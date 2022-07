L'horoscope du mercredi 6 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est un peu chaud-bouillant aujourd'hui pour le 1er décan. On pourrait mal vous parler ou vous dire des choses que vous trouverez totalement injustes. En outre, votre imagination étant très active en ce moment, vous exagérerez vos réactions. Heureusement que Mars est en Taureau et que quelqu'un vous forcera à vous calmer.

Taureau

Vous aurez quelques efforts à faire aujourd'hui, même en vacances, mais franchement ça ne sera pas le bagne ! Mais si vous ne voulez pas vous fâcher avec quelqu'un, 1er décan, il est sûr qu'il faudra que vous fassiez un compromis, que vous soyez conciliant, même si vous avez envie de lui rentrer dedans avec force.

Gémeaux

Une bonne journée pour la plupart d'entre vous, même 3e décan puisque Neptune est rétrograde depuis le 28 juin. 1er décan, vous êtes les vedettes du signe grâce à Jupiter et à la Lune. Il se pourrait que votre coeur batte plus fort, que ce soit pour quelqu'un que vous avez rencontré ou pour votre partenaire qui est adorable en ce moment.

Cancer

Vous serez bien trop sensible pour être très rationnel. Vous aurez l'impression qu'on vous en veut, qu'on vous accuse de quelque chose mais sans le dire, de manière implicite, or il n'en sera rien : ce sera le fruit de votre imagination. Certes, on vous fera une petite remarque, mais vous en ferez une montagne, 1er décan.

Lion

Exception faite de la dissonance de Mars, qui sera un peu noyée par les autres aspects, vous êtes plutôt bien servi et vous serez même assez optimiste. Vous aurez un regard sur les autres et sur vos proches qui, normalement, devrait être bienveillant. Vous devez donc juste surveiller un petit excès d'autorité, 1er décan.

Vierge

Quels que soient vos projets pour aujourd'hui ou pour les jours à venir, dites-vous que c'est bien parti. Mais il faut tenir compte d'une question financière, il y a probablement à dépenser pour concrétiser ce que vous voulez faire. Si au fond de vous, vous pensez que vous avez raison, alors il ne faut pas hésiter, ni vous laisser influencer.

Balance

La Lune traverse votre signe jusqu'à vendredi, mais aujourd'hui elle est en dissonance avec Jupiter et tout ce qu'on vous dira, ou ce que vous entendrez, sera exagéré. Vous lirez entre les lignes, ou entendrez entre les mots des choses qui sont possibles, mais qui ne sont pas concrètes pour le moment. Vivez l'instant présent.

Scorpion

Aujourd'hui, même si l'opposition de Mars a déclenché un conflit, ou vous a exposé à un refus, vous ferez contre mauvaise fortune bon coeur. Vous vous réfugierez dans votre zone de confort, c'est-à-dire dans votre imagination, mais avec une petite tendance à voir les choses pires qu'elles ne sont. Soyez-en conscient, le pire n'est jamais sûr.

Sagittaire

Vous, vous serez rapide, vif, prêt à l'action mais ce sont les autres qui seront lents, lourds à remuer et vous vous énerverez facilement parce que votre impatience sera accentuée. Dans certains cas, vous ferez plus que vous énerver face à la mauvaise foi et à la paresse de vos collègues ou collaborateurs. Ou des enfants si vous êtes en vacances.

Capricorne

Je vous parlais hier d'une proposition, mais il se peut aussi que vous vous mettiez d'accord avec un partenaire professionnel à propos d'un travail, ou s'il s'agit d'un partenaire affectif, de quelque chose que vous devez faire ensemble. Partir en vacances, trouver un logement, vous marier ? Ou encore mettre un bébé en route ?

Verseau

Une jolie Lune en Balance accentue votre charme, votre pouvoir de séduction. Ce sera une bonne journée pour vous sentir accepté et respecté partout où vous irez et il en sera de même demain. Il faut dire que vous serez bien entouré, peut-être même que vous aurez des admirateurs, surtout 2e décan. Il y a un petit souci pour le 1er décan.

Poissons

Votre énergie mentale est au top avec Mercure en Cancer, mettez-la au service de votre productivité. Vous pourriez gagner plus d'ici vendredi, notamment 1er décan. Vous serez malin, astucieux, et trouverez de bonnes idées que vous mettrez immédiatement à exécution. Tout en restant dans la légalité, n'est-ce pas ?

