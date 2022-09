L'horoscope du mercredi 31 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Le problème d'injustice dont il a été question hier ne disparaîtra pas du jour au lendemain. En effet, Mercure va stationner face à Jupiter jusqu'au 23 et il devrait y avoir de nombreuses tentatives pour trouver un accord, un compromis, afin de sortir d'une situation qui est très injuste pour certains. Un problème administratif peut aussi vous prendre la tête.

TAUREAU

On vous connaît, on sait à quel point vous pouvez être gourmand de tout ce qui est bon... Mais la conjoncture n'est pas d'accord avec vos besoins et quelque chose ou quelqu'un vous oblige à réguler vos " appétits ", même s'il s'agit d'appétits financiers. Et cela ne vient pas de vous, il est probable qu'on vous impose cette régulation.

GEMEAUX

Je reviens sur la présence de Mars dans votre 1er décan et qui peut être signe de colère, d'insatisfaction. Et ce n'est peut-être pas dû à vos relations, à quelque chose de personnel, mais plutôt à une décision qui a été prise et à laquelle vous ne voulez pas vous soumettre. Vous refusez tout ce qu'on vous impose de frustrant.

CANCER

Si vous êtes né en juin, il semble qu'une question administrative datant de plusieurs mois est en train de revenir sur le tapis. Mais cela ne vous concerne peut-être pas directement... Un parent peut vous demander de l'aide dans ce domaine, à moins que ça ne soit votre entreprise et que vous ayez à négocier avec l'administration.

LION

Si vous avez un problème financier, ou si vous avez dans l'idée de faire un achat conséquent, attendez la pleine Lune de la semaine prochaine (le 10), vous serez alors dans un bon contexte pour faire un choix raisonnable et qui ne peut que vous satisfaire, 1er décan. En effet, Vénus (plaisir) occupera alors votre secteur des biens et des finances.

VIERGE

Vous avez une décision à prendre, un obstacle à franchir ? ça tombe bien, Mars et Jupiter sont parfaitement alignées et unissent leurs forces pour accentuer votre esprit d'entreprise et votre volonté de mener vos actions et décisions à leur terme. Grâce aux vibrations positives que vous émettrez, on se pliera volontiers à vos désirs.

BALANCE

A peine rentré de vacances que votre emploi du temps est déjà très chargé ! Mais vous avez emmagasiné une belle énergie pendant l'été et vous allez pouvoir accélérer en cette rentrée. Surtout si vous avez un important projet sur les bras et que (la faute à Saturne) celui-ci devrait être réalisé depuis un bon bout de temps.

SCORPION

Mercure occupe votre secteur 12 et vous dit qu'il vaut mieux vous taire, toute vérité n'étant pas bonne à dire. Même si vous pensez qu'elle est au-dessus de tout, la vérité peut blesser, elle peut faire très mal... De plus, avec ce Mercure vous avez une dose supplémentaire d'intuition, alors soyez attentif aux vibrations que vous captez.

SAGITTAIRE

Vous pourriez avoir le sentiment qu'on vous en veut et il est vrai que quelqu'un risque de se montrer agressif avec vous. Si vous ne voulez pas entrer en conflit, ce qui est votre intérêt, tournez les choses en dérision, utilisez l'humour et vous vous en sortirez très bien. Et puis, changez rapidement de sujet, si vous le pouvez.

CAPRICORNE

3ème décan si vous vous sentez en manque, ce n'est probablement pas dans le domaine affectif mais plutôt financier. Ce qui est possible, c'est que vous manquiez d'un produit, de quelque chose de concret (selon votre secteur d'activité) et que tout soit ralenti ou même à l'arrêt en termes de production.

VERSEAU

L'ennuyeux en ce moment, c'est le retour (provisoire) de la dissonance entre Saturne et Uranus, qui nous a bien embêtés depuis deux ans car c'est un indice de privation de liberté. Vous, pour qui la liberté est essentielle, vous avez été très sensible à cette privation et elle semble revenir, peut-être sous une autre forme ?

POISSONS

L'opposition qui s'est installée entre Mercure et Jupiter est destinée à durer car Mercure va rétrograder la semaine prochaine. Donc, au moins jusqu'au 23, il y a une tendance prononcée à éprouver un sentiment d'injustice, dans des domaines différents selon chacun. Pour vous, c'est une question d'argent, de revenus, qui vous semblera injuste.

