L'horoscope du mercredi 8 septembre 2021

Bélier

Il se peut qu'on vous fasse une proposition, une offre, ou qu'on vous demande de participer à quelque chose. Une réponse favorable de votre part est attendue, n'hésitez pas pendant des jours, mais ne répondez pas dans la foulée non plus. S'il s'agit d'une proposition, et que la personne veut en discuter, que vous êtes face à elle (ou lui), il est évident qu'il faudra lui répondre. Mais prenez une seconde !

Taureau

Vous serez peut-être un peu trop soucieux des détails et rechercherez une perfection qui, bien sûr, n'existe pas. Mais ce sera plus fort que vous, il faudra que tout soit parfait, pas forcément dans votre apparence physique. Ça peut être ça, mais il est possible surtout que vous ayez un travail à remettre et qu'il fasse l'objet d'une attention particulière de votre part, notamment natif du 2e décan.

Gémeaux

Exception faite du 3e décan qui se débat encore dans un problème familial (jusqu'à mardi prochain), vous aurez tous de bons aspects aujourd'hui ! Ils seront valorisants pour votre estime de soi. 1er décan, vous vous sentirez au top de votre forme physique, vous serez bien dans votre peau et les bonnes ondes que vous dégagez attireront les autres. Soyez dans la séduction ! 2e décan, vous ferez très bonne impression.

Cancer

Si vous avez quelque chose à dire à un membre de votre famille, la journée s'y prête parce que vous sentirez qu'on vous écoute et surtout que vos paroles font impression. Ne forcez surtout pas le ton, si vous le pouvez restez neutre, ne montrez pas d'émotions, et ce sera beaucoup plus facile ! Mais vous pouvez aussi avoir une idée à proposer à votre boss, et même si vous avez le trac, essayez de garder la tête froide.

Lion

Vous serez en harmonie avec votre entourage, personnel ou professionnel. Les échanges que vous aurez avec eux aboutiront, pour vous, à un résultat satisfaisant. Vous pourriez aussi avoir un coup de téléphone ou un mail qui vous fera plaisir car il vous annoncera que vous avez obtenu un accord, une validation, surtout 2e décan, on dirait que vous avez davantage la baraka en ce moment.

Vierge

Votre voisin la Balance est à l'honneur, avec la Lune et Mercure qui s'y rencontrent. On va parler d'argent, d'un achat éventuel ou d'une rentrée sous forme de cadeau. Après tout, si c'est votre anniversaire, on peut vous faire un ou des cadeaux sous plusieurs formes et parfois une petite enveloppe fait plaisir... Vénus aussi est en Balance, ce qui ajoute aux possibilités de plaisir lié à l'argent.

Balance

Dans votre signe, la Lune rencontre Mercure en fin de journée. Un échange, un contact ou encore un rendez-vous se passeront bien, vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous aurez affaire à une ou des personnes aimables et qui seront en accord avec vous ; 2e décan, vous n'aurez aucun effort à faire pour les convaincre. Les relations avec l'entourage proche pourront également être une source de satisfaction.

Scorpion

3e décan, né après le 17 novembre, Mars est encore en relation avec vous jusqu'à mardi prochain. Elle occupe un secteur d'amitiés et de projets, et malgré votre désir de vous faire un ami ou de vous lancer dans un projet rapidement, vous avez tout intérêt à freiner, à prendre votre temps. C'est d'ailleurs dans votre nature, mais les influx de Mars peuvent vous donner envie d'accélérer et ce n'est pas conseillé.

Sagittaire

Une bonne conjoncture pour le 2e décan ! La Lune et Mercure se rencontrent en fin de journée dans votre secteur d'entraide et d'amitié, il se peut que vous ayez quelque chose de prévu avec des amis, une petite soirée où vous agiterez des idées qui sortiront des sentiers battus. Vous en avez assez d'entendre toujours les mêmes discours depuis quelque temps, vous avez besoin de vous rafraîchir les idées.

Capricorne

En voulant accentuer votre côté sérieux, vous donnerez une impression de sévérité que vous allez devoir adoucir si vous ne voulez pas braquer vos interlocuteurs. Quels qu'ils soient, même s'il s'agit de la caissière du supermarché ! La conjoncture met la douceur et l'esprit de conciliation en avant, surfez sur cette vague. Votre sens de la justice sera également très fort et vous réagirez à tout ce qui vous semblera injuste.

Verseau

Très jolie conjoncture, surtout si vous faites partie des Verseau qui militent pour leur idées et qui veulent la justice et l'équité pour tous. Vous pourrez vous exprimer à votre manière, 2e décan, et dire ce que vous pensez. Vous ne le ferez pas de manière agressive, c'est par la douceur, en prenant vos interlocuteurs par les sentiments que vous arriverez à quelque chose. On sentira que vous êtes persuadé d'avoir raison.

Poissons

Avec 3 planètes en Balance, dont Mercure qui va y faire une rétrogradation, les problèmes, et on peut même dire les crises liées à l'argent sont parmi vos préoccupations. Pour le 1er décan, ça devrait bien se passer dans les prochains jours avec l'arrivée de Vénus en Scorpion ; il se peut qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Pour le 2e décan, ce mercredi se prête à des échanges positifs au sujet de l'argent.