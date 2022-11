L'horoscope du mercredi 23 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Cette nouvelle Lune a tout pour vous plaire et surtout pour accentuer votre estime de soi. Vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous, on vous donnera des marques de confiance et de respect. Soyez ouvert aux idées des autres, plus vous serez " open " et plus on vous fera confiance, que ce soit dans votre boulot ou dans vos relations en général. Un voyage en vue ?

Taureau

La nouvelle Lune devrait vous apporter confirmation de ce que je vous disais hier, que vous pourriez remettre en cause des certitudes acquises... ou bien douter de la parole de l'un de vos proches qui essaye peut-être de vous influencer pour que vous pensiez comme lui/elle. En revanche, cette configuration semble être positive pour toute forme de transaction, notamment 1er décan.

Gémeaux

Avec la nouvelle Lune d'aujourd'hui, quatre planètes se trouvent face à vous, 1er décan, et il est très possible qu'on vous fasse une proposition que vous ne pourrez pas refuser, tant elle sera séduisante. Mais vous pouvez aussi faire ou avoir fait une rencontre et en être remué, mais agréablement ! 2ème décan, ce sera à votre tour à partir de demain... Ne cherchez pas, laissez la vie faire.

Cancer

En plus de gérer votre travail quotidien, votre agenda, le secteur où se trouvent les planètes - et la nouvelle Lune d'aujourd'hui - gère aussi votre forme. Et, bien sûr, ce que vous faites pour l'entretenir, le sport ou les médicaments que vous prenez. Quel que soit votre traitement, si vous en avez un, il est important que vous fassiez de l'exercice : en période Sagittaire il faut s'agiter !!

Lion

Une très belle nouvelle Lune pour le 1er décan, mais elle devrait aussi être ressentie par le début du 2ème (né vers le 1er août). En tout cas, elle vous éclaire fortement, et c'est généralement quand on a eu un succès qu'on se sent comme sous des projecteurs. Vous pouvez être fier de vous ! De plus, vous vous sentirez aimé et éprouverez des sentiments très tendres en retour.

Vierge

Évidemment, la nouvelle Lune d'aujourd'hui valorise fortement la famille et le rôle que vous y jouez. Il est central pour les plus solaires d'entre vous, mais il peut aussi être source de problèmes parce que vous ne vous sentez pas bien intégré, qu'il y a eu des problèmes avec les frères et soeurs, par exemple. Toutefois, dans un autre domaine : vous pourriez avoir envie de déménager.

Balance

Il n'y a pas de meilleur moment que cette belle nouvelle Lune, très favorable aux natifs de septembre et début octobre, pour communiquer sur quelque chose que vous avez réalisé et qui vous tient à coeur. En tout cas, il faut faire circuler une information de nature positive ! 1er et 2e décan, vous avez certainement beaucoup travaillé et donné de vous-même pour ce que vous allez communiquer.

Scorpion

Qui dit nouvelle Lune dit renouveau ! Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à renouveler ? Cette configuration est très matérielle et il est possible que vous ayez à changer quelque chose dans la maison. Ou alors vous voudriez renouveler votre garde-robe, acheter un meuble, quelque chose pour la cuisine... Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment pour le faire !

Sagittaire

La Lune a rejoint le Soleil pour accentuer toutes les valeurs de votre signe, courage, dynamisme, et surtout optimisme. Et franchement, si vous êtes né ces jours-ci, il y a de l'optimisme dans l'air, certains parce qu'ils ont obtenu un succès dont ils sont fiers, d'autres parce qu'ils ont eu un coup de coeur, d'autres encore parce que l'argent rentre. 2ème décan, ce sera votre tour dès demain.

Capricorne

Cette nouvelle Lune ne fait que renforcer les qualités du signe et vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Beaucoup de Capricorne pensent qu'ils doivent tout gagner à la sueur de leur front, que la chance n'est jamais pour eux... Et si cela venait de vous ? Si le fait de penser (d'être persuadé) que vous n'avez pas de chance faisait que la vie vous donnait raison ?

Verseau

La Lune rejoint les trois planètes qui sont en Sagittaire... Ce signe, qui gère vos géniales idées, est donc très occupé et valorisé. En conséquence, vos projets (et un en particulier) ainsi que vos relations amicales ou professionnelles sont au premier plan. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, ou qu'on considère l'un de vos projets, cette nouvelle Lune est top !

Poissons

Avec la nouvelle Lune il y a à présent quatre planètes dans votre secteur professionnel, celui qui gère vos relations avec la hiérarchie et les succès que vous pouvez obtenir. Il est possible, pour certains d'entre vous, que cette NL corresponde à une promotion, alors que pour d'autres il s'agira de donner votre confiance ou d'être plus confiants en votre destinée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info