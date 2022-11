L'horoscope du mercredi 9 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Tout ne va pas au mieux dans le meilleur des mondes, mais disons qu'il va y avoir une petite amélioration à partir d'aujourd'hui. Déjà, avec la Lune en Gémeaux à partir de 14h38, vous aurez davantage le sourire aux lèvres et l'envie de prendre les choses avec humour, ou de faire de l'humour avec des situations qui ne sont pas vraiment drôles. Mais ça vous fera tellement de bien !

Taureau

3ème décan, non seulement Saturne ne vous ennuie plus pour l'instant, mais Vénus vous fait face à présent, soutenue par Neptune. On peut penser que vous allez recevoir plus d'amour que vous ne pouvez en recevoir ! Il y a en effet une notion de trop-plein avec Neptune : ça déborde ! Mais vous pouvez aussi avoir une tonne d'empathie et éprouver le désir de vous dévouer aux autres.

Gémeaux

Mercure, votre planète, est aujourd'hui en exacte opposition avec Uranus et cela se passe en Scorpion, le secteur qui gère votre quotidien et vos occupations. Quelque chose d'inhabituel, d'imprévu ? En tout cas, il semble que vous ne vous ennuierez pas si vous êtes du 2e décan. 1er décan, la Lune entre chez vous à 14h38, vous aurez du mal à tenir en place et à trouver le sommeil ce soir.

Cancer

3e décan, Vénus va vous faire du charme jusqu'au 16 novembre, profitez-en si quelqu'un vous plaît, vous pouvez lui envoyer des signaux, il ou elle vous répondra. Surtout ces jours-ci, alors que Vénus est en bon aspect avec Neptune : vous avez des chances de croiser quelqu'un que vous admirerez et que vous pourriez aimer. 2e décan, une nouvelle pourrait vous ébahir.

Lion

L'opposition entre Mercure et Uranus peut vous contrarier, 2e décan, parce qu'on vous dira le contraire de ce que vous avez envie d'entendre et votre façon de répondre ne sera pas non plus celle que souhaite votre, ou vos interlocuteurs. Vous n'aurez qu'une envie : leur prouver qu'ils ont tort et qu'ils doivent changer d'avis. Si vous êtes concerné, préparez des arguments béton.

Vierge

Le ciel continue à vous envoyer de bonnes ondes, surtout 2e décan aujourd'hui. Il s'agit de répondre avec humour et détachement à quelqu'un qui tentera de vous faire réagir à ses paroles. Mais vous saurez très bien vous en débarrasser d'une phrase bien sentie et qui laissera l'autre sans voix. 3e décan, attention à ne pas trop idéaliser l'amour ; sachez raison garder, rien n'est idéal à moyen et long terme.

Balance

Les échanges sont à l'honneur et si vous avez une discussion à aborder, ne faites pas toute confiance à votre interlocuteur. En effet, il ou elle tentera de vous faire changer d'avis, de vous contredire, alors que vous saviez exactement ce que vous vouliez. Et si vous vous laisser influencer, vous ne saurez plus quoi penser ! Conservez vos opinions envers et contre tous.

Scorpion

Les bons aspects sont de retour avec Vénus dans votre 3e décan, en harmonie avec Neptune. Soit c'est l'argent, soit c'est l'amour, mais en tout cas il pourrait y avoir profusion ! Vous serez envahi par des sentiments inconditionnels, ou rêverez à ce genre d'amour, ou bien c'est l'argent qui arrivera comme par magie. Toutefois, attention aux discussions qui tournent au vinaigre (2e décan).

Sagittaire

La mésentente Mars-Neptune est de retour jusqu'au 28. Active depuis début octobre, elle avait marqué le pas mais elle reprend et si vous êtes du 3e décan, gare aux mauvaises influences et aux décisions que vous prendrez à l'instinct. Avant tout, il faut réfléchir avant d'agir et garder un oeil critique à la fois sur ce que vous faites et sur ce que font les autres.

Capricorne

Comme je le disais, les bons aspects sont de retour et pour vous, une opposition entre Mercure et Uranus peut avoir des effets surprenants. On pourrait vous dire ou vous pourriez entendre (radio, télé) une nouvelle qui vous surprendra. A propos d'un conflit entre amis, ou de ce qu'il se passe " ailleurs ". Cela concerne le 2e décan, alors que pour le 3e, il y a de la détente dans l'air.

Verseau

Mercure et Uranus sont en exacte opposition aujourd'hui, juste aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous avez l'esprit de contradiction et un humour grinçant. De quoi énerver vos interlocuteurs ! Toutefois, c'est vous aussi qui pouvez avoir l'esprit de contradiction et provoquer vos interlocuteurs. Soit parce que cela vous amuse, soit pour remuer les consciences sur un sujet précis.

Poissons

3ème décan, vous avez à la fois la dissonance de Mars, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, mais aussi à partir d'aujourd'hui un bon aspect entre Vénus et Neptune. Mars étant rétrograde, il est possible que Vénus prenne le dessus et que vous soyez envahi par des sentiments intenses, inconditionnels. L'impression, pour certains, d'appartenir corps et âme à celui/celle que vous aimez.

