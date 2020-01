publié le 22/01/2020 à 05:30

Bélier

Vous avez intérêt à contrôler vos élans aujourd'hui, surtout s'ils sont provoqués par des émotions. Plus vous vous contrôlerez, plus vous semblerez professionnel et efficace. La Lune et Jupiter se rencontrent au zénith de votre ciel, en Capricorne, et ce signe vous dit que pour réussir non seulement vous devez contrôler vos émotions, mais qu'il faut aussi être persévérant et prêt à tout pour atteindre vos objectifs. Et vous en avez cette année !

Taureau

Prévoyez une très bonne journée, 2e décan, que vous travailliez ou non, vos connaissances vous seront très utiles et impressionneront vos interlocuteurs. Quels qu'ils soient. Cela dit, la configuration parle aussi de promotion pour les uns, et de travail ou de voyage à l'étranger pour les autres. Le seul " hic ", mais pour quelques jours, c'est Mars et ses petites contrariétés ; elles semblent être liées aux dépenses à faire.

Gémeaux

2ème décan, votre ciel est un peu orageux ces jours-ci à cause de l'opposition de Mars. Vous avez un choix à faire dans le domaine du travail, et cela semble un peu compliqué. C'est-à-dire que, peut-être, aucun des termes du choix ne vous convient et c'est la raison pour laquelle vous hésitez et penchez pour la moins mauvaise solution ! Cela pourrait aussi concerner, comme souvent cette année, un remboursement à faire tous les mois (3ème décan aussi).

Cancer

Lune et Jupiter sont face à vous et animent votre vie sociale. Vous pourriez être invité à une fête, une réunion, ou tout événement où vous pourrez faire des rencontres. C'est le côté positif de Jupiter, mais vous le savez peut-être, cette planète a aussi un côté moins positif quand elle vous expose aux problèmes liés à la justice/injustice ou aux méandres de l'administration. Il se pourrait que vous y soyez exposé pendant quelques jours.

Lion

Si Jupiter a de bonnes intentions à votre égard, c'est dans le domaine du travail, des méthodes employées ou des outils utilisés. Vos tâches devraient en être facilitées. Le 1er décan y a déjà eu droit, c'est au tour du 2ème de recevoir les influx de la planète de chance. Mais elle n'est malheureusement pas toujours positive (elle est double) et il n'est pas exclu que votre médecin vous dise que vous mangez trop et mal !

Vierge

Vous êtes gâté par la conjoncture, votre ego aura de quoi pavoiser ; n'hésitez pas à montrer que vous êtes reconnaissant des compliments que vous recevrez. Je sais que vous appréciez la discrétion et que vous n'êtes pas du genre à vous vanter (sauf si le Lion, votre voisin, est dominant dans votre thème, et encore). Mais les bons influx de Jupiter seront de nature à diminuer votre réserve habituelle 2ème décan : laissez-vous aller !

Balance

Vous êtes en train de faire un gros travail de détachement, important pour votre bien-être. Ce qui était essentiel il y a encore quelque temps, va l'être beaucoup moins. Vos responsabilités, celles qu'on vous collait ou que vous vous colliez vous-même semblent prendre moins d'espace et de temps, surtout en ce qui concerne la famille (conjoint, enfants, parents âgés). Et évidemment, cela vous donne plus de temps pour vous.

Scorpion

Seriez-vous entré dans un nouveau milieu, un nouvel environnement ? En tout cas, vous vous créez quelques nouvelles connexions et êtes devenu bien plus sociable. On connaît la grande réserve du Scorpion, mais là en apparence vous êtes beaucoup plus ouvert aux autres, et même à certains membres de votre famille : frères/soeurs, cousins, voire voisins si vous avez récemment déménagé : vous vous reconstituez un nouvel environnement.

Sagittaire

Le ciel et vous-même d'une certaine manière, vous invitent à être raisonnable et ce n'est pas toujours facile pour le bouillant Sagittaire ; d'autant plus que ça chauffe ! Vénus et Mars ont entamé une dissonance et si vous ne vous contrôlez pas, la ou les disputes risquent d'aller un peu trop loin (2ème décan). Évitez de vous laisser emporter par des élans que vous ne maîtriserez pas (Mars est chez vous), et suivez la voix de la raison.

Capricorne

La Lune et Jupiter se rencontrent chez vous, 2ème décan, ça devrait être une période prospère et où vous allez retrouver une forme de liberté, bridée l'année dernière. Saturne était chez vous et vous avez peut-être pu atteindre un important objectif... Mais Saturne a pu aussi tout ralentir et vous donner l'impression, vraie, que rien n'avançait, que vous n'aviez que des obstacles. Ils sont tous levés à présent, merci Jupiter !

Verseau

Méfiez-vous de vous aujourd'hui et de votre légendaire distraction. Vous serez " ailleurs " et vous risquez de perdre quelque chose ou de vous égarer. Ça n'ira pas bien loin mais vous serez un peu désorienté par le fait que vous aurez l'impression de ne pas être en phase avec la réalité. Certains ne se sentiront pas vraiment en forme et se diront qu'ils couvent quelque chose.

Poissons

La rencontre Lune/Jupiter sera très favorable au 2ème décan : vous pourrez éventuellement rétablir une injustice grâce à une aide qui tombera à pic. Peut-être celle d'un spécialiste, de quelqu'un qui s'y connaît. Comme c'est un supérieur qui risque de se montrer injuste, il faudra faire preuve de délicatesse, or vous serez trop dans l'émotion : l'intervention d'un tiers est nécessaire.