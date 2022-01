L'horoscope du mercredi 19 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce sont les questions d'argent qui sont gérées par Uranus depuis quelque temps. C'est terminé pour le 1er décan, qui va probablement retrouver une stabilité financière, et c'est au tour du 2e décan de vivre avec des finances qui connaissent des hauts et des bas. Peut-être parce que votre job fait que vous n'êtes pas payé régulièrement, vous êtes indépendant, par exemple. Cela dit, vous pouvez également, avec Uranus, vivre avec des aides sociales.

Taureau

La fin de la rétrogradation d'Uranus est importante pour vous puisque la planète se trouve dans votre signe, 2e décan, et qu'elle est symbole de bouleversements, de retournements de situation, de séparation dans certains cas. Bref, elle vient vous déranger, vous obliger à changer de " logiciel ", mais bien évidemment pour progresser et vous renouveler. C'est difficile, pour les signes Fixes comme le vôtre !

Gémeaux

Si Uranus a une fonction pour votre signe en ce moment, elle est très intérieure et ne change en aucun cas votre vie relationnelle. Ce qui doit changer est différent pour chacun mais, en gros, deux domaines sont concernés : celui des croyances, c'est-à-dire que vous devez être moins crédule, plus réaliste sur l'état de la société... Et celui du quotidien, dont vous supportez moins bien les contraintes.

Cancer

Le rôle d'Uranus, depuis que la planète est en Taureau, est de vous ouvrir à la relation à l'autre dans son ensemble. Qu'elle soit amicale, amoureuse, ou qu'il s'agisse de réseaux (sociaux ?) vous avez tout à gagner à vous intégrer dans des groupes, dans des milieux différents et qui vous donneront une autre vision du monde. Le 1er décan l'a déjà fait, c'est à présent au tour du 2e décan de s'y coller.

Lion

Vous êtes très sensible aux influx d'Uranus, le 1er décan a bien payé pour le savoir et c'est à présent au tour du 2e décan de devoir accepter ce qui vous semble inacceptable. C'est-à-dire un changement dans votre entreprise qui est inéluctable mais qui risque de vous mettre sur la touche. Les influx d'Uranus vous ont déjà touché l'année dernière et cette année encore, vous ne saurez pas où vous allez !

Vierge

Uranus étant très bien placée par rapport à vous, 2e décan, il y a forcément du nouveau à venir. Une formation, peut-être, en vue d'obtenir un nouveau poste, ou des démarches officielles pour partir à l'étranger, font partie de ce qui peut correspondre au transit d'Uranus. Mais vous pouvez aussi vous découvrir un nouveau centre d'intérêt qui remplira un vide et vous apportera énormément.

Balance

Ce sont des histoires d'argent qui vous ont marqué, 1er décan, lors du passage d'Uranus dans le 1er décan du Taureau. A présent, c'est au tour du 2e décan d'avoir des revenus irréguliers, et vous espérez que cela va évoluer rapidement. Cela vient probablement du fait que vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose qui demande que vous investissiez de l'argent, le vôtre semble-t-il, dans savoir si cela va marcher.

Scorpion

Uranus s'oppose à vous, 2e décan, mais le 1er décan en a déjà fait les frais depuis l'entrée de la planète en Taureau en 2018 : remise en question de votre couple ou d'une association, l'autre ayant besoin de prendre ou de reprendre sa liberté. C'est donc au tour du 2e décan d'affronter Uranus et ses changements, mais cette année, grâce à Jupiter, ce sont des changements qui vous seront certainement profitables.

Sagittaire

Si vous êtes sensible aux influx d'Uranus, qui regarde le 2e décan à présent, il peut y avoir des changements dans votre vie quotidienne. Que ce soit à cause du travail et d'une nouvelle organisation, ou d'une décision que vous avez prise concernant votre forme ; reprendre le sport, par exemple, ou même passer d'un sport à un autre, en fonction de votre condition physique. Celle-ci peut jouer un rôle prépondérant.

Capricorne

Uranus reprend une marche directe aujourd'hui, c'est important dans la mesure où ceux qui reçoivent ses (bons) influx vont de nouveau sentir le vent gonfler leurs voiles. C'est-à-dire que les progressions et les changements personnels qu'annonce cette planète vont de nouveau être plus rapides et surtout vous en aurez davantage conscience. Né début janvier, vous avez déjà bien progressé, et ça continue.

Verseau

Votre planète maîtresse, c'est Uranus, elle repart de l'avant aujourd'hui et si vous êtes du 2e décan, vous avez la possibilité de vous débarrasser d'une situation qui vous pèse, voire vous angoisse. Le problème étant que vous êtes très attaché à cette " situation " car elle a des racines profondes ; ça peut être une personne, un job, une maison, etc. En tout cas, c'est une progression très difficile pour vous.

Poissons

En ce qui vous concerne, Uranus est positive pour votre 2e décan, qui recevra ses influx toute l'année et va libérer quelque chose de votre mental. Vous allez développer votre curiosité et apprendre quelque chose de nouveau, qui peut remplir un vide que vous avez en vous ou correspondre à un besoin de faire travailler votre imagination. Quoi qu'il en soit, ça bouge beaucoup dans votre tête.