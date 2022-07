L'horoscope du mercredi 27 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est clair que l'aspect qui domine en ce moment, c'est celui que le Soleil forme avec Jupiter. Il peut être porteur de chance, de réussite, de fierté et d'une meilleure estime de soi. Et même si Jupiter vous a valu un problème légal, ou un sentiment d'échec, il se passera quelque chose qui vous redonnera confiance en la vie.

Taureau

Difficile de ne pas évoquer de nouveau la rencontre en Mars et Uranus, d'abord parce qu'elle a lieu chez vous, et ensuite parce que Vénus formera un bon aspect avec elle à partir de samedi prochain. Si jamais vous aspirez à (re)prendre votre liberté, ou à créer votre propre " affaire ", c'est le moment de le faire.

Gémeaux

Les bons influx du Soleil et de Jupiter sont vraiment agréables pour ceux nés fin mai ! Jupiter est là depuis un certain temps, mais ses influx vont être illuminés par le Soleil et vous allez voir l'un de vos projets prendre de l'ampleur. A moins qu'il ne s'agisse d'une amitié à laquelle vous tenez tout particulièrement (1er décan).

Cancer

Après avoir rencontré Vénus, la Lune active la conjonction Mars-Uranus. Cette fois, c'est franchement le 2e décan qui va être concerné par quelque chose ou quelqu'un de passionnant et qui lui fera voir la vie de manière différente. L'avenir peut vous apparaître autre que ce que vous pensiez, avec une plus grande liberté d'action.



Lion

2ème décan, Vénus vous regarde à présent jusqu'au 3 août, mais depuis votre secteur d'ombre. Soit vous aurez l'esprit un peu trop critique et vous ne baignerez pas dans une ambiance très amoureuse, soit vous entretiendrez un lien secret. Mais il est aussi possible que vous ayez à soigner quelqu'un pendant deux ou trois jours.

Vierge

Vénus est franchement entrée dans le 2ème décan du Cancer où elle s'harmonisera avec Uranus en fin de semaine et la semaine prochaine. Vous pouvez vous attendre à du nouveau, du changement, mais cela vous plaira car cela vous permettra de modifier un peu votre routine, laquelle commence quand même à vous peser.

Balance

Le Soleil et Jupiter sont à présent bien reliés et s'alignent avec votre 1er décan, ce qui ne veut pas dire que les autres Balance n'en auront pas d'échos. Un projet peut soudain prendre de l'ampleur, à moins qu'il ne s'agisse d'une relation (amicale ou professionnelle) et qu'une proposition imprévue vous soit faite d'ici jeudi prochain.

Scorpion

2ème décan, vous apprécierez la présence de Vénus en Cancer, et surtout son harmonie avec Uranus. Celle-ci vous ennuie depuis des mois et elle ne rétrograde pas avant le 25/8. Toutefois, grâce à Vénus, vous aurez une sorte de retour de flamme, ou vous pourriez vivre une petite aventure à laquelle vous ne vous attendiez pas.

Sagittaire

De plus en plus fort, l'aspect harmonieux entre le Soleil et Jupiter vous regarde avec bienveillance, 1er décan et début du 2ème (né fin novembre). En-dehors de son côté très " voyageur ", qui peut vous offrir un beau périple loin d'ici, il y a aussi la possibilité de recevoir félicitations, des honneurs, et de développer votre vie professionnelle.

Capricorne

Hier une conjonction Lune-Vénus, aujourd'hui et dans les prochains jours, une harmonie entre Vénus et Uranus, la planète des surprises, de l'inattendu, mais aussi de l'amitié. Soit vous allez faire une rencontre tout à fait imprévue, soit vous allez vivre un ou des moments amicaux plutôt intenses. Mais, peut-être, ambigus...

Verseau

On reparle de la rencontre Mars-Uranus, car elle va être en bon aspect avec Vénus et elle peut autant indiquer une rupture qu'une sorte de coup de foudre qui vous remuera profondément. Cela peut aussi concerner vos activités qui pourraient prendre un cours différent, que vous le désiriez ou que cela vous soit imposé 2e décan.

Poissons

Je suis obligée de vous reparler de la surprenante conjoncture qui s'installe et va durer jusqu'à jeudi prochain. Il est possible, si vous êtes à la recherche d'un coeur qui soit libre, que vous tombiez sur quelqu'un grâce à des amis. Ou alors, ce sera un pur hasard : vous serez au bon endroit, au bon moment... Je vous le souhaite.

