L'horoscope du mercredi 2 novembre 2022

Bélier

La Lune du Verseau active à la fois Mars, votre maître, et Uranus, laquelle occupe votre 2e secteur depuis quelque temps. Vous avez probablement des hauts et des bas financiers, une situation instable. Mais cela se déplace, le 1er décan par exemple n'est plus concerné et a bien d'autres sujets en tête : soit un problème administratif, soit au contraire la possibilité de se développer, de s'agrandir.

Taureau

Comme le Bélier, votre 2e décan est en relation en ce moment avec une planète qui crée des contrariétés : Mars. Et elle est activée aujourd'hui et il se peut que vous vous preniez la tête, comme souvent ces temps-ci, sur une question d'argent. Soit parce que vous ne parvenez pas à obtenir un crédit, une avance, soit parce que l'augmentation des coûts vous impacte beaucoup.

Gémeaux

Aujourd'hui, plus que les autres jours, vous aurez besoin de prendre l'air, ou de mettre de la distance entre vous et une personne de votre entourage qui vous en fait voir de toutes les couleurs ; l'un de vos ados peut-être (3e décan surtout). Vous avez compris que, peut-être, il ou elle passait son temps à vous mentir, mais il faut l'accepter : c'est un protection chez les jeunes.

Cancer

C'est une bonne journée, le moral va remonter en flèche et demain vous vous sentirez tout requinqué. Cela dit, Mars étant toujours dans l'ombre de votre signe, vous n'êtes pas forcément dans une forme olympique, mais comme cela dépend en grande partie de votre moral, et que celui-ci est en train de se " réparer ", vous vous sentirez plus d'attaque dès la fin de cette journée.

Lion

Pour oublier vos sombres pensées d'hier, le mieux est d'être dans l'action (3e décan surtout). Et pour cela, vous disposez de Mars, planète des énergies, bien placée et bien aspectée aujourd'hui : remuez-vous le plus possible, même si vous sentez que cela agace les autres. Il faut que vous rejetiez les énergies négatives au profit de celles qui sont positives, et il y en a : il faut juste les appeler !

Vierge

Il y a encore une petite contrariété aujourd'hui, et qui semble n'être que pour le 3e décan. Vous recevez Mars dans votre secteur professionnel depuis fin septembre et il y a peut-être quelqu'un qui se prend pour le chef (ou qui l'est) et qui vous cherche des histoires. Ne vous laissez pas faire ! Vous avez un syndicat, quelqu'un aux Relations Humaines ? Parlez-en le plus vite possible.

Balance

Il faut que vous profitiez à fond des planètes en Scorpion car elles activent votre capacité à trouver des solutions aux problèmes ou même aux conflits qui se présentent. Mettez les mains dans le cambouis, comme on dit, c'est-à-dire mêlez-vous de ces problèmes parce que vous serez celui ou celle dont on a besoin pour y voir clair et trouver des compromis.

Scorpion

Aujourd'hui, la Lune et Mars sont en harmonie, et contrairement à hier vous aurez la pêche. Il se peut même que vous ayez trop d'énergie et que vous ayez tendance à houspiller tout le monde. Cela ne concerne semble-t-il que le 3e décan. Canalisez-vous, parce qu'apparemment vous risquez de défaire ce que vous avez fait. Il est possible aussi que vous ayez tendance à laisser filer votre argent.

Sagittaire

L'opposition de Mars à votre 3ème décan est activée pendant quelques heures. Un conflit risque de revenir au premier plan et vous serez dans le rapport de force. Mais dans l'idéal, il faudrait que vous soyez plus diplomate, parce que l'autre ne vous lâchera pas. Faites un compromis, même minime, apparemment c'est ce qu'on attend de vous. Et vous en êtes capable.

Capricorne

C'est votre travail et votre difficulté à ne pas vous disperser qui sont au centre de vos préoccupations aujourd'hui. Il faudra en effet vous concentrer sur ce que vous faites et, comment souvent en ce moment), vous serez vite distrait par vos collègues ou par ce qu'il se passe autour de vous. Cela ne vous ressemble pas, mais peut-être que votre environnement de boulot a changé ?

Verseau

La Lune est toujours chez vous et active Mars aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aurez une multitude d'idées et l'envie de les mettre en oeuvre le plus rapidement possible. Il faut dire que la station de Mars dynamise votre créativité, surtout 3e décan. Et avec le retour de Jupiter en Poissons, provisoirement, on peut penser que vous allez en recueillir les fruits.

Poissons

Vous êtes sensible à la dissonance de Mars, dont nous avons déjà parlé et qui est activée aujourd'hui. Il se peut que vous ayez mal quelque part (mains, bras, sphère ORL) et que vous n'arriviez pas à vous en débarrasser. Mais vous pouvez aussi voir une ancienne querelle familiale revenir au grand jour, peut-être pour que vous arrangiez la situation ? De toute façon, il y aura un effort à faire.

