à de la famille ; en tout cas, l'ambiance est familiale,

Taureau

Des échanges de toute sorte, des visites, des apéros rigolos, c'est ce qui vous attend ce week-end, vous aurez envie de changer d'ambiance et rien ne vous en empêchera. Certes, vous aurez à vous adapter à ceux avec qui vous serez, décontracté avec les uns, plus conformiste avec les autres. De toute façon, les dissonances étant terminées, vous profiterez à fond !

Gémeaux

En toute logique, vous n'aurez qu'une envie c'est de vous faire du bien ce week-end, ou alors, vous demanderez à vos proches d'être plus tendres avec vous. En fait, vos besoins primaires seront votre priorité, vous rêverez qu'on fasse davantage attention à ce qui pourrait vous faire plaisir. Hélas, dans certains cas, cela restera un rêve... Peut-être pas pour le 1er décan...

Cancer

La Lune effectue son transit mensuel dans votre signe. Elle accentue votre besoin de vous retrouver en famille et de vous sentir aimé, soutenu, par votre entourage. Le 3e décan doit être vigilant car Vénus et Pluton sont reliées et vous pourriez éprouver des sentiments qui vous attachent un peu trop à l'autre, qui vous rendent dépendant et même parfois soumis... Ce n'est pas le but d'une relation.

Lion

Vous faites ce que vous voulez, mais les astres vous conseillent de vous ressourcer ce week-end, de ne pas trop en faire dans la maison ou pour un membre de la famille. La Lune en Cancer met l'accent sur votre foyer, mais aussi sur votre imaginaire, sur vos rêves. Vous pouvez vous perdre dans vos rêves, ça ne sera pas fatiguant, bien au contraire ! Cela vous requinquera.

Vierge

Famille ou amis, en tout cas vous ne serez pas seul ce week-end ; il se peut même que vous ayez d'agréables projets : visiter un joli petit coin, ou accueillir un nouveau venu. Ce nouveau venu peut très bien être un animal, la Vierge adore les animaux et en recueille volontiers. Il arrive même que vous ne puissiez pas vous empêcher de leur donner toute la place.

Balance

En général, quand la Lune est en Cancer, vous avez tout sur le dos ! C'est-à-dire que votre entourage familial se repose sur vous et vous empêche de vous détendre. Essayez, pour une fois, de faire en sorte que chacun se prenne en charge : après tout vous avez autant le droit de vous reposer, et même de vous prélasser en ne faisant rien, que ceux qui vous entourent.

Scorpion

Un bon week-end au programme, vous pouvez depuis hier jouer la fille de l'air, prendre de la distance, vous déconnecter, tout ce que vous voulez pourvu que cela vous détende. En outre, la Lune étant en Cancer votre signe de fête (entre autres), il est possible qu'on vous fasse un bel anniversaire si c'est le vôtre et que vous soyez très gâté par ceux que vous aimez (3e décan, à partir d'aujourd'hui).

Sagittaire

Vos humeurs passeront par des hauts et des bas, entre certitude et doute, vous ne saurez pas où vous en êtes. Il est vrai que le 3e décan est dans une situation pleine de remous. Vous pouvez aspirer à une mutation, professionnelle ou personnelle, ou être en train de prendre conscience de la nature toxique d'une relation, Ce week-end sera donc un peu prise de tête.

Capricorne

Face à vous, la Lune va former de bons aspects tout le week-end. La compagnie des autres sera positive, elle vous détendra étant donné qu'il n'y aura pas de fausse note. Il est vrai que si vous êtes seul, il ne peut pas y avoir de conflit... Mais ne restez pas seul si possible, sortez, voyez du monde, acceptez les invitations si on vous en fait. Ne jouez pas les ermites !

Verseau

Un peu nerveux ce week-end ? Certains font trop de notes, vous c'est trop de pensées. Vous passerez votre temps à vous demander comment booster votre carrière. Pour certains, la vie professionnelle a connu un arrêt, ou des changements qui ne vous plaisaient pas, mais 1er décan le temps de la reconstruction est venu, et cela ne va pas tarder pour le 2ème. Prenez le temps de préparer votre " retour ".

Poissons

Occupez-vous de vous, de votre apparence physique et ne négligez rien ! Il y a comme un air de fête chez les membres de votre signe, mettez-vous au diapason ! Évidemment, ça ne sera peut-être pas la même ambiance pour ceux du 3e décan, dont nous avons parlé hier. Mais dans l'ensemble, votre désir sera de plaire et vous mettrez toutes les chances de votre côté.

