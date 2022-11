L'horoscope du mercredi 16 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Très bien placée, Vénus vous offre des opportunités très différentes selon votre thème personnel. En tout cas, il y a de la confiance entre vous et ceux que vous aimez, et cela vous incite à laisser vos sentiments s'exprimer de manière plus concrète. Vous vous épanouissez pendant quelques jours, peut-être aussi grâce à une rencontre lors d'une soirée entre amis (1er décan pour l'instant).

Taureau

Votre planète dominante, Vénus, a atteint le Sagittaire, un signe-secteur qui a plusieurs significations. Vénus étant une bonne planète, généreuse, il se peut que votre productivité s'améliore et que l'argent rentre plus facilement... Cependant, en ce qui concerne vos amours, il faudra vous méfier des jaloux (même votre conjoint), ou de vos propres tendances jalouses.

Gémeaux

Vénus se trouve à présent face à vous, en Sagittaire, votre signe opposé et complémentaire. C'est une bonne période pour faire des rencontres et tomber amoureux, ou pour vivre vos sentiments plus intensément si vous êtes en couple. Toutefois, Vénus peut aussi avoir un impact sur vos contrats, accords et désaccords en tout genre. Elle vous invite au consensus.

Cancer

Vous serez un peu surpris par ce que vous ressentirez avec Vénus en Sagittaire ! (Jusqu'au 10 décembre). Vous aurez des élans, des désirs, qui vous inciteront à sortir de votre zone de confort et à être offensif dans le registre de la séduction. Surtout ne vous en privez pas si quelqu'un vous plaît. A deux, vous ferez ce qu'il faut pour réveiller la libido de votre partenaire particulier.

Lion

Une des meilleures positions de Vénus, pour vous le Lion, quand elle aborde le Sagittaire. C'est le moment de l'année où vous pouvez être le plus séduisant et où vous pouvez plaire à n'importe qui. Profitez-en, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Vénus ne reçoit pas de dissonance, vous avez donc le champ libre pour vous faire aimer et admirer.

Vierge

La planète qui gère vos amours, mais aussi vos accords et vos goûts artistiques, intègre aujourd'hui le Sagittaire, votre secteur de la famille et de la maison. Il est possible que vous accueilliez un proche pour quelques jours, ou que vous ayez soudain très envie d'améliorer la décoration de votre intérieur. Vous pouvez aussi, ce serait bien, vous apprécier davantage physiquement.

Balance

Vénus est la bienvenue en Sagittaire pour les Balance. Les échanges, les relations avec les proches, les idées, les petits déplacements : tout sera plus facile et source de bien-être. En amour, si vous êtes en couple : complicité, jeux, rires... Et si vous êtes célibataire, vous pouvez être sûr que vous aurez l'occasion de flirter. 1er décan jusqu'au 24, 2ème du 24 au 2/12, 3ème du 2 au 10/12.

Scorpion

Vénus vous quitte, elle occupe désormais votre 2ème secteur, celui qui représente votre instinct de possession, vos biens matériels mais aussi votre appartenance à ceux que vous aimez. En tout cas, vous serez peut-être gâté du côté de l'argent, le Sagittaire étant généreux, mais vous risquez d'être un peu trop possessif et intrusif avec ceux que vous aimez.

Sagittaire

Chanceux que vous êtes ! Vénus débarque chez vous et croyez-moi, elle est remplie de bonnes intentions puisqu'elle vient juste d'être en relation avec Jupiter (expansion). L'amour sera enthousiaste, vous serez emballé par quelqu'un, ou par un objet que vous venez d'acheter. Vénus représentant l'argent, il est possible que vous en receviez, ou donc, que vous vous fassiez un cadeau.

Capricorne

Vénus est à présent dans le signe qui vous précède, le Sagittaire, et qui est de nature passive, réceptive. Vous vous laisserez aimer, plus que vous n'aimerez ? C'est possible, mais il se peut aussi, comme ce signe se cache derrière le vôtre, que vous appréciiez les amours secrètes, celles que vous entretenez sans en parler à personne, que vous cultivez dans le fond de votre cœur.

Verseau

La chance, les opportunités, les projets, tout revient avec Vénus en Sagittaire. Elle est rapide mais néanmoins efficace, 1er décan jusqu'au 24, 2ème du 24 au 2/12, 3ème du 2 au 10/12. Aucune dissonance, rien pour empêcher la douce planète de vous faire des cadeaux, que ce soit au niveau des rencontres amicales, de l'entraide, ou donc des projets en route, ou à mettre en route.

Poissons

La planète de l'amour, Vénus, entre aujourd'hui en Sagittaire, votre secteur professionnel. De là à associer travail et amour, il n'y a qu'un pas, et vous pourriez vous découvrir des sentiments pour votre boss ou pour quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux de par son statut. Toutefois, il n'est pas exclu que vous soyez heureux/se d'une réussite, d'avoir atteint un but.

