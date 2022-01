L'horoscope du mercredi 5 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, il n'est pas dit que Vénus en Capricorne, au zénith de votre zodiaque, ait été très généreuse en succès et en reconnaissance puisqu'elle activait une dissonance de Pluton. Celle-ci vous demandait de vous réinventer, parfois de repartir de zéro professionnellement. Vénus recule à présent et vous laisse tranquille, mais Pluton continue son travail de sape ; il va y avoir une décision à prendre d'ici le mois de mars.

Taureau

C'est à votre tour 3e décan, de vous stresser, parfois sans raison valable, mais avec la Lune en Verseau (une fois par mois) vous trouvez de bonnes raisons de vous en faire pour l'avenir. C'est le cas aujourd'hui et soit c'est une question d'argent qui vous stresse, soit ce sont vos amours. En effet, Vénus est en aspect avec Neptune, Mars aussi, et il se pourrait que vous ayez des doutes sur la sincérité de votre chéri/e.

Gémeaux

Mars, face à vous en Sagittaire, entame une dissonance avec Neptune et il ne vous est pas conseillé de vous opposer à quelqu'un, à votre partenaire par exemple. A cause de son attitude, vous pouvez être un peu perdu, ne plus avoir vos repères habituels et prendre des décisions qui seront à côté de la plaque. Pour bien faire, jusqu'au 14 janvier, il vous est conseillé de rester bien sage et d'attendre que ça passe (3e décan).

Cancer

Face à vous, 2e décan, le Soleil vous invite à être plus sociable, à accepter les invitations, ou à inviter des amis chez vous pour passer un bon moment. C'est en effet à plusieurs que vous vous sentirez le mieux, cela vous rassurera d'avoir vos proches autour de vous. Vous vous sentirez dans un cocon, protégé et, si vous êtes né autour du 13 juillet, il y a des chances pour que vos sentiments prennent une plus grande place.

Lion

Vous n'avez pas la réputation d'être modeste et humble, pourtant ce sont ces qualités que vous devez cultiver pendant la période Capricorne. Il n'est jamais trop tard pour adopter des comportements différents et constater que, peut-être, cela vous apporte quelque chose. Et c'est ce qui peut se passer pendant que la Capricorne règne (jusqu'au 21 décembre). En tout cas, ce comportement est recommandé vis-à-vis de certaines personnes.

Vierge

3e décan, vous serez sensible à la dissonance entre Mars et Neptune qui sera active jusqu'au 14 janvier. Évitez de prendre la moins décision, ou la moindre initiative, car vous serez forcément déçu du résultat. Vous aurez beau y mettre toute votre énergie, il y a semble-t-il quelqu'un qui sape vos efforts. Il se peut même que ce soit quelqu'un de proche qui vous souffle que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur.

Balance

Aucun problème en vue, profitez de cette période pour penser à vous, être un peu plus égoïste que d'habitude et ne pas vous en culpabiliser. Parce que, évidemment, le Soleil en Capricorne est fort pour vous et il vous incite justement à éprouver de la culpabilité si vous ne vous occupez pas des autres avant tout. Mais vous savez, vous ne donnerez rien de bon à autrui si vous ne vous occupez pas de vous avec autant d'énergie.

Scorpion

Surveillez votre argent, il risque de vous filer entre les doigts pendant quelques jours. La dissonance entre Mars (votre maître) et Neptune indique un manque de limites préjudiciable à votre argent et même à vos biens en général. Il faut donc vous méfier et faire preuve de prudence avec tout ce qui est " liquide ", l'argent comme l'eau, l'alcool, etc. Il y a des excès avec Mars/Neptune, et cela touche surtout votre 3e décan.

Sagittaire

Mars étant dans votre signe, sa dissonance qui s'annonce avec Neptune risque de vous inciter à dépasser les bornes. La planète étant dans votre secteur de la famille et de la maison, ce sont ces domaines qui seront concernés par des remous liés à un manque de limites. Il est possible que les débordements ne viennent pas de vous (3e décan surtout) mais peut-être d'un excès de pluie, de neige, bref d'un dérèglement météorologique.

Capricorne

On connaît votre persévérance, votre opiniâtreté, mais il y a des moments, où il vaut mieux lâcher prise ; être un peu moins dans le contrôle ne vous fera pas de mal. Vous n'y perdrez rien, bien au contraire : si vous êtes moins stressé, moins polarisé sur ce que vous faites, cela ne vous empêchera pas d'être efficace. Simplement, vous y mettrez moins de poids, moins d'intensité et vous verrez que le résultat en sera meilleur.

Verseau

Vous portez en vous une contradiction permanente et qui est actualisée aujourd'hui. D'un côté vous êtes très individualiste, de l'autre vous êtes un humaniste de la première heure, qui se soucie du sort des autres. C'est pour cette raison que, souvent, on retrouve chez vous des travailleurs sociaux, des métiers où l'on aide, des personnes qui cherchent à faire avancer l'humanité. Ou alors vous vous mettez volontairement en-dehors du système.

Poissons

Mars entame une dissonance avec Neptune et ce n'est pas une sinécure pour votre 3e décan. Les autres n'en auront probablement que de faibles échos. Mais pour ceux nés après le 10 mars et surtout autour de cette date, toute entreprise, toute décision, risque d'aboutir à un fiasco, ou de ne pas aboutir du tout. En outre, quelqu'un peut mal se conduire avec vous et vous donner l'impression qu'il ou elle cherche à vous manipuler.