L'horoscope du mercredi 9 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avant tout, vous aurez besoin de vous exprimer, et tant pis si ce que vous dites choque votre entourage (3e décan). Il est vrai que Mercure est conjointe à Pluton et que vous ne pourrez pas tenir longtemps secrètes certaines pensées. Il est aussi possible qu'on essaye de vous influencer si vous avez un choix à faire et que ça vous agacera. Votre partenaire peut aussi vous tenir des propos très négatifs.

Taureau

Dans tous les domaines, votre gourmandise pourrait être excessive aujourd'hui. Si vous avez besoin d'argent, il s'agira d'une grosse somme et vous penserez même demander plus qu'il ne faut. Et si vous avez de l'appétit, il sera pantagruélique, vous n'aurez pas de limites. Mais c'est peut-être le domaine du coeur qui sera le plus important, vous aurez besoin de toujours plus de preuves des sentiments qu'on vous porte.

Gémeaux

La Lune est chez vous à partir de cet après-midi, et plus le monde environnant vous paraîtra morose et les gens négatifs, plus vous serez vif, drôle et optimiste. S'il se passe des événements, cela peut être du domaine politique et vous aurez l'impression que les autres ne se parlent que pour exprimer des opinions contraires, apporter la contradiction. Cela dit, il pourrait y avoir un scandale sous roche.

Cancer

2e décan, vous recevez l'opposition de Mars, certes accompagnée par Vénus, ce qui pourrait adoucir l'attitude de votre partenaire. Toutefois, Mars étant plus forte que Vénus, on peut penser qu'un conflit est en cours ou que vous vous êtes pris de passion pour quelqu'un avec qui vous entretenez une relation à distance. Né les 30 juin et 1er juillet, vous êtes aussi concerné par ce problème d'amour à distance.

Lion

Vous vous poserez de sérieuses questions sur l'avenir, autant le vôtre que celui de la planète. Vous êtes de toute façon dans une période où tout vous donne à réfléchir et ce n'est pas, selon vous, très brillant. Il faut dire que les 4 planètes en Capricorne ne vous donnent pas une image très gaie du monde dans lequel nous vivons. Le mieux, pour vous, serait d'avoir un projet à deux, professionnel ou non.

Vierge

Comme je vous l'ai dit hier, la conjoncture vous regarde avec bienveillance et il peut même y avoir de l'imprévu (agréable) pour le 2e décan. 1er décan, la Lune vous regarde depuis les Gémeaux et votre sens des responsabilités aura tendance à s'étendre, à prendre bien trop de place. Vous avez le sens des priorités, de la hiérarchie, et aujourd'hui vous vous focaliserez sur ce qu'il y a de plus important.

Balance

Le contexte n'est pas très facile, nous l'avons vu, mais aujourd'hui vous serez malgré tout de bonne humeur tout simplement parce que vous cultiverez un positivisme qui n'est pas trop d'actualité ! Mais vous vous direz que, peut-être, les choses sont en train de changer, de prendre une autre direction, c'est ce que vous espérerez en tout cas. Mais vous serez peut-être encouragé par de bons signaux.

Scorpion

Plus que d'autres, vous êtes dans votre élément, surtout 3e décan avec la rencontre Mercure-Pluton qui dure jusqu'à lundi prochain. Vous avez l'occasion de vous moquer, d'ironiser, de critiquer avec humour les actions des uns et des autres, ce qui vous met en joie. Et si une question d'argent vous préoccupe à l'arrière-plan, elle sera rapidement mise au rencart, l'actualité est bien plus passionnante.

Sagittaire

1er décan, une réunion ou une invitation sont à prévoir et vous en serez ravi. Cela vous distraira de vos ennuis ou de cette impression que tout le monde autour de vous a un peu perdu les pédales. 2e décan, selon vous rien n'est stable et vous vous demandez si cette stabilité, symbole de sécurité, peut revenir un jour. Mais ne seriez-vous pas un peu pessimiste, vous qui êtes le plus optimiste de tous ?

Capricorne

C'est dans le travail que vous trouverez votre équilibre et votre bien-être. En tout cas aujourd'hui et si vous êtes du 1er décan. Ne vous énervez pas s'il y en a trop ! Le récent passage de Jupiter, qui est sur le point de se terminer (la planète regardera le 2e décan à partir du 12), vous a peut-être permis de diversifier vos activités. Toutefois, c'est probablement quelque chose que vous prépariez depuis longtemps.

Verseau

De la gaieté dans l'air avec la Lune en Gémeaux, en harmonie avec votre signe, sauf qu'elle est en dissonance avec Jupiter. Est-ce que cette gaieté ne sera pas jouée, que vous afficherez un beau sourire pour cacher autre chose ? C'est possible, il est vrai que le reste de la conjoncture n'est pas génial, avec 4 planètes en Capricorne, ce n'est pas la joie qui domine. En tout cas, soyez positif et communiquez-le !

Poissons

Vous serez un peu nerveux, peut-être parce qu'encore plus sensible que d'habitude à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une critique. Même une remarque anodine sera amplifiée par votre imagination et vous y verrez des intentions qui n'y sont pas. Ne prenez pas de travers les mots ou l'attitude de l'un de vos proches, personne ne vous veut du mal, c'est vous qui êtes susceptible.

