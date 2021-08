L'horoscope du mercredi 25 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre 2e décan, la Lune s'oppose à Vénus et vous ne serez pas très sûr de ce qu'on ressent pour vous. L'objet de votre flamme vous semblera changeant, ou changeante, et cela risque de vous déstabiliser pendant quelques heures. Puis, cela vous passera étant donné que la Lune bouge rapidement ; et chez vous, les humeurs peuvent changer d'un moment à l'autre. 1er décan, seul le Soleil en Vierge vous regarde : ordre et méthode !

Taureau

Les influx sont contraires et cela vous perturbe, 1er décan. D'un côté quelqu'un cherche à adoucir votre quotidien et vous incite à aller vers les autres, mais de l'autre il y a la dissonance de Saturne qui a tendance à vous isoler, ou à vous donner un sentiment d'échec qui provoque en vous l'envie de vous cacher et de ne voir personne. Choisissez d'aller vers les autres si vous le pouvez. 2e décan, si vous cherchez à avoir un enfant, c'est le bon moment.

Gémeaux

Comme les autres signes doubles, vous risquez d'être influencé, ou impressionné par quelqu'un qui brasse beaucoup de vent, mais si les apparences sont belles, elles cachent peut-être du vide ou de mauvaises intentions. Ne vous soumettez pas à quelqu'un qui puise sa force dans vos faiblesses et ne fait que vous manipuler, 3e décan (cas extrême). 2e décan, né vers les 7, 8 juin, vous subissez la méchanceté ou la colère d'un proche.



Cancer

Vous serez sensible à l'opposition de la Lune et de Vénus, 2e décan, et ce que vous ressentez, ou ce que ressent l'autre, vous incitera à vous poser des questions : votre relation est-elle stable, équilibrée et l'autre tient-il vraiment à vous ? Il n'est pas sûr que vous ayez raison de vous poser ces questions et si, justement, cela ne va pas vous perturber (momentanément). 1er décan, seuls les influx solaires sont présents et accentuent votre qualité d'écoute.



Lion

Vous devriez être plus positif 2e décan, et même si quelque chose vous ennuie à l'arrière-plan et que ce quelque chose n'est pas bon pour votre image, vous devez profiter de la conjoncture pour partager ce que vous ressentez, ce sera peut-être l'occasion d'entendre un autre son de cloche et de regarder votre problème depuis un autre point de vue ; cela ne peut que vous aider dans un proche avenir.



Vierge

Ça continue encore et encore, l'opposition entre Mercure et Neptune qui affecte le 3e décan est exacte aujourd'hui et commencera à se défaire demain. Essayez d'être lucide et de ne pas vous laisser influencer par des discours qui ne sont pas toujours justes. " A chacun sa vérité ", disait Pirandello, et vous pouvez vous en apercevoir en ce moment. 2e décan, né autour des 8, 9 septembre, Mars est " sur " votre Soleil (en apparence) et cela booste très fort vos énergies.



Balance

La Lune s'oppose à Vénus, qui occupe votre 2e décan à présent, vous serez nombreux à vous interroger sur vos sentiments, ou à avoir l'impression de ne pas être bien connecté à l'autre. Avec la Lune ce sont plus des impressions qu'une réalité, alors n'y accordez pas trop d'importance, d'autant plus qu'il n'y a pas de dissonance de planètes lentes sur votre décan. 1er décan, plus d'aspect pour l'instant.



Scorpion

1er et 2e décan, vous serez sensible aujourd'hui et demain aux influx de Mars, laquelle occupe un secteur qui parle d'avenir. Cela signifie que vous avez des projets en tête, mais vous vous posez des questions à cause de la dissonance de Saturne (1er décan), laquelle vous conseille de prendre votre temps, rien ne se fera vite ni ne sera sans obstacles. Pour le 2e décan, c'est celle d'Uranus qui vous pose problème, un adversaire vous barre la route.



Sagittaire

Une vérité serait-elle en train de vous apparaître 3e décan. Après des mois de dissonance de Neptune où vous ne vouliez pas voir, il est possible que vous soyez en train de céder et d'accepter la réalité qui s'étale sous vos yeux : vous n'êtes pas tout-puissant et à vouloir tout contrôler vous risquez de ne plus rien contrôler du tout. Veillez à ce que personne n'entretienne l'illusion. 2e décan, né vers le 8 décembre, un conflit vous prend la tête.



Capricorne

L'opposition de la Lune et de Vénus vous touche, 2e décan, ou plutôt c'est vous qui êtes touché par des sensations, des intuitions qui vous mettent un peu mal à l'aise. Vous vous demandez si on vous aime toujours autant, mais vous n'avez rien de concret sur quoi réfléchir ou même sur quoi agir. C'est le fruit de votre imaginaire ou d'une crainte irrationnelle. 1er décan, le Soleil est toujours avec vous et vous voit combatif.



Verseau

L'opposition de la Lune et de Vénus doit vous profiter, c'est à vous d'en faire quelque chose, 2e décan. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des rencontres, ou en tout cas d'être en contact avec des personnes qui pourraient vous plaire, mais évidemment si vous ne sortez pas de chez vous, il ne se passera rien. Même chose si vous êtes au boulot et que vous ne communiquez pas. 1er décan, vous devez absolument éclaircir une histoire d'argent.

Poissons

Aujourd'hui encore, Mercure et Neptune ne vous aident pas à y voir clair et vous vous laissez influencer par des paroles, des écrits ou même des vidéos que vous visionnez sur internet et qui ne disent pas toutes la vérité. Essayez de vous faire votre propre jugement, à l'aide de votre esprit critique, et de faire preuve de discernement. Mais c'est aussi un proche qui peut vous raconter des histoires, 3e décan.